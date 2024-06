Universitario tuvo un gesto especial con un hincha crema. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, se dio a conocer el emotivo momento que vivió este fanático junto a los futbolistas de la institución de Ate. En diversos pasajes del material audiovisual se puede ver al seguidor merengue compartir con Fabián Bustos, técnico de la ‘U’, y otros jugadores como Alex Valera, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, entre otros.





“Me sorprendió mucho. Me alegré más cuando conocí a los jugadores. Me firmaron la camiseta. Soñaba con ver a Andy Polo, pero no se encuentra”, empezó diciendo el emocionado hincha que responde al nombre de Lucio.

Debido a que está con la selección peruana, Andy Polo no pudo estar con el seguidor. Sin embargo, por medio de un video, el futbolista crema lo saludó afectuosamente. “Quiero enviar un saludo muy especial para mi amigo Lucio. Acá te envío un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo. Cuídate mucho”, fueron las palabras del jugador merengue.

𝗦𝘂𝗲𝗻̃𝗼 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗱𝗼, 𝗟Ⓤ𝗰𝗶𝗼 🤩🙌



🫂 Nuestro primer equipo fue parte de un emotivo momento al recibir al pequeño Lucio en Campo Mar U.



🫶 Este ferviente hincha crema cumplió su mayor deseo: conocer y recibir el cariño de sus ídolos.



¡Gracias a @makeawishperu por… pic.twitter.com/CjYulucRCL — Universitario (@Universitario) June 21, 2024





Recordemos que Universitario ganó recientemente el Torneo Apertura 2024. Y, en esta etapa receso por la Copa América 2024, ya se encuentra trabajando con miras al comienzo del Clausura. El objetivo del plantel dirigido por Bustos es ganar la segunda competencia del año para ser campeones nacionales de manera directa.