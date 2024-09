¿Cómo se define el campeonato?

Para conocer al próximo campeón nacional es necesario echarle un vistazo no solo a las posiciones en el Torneo Clausura, sino también a la Tabla Acumulada. De momento, y a falta de cuatro fechas por jugarse, Universitario de Deportes es líder del Torneo Clausura con 27 puntos y le sigue Alianza Lima con 26, Sporting Cristal con 22, Cusco FC con 22 y FBC Melgar con 21. Por tanto, se consideraría que, si bien matemáticamente todos estos equipos son posibles ganadores del Clausura, las chances están centradas en los ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ por la distancia que le sacan a los ‘celestes’ en el tercer lugar.

Sin embargo, en la Tabla Acumulada la historia es diferente. Universitario de Deportes se mantiene como líder con 67 puntos y es seguido por Sporting Cristal con 62, Alianza Lima con 59 y FBC Melgar con 58 unidades, los cuatro principales equipos que pelean como líderes de esta tabla.

Considerando estas posiciones, cabe recordar que, según el reglamento, Universitario de Deportes podría ser campeón automático en caso gane el Torneo Apertura y Torneo Clausura. Una chance que se daría tomando en cuenta que los ‘cremas’ son vigentes líderes en ambas tablas. Pero, en caso empaten o pierdan algún partido en esta recta final, aparece la opción de que otros equipos, sobre todo Alianza Lima, le arrebaten el Clausura y, por ende, el campeonato automático.

En caso Alianza Lima supere a los ‘cremas’ y sea ganador del Torneo Clausura, también deberá ubicarse en primer o segundo lugar de la Tabla Acumulada para poder clasificar a una final directa. Sin embargo, los ‘íntimos’ están en tercer lugar con 59 puntos. De mantenerse así, jugaría una semifinal contra Sporting Cristal (actual segundo del acumulado), para conocer quién se enfrentaría a Universitario en la final.

Asimismo, considerando que FBC Melgar apenas está un punto debajo de Alianza Lima en el acumulado, también tiene la posibilidad de superar a los ‘íntimos’ y ‘celestes’ en estas últimas cuatro fechas en las que, si bien podría no alcanzarle para ganar el Torneo Clausura, sí podría colocarlos como segundos del acumulado y jugar una semifinal contra el que gane esta segunda parte del torneo. Eso sí, siempre y cuando Universitario no sea el ganador, pues ya no se jugaría ninguna semifinal ni final.

¿Por qué es determinante el Alianza Lima vs. Melgar?

Colocándonos en cada uno de los supuestos (triunfo, empate o derrota), a Alianza Lima le conviene, sin duda alguna, sumar de a tres. Pero a FBC Melgar no necesariamente. Por su parte, los ‘íntimos’ quieren el triunfo para seguir cerca de ganar el Torneo Clausura esperando algún tropiezo de Universitario de Deportes. Con esto, asegurar una final directa o, en caso no termine primero o segundo en la Tabla Acumulada, una semifinal.

En cambio, a FBC Melgar, ahora que el Torneo Clausura parece ir quedándole lejos ubicándose a cinco puntos de los ‘blanquiazules’, le conviene aprovechar su buena posición en la Tabla Acumulada y no renunciar a jugar una posible semifinal. Por tanto, necesitaría que un equipo le arrebate el Clausura a Universitario (Alianza Lima, Sporting Cristal o Cusco FC), escalar en el acumulado y forzar una semifinal contra alguno de esos equipos.

Por tanto, si Alianza Lima cae ante los ‘rojinegros’, esta es una muy buena noticia para los ‘cremas’ y la posibilidad de que sean campeones automáticos incrementan, un panorama que le quita toda posibilidad a FBC Melgar. Asimismo, en caso los ‘íntimos’ empaten, esto puede perjudicar a ambos y descartarlos en sus principales objetivos.

Posible once de Alianza Lima para enfrentar a Melgar:

Sin embargo, es sabido que FBC Melgar, más allá de que matemáticamente puede convenirle que Alianza Lima gane el Torneo Clausura y le abra la puerta a una posible semifinal, saldrá a buscar los tres puntos en Matute, ya que no puede dejar de lado la Tabla Acumulada. El triunfo sería positivo y negativo para los ‘rojinegros’ de acuerdo a cómo se le mire y los resultados que se den el resto de fechas. En caso FBC Melgar le gane a Alianza Lima y le ceda a Universitario la posibilidad de ser campeón automático, estaría descartándose también de una semifinal.

Por su parte, el objetivo de Alianza Lima tiene menos de estrategia y más consigna: ganar o ganar. El cuadro íntimo sabe que tiene que sumar de a tres de aquí en más y no corre ningún riesgo con eso. Por el contrario, estaría mucho más cerca de poder superar a Universitario de Deportes y tentar la posibilidad de una final directa o una semifinal.

Cabe recordar que Alianza Lima se medirá ante FBC Melgar este sábado 28 de setiembre a partir de las 8:30 pm en el estadio Alejandro Villanueva. Para dicho encuentro, los ‘rojinegros’ cuentan con la baja sensible de Bernardo Cuesta, futbolista que sufrió una lesión en la rodilla derecha en la fecha pasada y que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.