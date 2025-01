Es uno de los jugadores más prometedores de Sporting Cristal, aunque tiene una deuda pendiente: consolidarse. Jostin Alarcón (Lima, 22 años) conversó con El Comercio sobre su presente en el cuadro rimense en la previa de la Tarde Celeste 2025, además recordó su breve paso por la selección peruana tras una llamado por el extécnico Juan Reynoso y sus metas para este año.

-¿Qué destacas de este pretemporada con Cristal?

La verdad que está pretemporada que venimos haciendo es muy fuerte. Eso nos favorece a los jugadores para ponernos en rtimo y que todos lleguemos bien al campeonato de la Liga 1 y Copa Libertadores, que es lo que queremos competir en ambos torneos.

-¿Hay un objetivo planteado para esta Libertadores?

Sí, obvio, el objetivo es pasar de fase, luchar por lo que podemos. Tenemos un gran plantel y buen grupo de jugadores donde podemos dar la talla ante cualquier equipo.

-¿Y objetivo individual?

Sí, uno de mis objetivos principales es mostrarme y salir al extranjero. Estos partidos son vitrinas para uno. Mi otro objetivo es volver a ser convocado a la selección peruana como algún día estuve.

- ¿Por qué crees que no fuiste tomado en cuenta nuevamente en la selección peruana?

En mi pico más alto me convocaron a la selección en la era de Juan Reynoso, donde me iba bien y me estaba consolidando en Sporting Cristal. Después vinieron las lesiones y todo se complicó, pero ahora creo que me está yendo bien, entreno bien y solo quiero consolidarme en Cristal para ser llamado de nuevo a la selección.

-¿Qué recuerdos de tu etapa en la selección y con quién parabas?

La selección es otra cosa. En la época de Reynoso con quienes más paraba era Pedro Aquino y Yoshimar Yotun. Era espectular entrenar con jugadores que vienen del extranjero, puesto que tienen otro roce.

Jostin Alarcon junto a Pedro Aquino entrenando en la selección peruana

-¿Por qué crees que no le fue bien a Reynoso en la selección peruana?

Para mí planteaba bien los partidos, pero creo que hay una temporada como dicen que a veces los jugadores están arriba y otras veces estuvieron bajos, y en ese momento no estuvieron tan bien y no se pudieron dar los resultados.

-Pero cortar procesos no ayuda...

Exacto, no viene bien, puesto que algo empieza tiene que terminar. No necesariamente porque empieza mal va a terminar mal, todo es un proceso que tiene que ir de a pocos. No porque te va mal dos o tres partidos ya fracasó. Un entrenador tiene que agarrar el equipo, afianzarlo y darle su idea poco a poco.

-En la temporada pasada jugaste 11 partidos como titular y 18 ingresaste como sustituto, ¿por qué te costó afianzarte en el once de Cristal?

Por el tema de las lesiones como te dije hace un momento, se me complicó un poco y hubo muchos factores externos. Pero ahora estoy concentrado en Sporting Cristal y dar lo mejor de mí este año. Ya que quiero que sea un año bueno para mi carrera.

- ¿Mentalmente cómo te estás preparando para este 2025?

Mentalmente me siento al cien por ciento. Estoy mentalizado en mis objetivos personales como grupales. Creo que nos va ir muy bien este año.

Jostin Alarcón junto a su familia

- Hace mucho Sporting Cristal no campeona, ¿cómo lidiar con ello?

Cristal es un club A1 y el primer objetivo es campeonar y estar arriba. No se ha dado en esta oportunidad, pero ahora tenemos un gran plantel para luchar eso y lograr todo lo que se viene este 2025. Cristal tiene una base es un equipo que siempre saca a jugadores muy jóvenes como Maxloren Castro.

- ¿Farré qué indicaciones te da para que hagas en el campo?

Lo que me comenta el profesor Farré es que siempre reciba perfilado y vaya para adelante, buscando opciones de gol o dar asistencia.

-¿Cómo es la metodología de trabajo de Guillermo Farré?

Farré es un gran entrenador. Le gusta mucho lo físico y la fricción. Además, quiere que todo el equipo corra y recuperar el balón ni bien lo perdemos. Su idea es recuperar y atacar. Todo lo ve ataque. Se va a ver mucho de Cristal como un equipo ofensivo.

