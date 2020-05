Algunos pasajes sobre la estadía de Jean Deza cuando jugaba en Cajamarca. Franco Navarro, su técnico en la temporada pasada, aseguró que no tuvo problemas para comprometerlo en el equipo, así como elevar su rendimiento para ser un futbolista destacado en UTC.

“La mayoría de jugadores tienen sus ‘fallitas’ y cuestan mucho más convencerlos, y más ahora. Antes tenías que jugar con los problemas que tenías. Ahora hay que ayudarlos y formarlos, pero desde chicos. A nivel profesional, uno solo los tiene que exigir”, indicó Franco Navarro en GOLPERU.

Asimismo, Franco Navarro reveló que Roberto Guizasola pidió el fichaje de Jean Deza y él recibió la responsabilidad de cuidarlo. “Cuando me lo pidió le dijo no, contigo sobra y basta, luego le dije lo llevo pero tú te encargas de cuidarlo. No soy papá, ni vigilante, ni niñero de nadie, le dije que se venga a vivir a mi hotel con él y vivimos los tres y lo pasamos muy bien”.

“Él se dedicó, era fácil el control, hablábamos permanentemente. De verdad no tuve que hacer demasiado esfuerzo para que el entienda que tenía todas las condiciones para triunfar y que se dedique a trabajar y a darle todo lo que tienen a favor de un equipo que le dio la confianza”, añadió Navarro.

El DT no tuvo mayor queja, vivió algunos momentos duros para que siga encaminado, pero Jean Deza tuvo un buen año profesional que le sirvió para llegar a Alianza Lima. “Más allá de las cosas públicas que salieron no creo que a nivel profesional haya dejado de hacer las cosas como corresponde. Pero si un hombre público llega a un club enorme que tiene una hinchada y una expectativa y él tiene que corresponder a eso, no tiene por qué equivocarse. Es un chico noble e inteligente”, finalizó.

