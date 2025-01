Hugo ‘Cholo’ Sotil perdió la vida en las primeras horas de este lunes 30 de diciembre, a los 78 años, luego de luchar contra una complicada enfermedad.

Su importante carrera en el extranjero la hizo en el FC Barcelona, durante los años 1973 y 1977.

El club catalán lamentó la noticia de su deceso y recordó algunas de las frases de Sotil durante un homenaje.

“Desde que me fui del Barça estaba esperando ese momento. Me gusta Barcelona, la amabilidad de sus gentes, el cariño de su afición”, dijo el ‘Cholo’ el 17 de mayo de 1984, al culminar un partido de veteranos.

Pero la que más se recuerda, sobre todo en estos momentos es, sin duda, su deseo de que cuando le toque partir sea con la camiseta de Barcelona.

“Todo ese cariño que me brindó la gente del Barça no puede olvidarse. El día que me muera, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona”, dijo Sotil en 2008 en entrevista con el periodista Martín Fernández Nieto, para Mundo Deportivo.