Para Waldir Sáenz ver a su Alianza Lima descendido fue un golpe tan duro como la pérdida de un familiar o un buen amigo. Pero ya lo asimiló, ya aceptó que este 2021 toca ver los partidos de la Liga 2. Por eso, en esta entrevista, el ex atacante se pone más serio que nunca para pedirle al Fondo Blanquiazul que se haga a un lado en la toma de decisiones deportivas del cuadro de La Victoria. Como en sus mejores días de ‘Potrillo’, Waldir afina la puntería aunque ahora siente que el rival está dentro de su misma casa.

-¿Qué sensación te deja la incertidumbre que transmite el Fondo Blanquiazul de no saber si Alianza Lima jugará en la Liga 1 o 2?

Ya tenemos que ser conscientes que somos parte de la Liga 2. La indignación continúa. Tenemos que asumirlo. Los del Fondo Blanquiazul quieren limpiarse la cara y engañar a la gente, a la hinchada, diciendo que aún hay opción de permanecer en Primera. En la cancha, Alianza demostró que debe jugar la Liga 2 y los hinchas ya se resignaron. Hay que jugar la Liga 2.

-En este momento complicado, ¿te llamaron de Alianza Lima?

Sí. Un día antes del partido con Sport Huancayo. Hablé con Diego Gonzales-Posada. Me llamó para ir al estadio. Para apoyar a los jugadores. Pero fue muy tarde, el grupo ya estaba con la soga en el cuello.

-¿Waldir trabajaría con el Fondo Blanquiazul?

Si ellos dejan trabajar a la gente que tiene que trabajar, sí. Después de lo que hicieron en el 2020, deben ponerse atrás de la cola. Tienen que dejar que gente capacitada y que quiere a la institución tomen las decisiones. Ojo, peor trabajo que el del año pasado no se hará. Entonces, deben dar un paso al costado. Tiraron por la borda 119 años de historia. Este año cumplimos 120 y no tendremos Clásico en la Liga 1. En el Bicentenario no habrá Clásico. Alianza todavía no lo asimila. Es como cuando se muere un familiar y lo sigue velando. Lo puedes velar dos o tres días. Hasta cuando lo entierren. Después de ese momento, no lo verás más.

-¿Se puede rescatar algo del Fondo Blanquiazul?

Lo mejor que hizo el Fondo Blanquiazul es unir a los aliancistas. En este 2021, vamos a estar más unidos que nunca. Van a aparecer incluso más hinchas. En las malas estamos mucho más.

-¿Sientes que está faltando identificación en Alianza Lima?

Desde que se fue el ‘Cholo’ Castillo se perdió la identificación en Alianza. No supieron seguir su legado. Él te inculcaba qué era Alianza. El amor y compromiso por la institución. Sabías la responsabilidad que tenías al vestir la camiseta de Alianza.

-¿Hoy quién hace esa labor?

Nadie. Ya no queda nadie.

-¿Por qué los ídolos recientes están tan lejos del club? Jayo, Soto, Waldir…

Porque les vendieron una idea equivocada a Susana Cuba. Nosotros supuestamente éramos de la oposición. Al ser amigos de Carlos Franco y compañía. Era gente transparente y decían las cosas de frente. Eso no les gustaba. Dimos todo por el club y “pagamos pato” nosotros.

-Sin Butrón y Cruzado, ¿quedan referentes en Alianza?

No, eran los últimos. Tenían que haber sido los abanderados del 2021. No podemos darle tanta responsabilidad a los chicos.

-¿Merecían salir así?

No. Por todo lo que dieron. Se les faltó el respeto. Hay que tener conciencia y recordar las cosas importantes que hicieron ambos. Los han tratado como si tuvieran una temporada en Alianza y estuvieron muchos años en el club.

-¿Cuánto perjudicó que no continúen los uruguayos?

Mucho. Si Alianza tenía dos campeonatos: torneo local y Copa Libertadores. Necesitabas un plantel numeroso. Les guste o no les guste. No creo que Aguiar, Federico y Balboa no se puedan adaptar a lo que quería Salas. No entiendo cómo puedes sacar a Balboa para poner a Rubio. Rubio no juega mal, pero no era el nueve que necesitaba Alianza. Balboa te pelaba hasta la última pelota. Increíble que no haya seguido.

-¿Quién sería un buen DT para comandar Alianza en la Liga 2?

‘Pepe’ Soto se descartó. Ya escuchamos lo que dijo él y su familia. En el bolo están el ‘Chino’ Rivera y ‘Rafo’ Castillo. Necesitamos alguien comprometido con la institución para que pueda agarrar el equipo. El técnico debe devolvernos la identidad que todos queremos. Lo bueno es que ambos fueron de la casa. Eso es importante.

-Ya se empezó a contratar en Alianza Lima, ¿Edhu Oliva y Yordi Vílchez son jugadores para Alianza?

Se contrató sin oficializar al técnico. El conducto regular es que se designe al entrenador y después se elijan los jugadores. Estamos haciendo las cosas al revés. Primero los futbolistas y después el técnico. Alianza tiene que fichar para la Liga 2. Oliva juega muy bien. Estuvo en San Martín y en la Selección Sub 23. Marcó una diferencia. Creo que va a ser importante. Vílchez nos puede ayudar en la Liga 2. Vamos a ver si son jugadores del gusto del nuevo entrenador. Va a pasar lo mismo del año pasado. Nadie asumirá y dirán que los contrató el entrenador.

-¿Quién debe ser el ‘9’ de Alianza Lima en Liga 2?

¿Beto da Silva sigue? Beto es el primero que tuvo que irse. Yo no entiendo por qué continúa en la institución. Si sacaste a los técnicos, por qué no puedes sacar a Da Silva. Si no te pudo dar lo que quisiste en la Liga 1, menos te lo dará en la Liga 2. Él no se va a ir, él quiere que lo boten por el contrato que tiene. ¿Cuál sería mi ‘9’? Uno que cargue con la presión porque va a tener una mochila muy pesada. Siempre me gustó Rengifo. Pero como pisó la acera del frente hay dirigentes que creen que ya no puede jugar en el otro equipo.

-¿Ves a Alianza regresando rápido a Primera?

Es difícil. No tenemos claro quién será el DT. Solo se ficharon dos futbolistas. Realmente difícil saber qué pasará. ¿Hay proyecto? Todavía tenemos dirigentes que se aferran a la Liga 1.

