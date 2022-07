Su rostro desencajado con el que corrió hacia la banda para ser sustituido por Rodrigo Vilca en medio de pifias expresaba lo que pasaba por la cabeza. Ni el consuelo de Hernán Novick cuando llegó al banco de suplentes logró levantarlo. Aún faltaba media hora de juego, pero para Claudio Yacob todo estaba consumado. Su esperado debut con la Universitario -luego de perderse un par de partidos por una infección estomacal- se vio empañado por un grosero error que significó el gol de Roberto Ovelar y le costó la derrota ante Deportivo Municipal al cuadro crema que recién en la fecha cinco del Clausura parece despedirse, una vez más, del título nacional.

Corrían apenas tres minutos de iniciado el encuentro, algunos de los más de 22 mil hinchas que dejaron todo para asistir al Monumental se estaban acomodando en sus asientos, cuando Yacob falla en salida y le entrega el balón a Ovelar para que ponga el 1-0. El argentino de 35 años, con un CV envidiable, campeón mundial Sub 20 y con un paso en la liga inglesa, quiso controlar el balón siendo el último hombre y, ante la presión del paraguayo, dejó la pelota en la nada, y a su portero José Carvallo a merced de la definición del ‘Búfalo’.

El hincha en la tribuna no lo podía creer. Sobre todo porque Claudio llegó para reemplazar al uruguayo Ángel Cayetano con la consigna de darle mayor movilidad al mediocampo de un equipo que buscaba ser más directo, más explosivo, más intenso. Sin embargo, su labor terminó siendo casi la misma: se colocaba entre los centrales y repartía juego hacia los costados.

Cincuenta y siete minutos duró en el campo. Quedará condenado por su error aunque el fútbol siempre da revanchas. Incluso podría pasar desapercibido el partido que hizo la ‘U’, uno de los mejores de la era Compagnucci. Más por presión de su gente, por el resultado en contra y porque Municipal aceptó la faceta de agruparse en campo propio para salir de contra.

Desde las genialidades y la impronta de Piero Quispe, la joya a cuidar; los cremas remataron 19 veces y siete de esos disparos fueron al arco para hacer figura inmensa de Diego Melián, el portero uruguayo que mantiene al elenco edil con la ilusión de luchar un cupo a torneo internacional. El rival, por su parte, tuvo apenas dos disparos: el gol y un remate bloqueado. El fútbol y sus cosas.

El paso de los minutos y la sensación de impaciencia que bajaba desde las tribunas se combinaban para que en el campo, los once de crema, excedan en buscar un centro cuando en todo el partido no ganaron ni una sola vez por arriba. La dupla de centrales ediles compuesta por Luis Trejo y Marco Saravia, sumándose el gladiador Emiliano Ciucci, sacaron todo, aunque en algunos pasajes fallaron en salida y eso les pudo costar caro si no fuera por las salvadas casi milagrosas de Melián.

Centros, intentos desesperados por ganar faltas y un par de aventones en busca de conseguir un penal. En eso se redujo en segundo tiempo, mientras el hincha mostraba desesperación. Algunos se agarraban la cabeza, otros miraban de rato el celular para saber cuánto faltaba, y otros no dudaban en ser técnicos para dar indicaciones desde su lugar: ¡Cambia! ¡Dale rápido! ¡Toca, toca, toca!

El hincha se hizo presente en el Monumental para alentar a Universitario. (Foto: GEC)

Pese a los intentos, la ‘U’ no logró ni siquiera el empate. Sin Alex Valera, su goleador, el equipo ha perdido demasiado. Hoy, es un cumulo de ideas que no llegan a resolverse en el área. Atacan, suman hombres en área rival, pero no concretan. Y, con la derrota, parece que se van despidiendo del título nacional décimo años consecutivo.

Los merengues suman siete puntos en el Clausura luego de cinco partidos en el que salió solo una vez fuera de Lima (derrota ante Vallejo en la fecha pasada). Están a cinco del líder, Alianza Lima, que chocará este domingo ante Cristal en el Nacional. Ahora, la ‘U’ deberá visitar a Cienciano en el Cusco, una plaza muy difícil. Además, en el acumulado se ubican en el octavo lugar con 35 unidades, 15 menos que Melgar, el puntero. Una misión casi imposible para los de Compagnucci.

