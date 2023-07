Fuerte y claro habló Hernán Barcos este miércoles tras los entrenamientos de Alianza Lima en Lurín con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, en medio de la polémica causada por la salida de Guillermo Salas del banquillo blanquiazul.

Después de ser señalado como culpable de la partida de ‘Chicho’, el delantero argentino no se quedó callado y disparó contra quienes lo critican.

“Por qué me culpan de la salida de Chicho. ¿A mí me van a decir líder negativo? Respeten mi historia. Si yo tuviera poder para sacar un DT sería dirigente. Me quieren ensuciar. Los jugadores y los DT se sacan solos. Los que dicen huev***, díganmelo de frente”, indicó en su salida del complejo EGB.

“Si se fue el entrenador, el club tendrá sus motivos, así como se fue (Carlos) Bustos en su momento y nos duele a todos, pero qué culpa tenemos los jugadores. No hay que ser víctima de nada acá, hay que ser claros y objetivos y poner la cara”, añadió.