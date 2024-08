River vs Talleres EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. ¿Cuándo es y a qué hora empieza? El juego está programado para el miércoles 14 de agosto a las 7:30 de la noche (hora peruana). ¿Dónde verlo? La transmisión se puede seguir por televisión a través de Fox Sports, Telefe y ESPN, en operadores de cable como Movistar, Telecentro, Cablevisión, Claro TV y DirecTV, entre otros. El duelo también se puede mirar en plataformas streaming como DirecTV GO, Disney Plus, Flow, Claro TV+ y Movistar TV App.