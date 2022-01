Conforme a los criterios de Saber más

Un documento volvió a poner en jaque la realización de la Liga 1. Ocurrió en 2021 con Alianza Lima, pasó nuevamente este año. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decretó el descenso de Cusco FC y la permanencia automática de Binacional, que había perdido el partido de revalidación con Carlos Stein. El fallo también le dio la posibilidad a San Martín de quedarse en Primera. En conclusión: 19 equipos, un nuevo fixture con una cifra impar y un sinfín de problemas que se resuelven como se puede.

Faltan días para que empiece el torneo y desde ya hay dos equipos con mucha desventaja: San Martín y Binacional, los dos elencos que se beneficiaron con el fallo, deberán empezar a competir sin un plantel armado ni pretemporada completa. “Solo se está entrenando con ocho juveniles con contrato y algunos jugadores probando suerte y esperando el fallo”, nos había comentado antes de que se conozca la decisión del TAS, Álvaro Barco, quien también está viendo si continúa como director deportivo del club de Santa Anita.

Junior Viza, volante de 36 años, es uno de los futbolistas que se sumó a los entrenamientos de San Martín esperando su oportunidad de retornar a Primera División. “Ahorita somos un grupo de 30 jugadores. Poco a poco nos hemos venido sumando. Hay algunos, como los juveniles, que estaban trabajando desde antes”, nos comenta. “La dirigencia está viendo aún el tema contractual de los jugadores con los que va a contar. Nos han comunicado que en estos días nos van a llamar”, agrega.

“Si el campeonato empieza el 3 de febrero, como está estipulado, San Martín y Binacional no tendrán tiempo de preparación”, analiza el técnico nacional Javier Arce, campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2019 con el cuadro de Juliaca. “Lo ideal para un trabajo preparatorio, de pretemporada, es hacer cuatro o cinco microciclos como mínimo. Si son seis, mejor. Porque hay que tener en cuenta que el jugador vuelve de sus vacaciones, de descansar, y hay que saber llevarlo de a pocos. En ese caso, los dos clubes tendrán casi nada de tiempo porque los trabajos son distintos en la última semana previa al debut” , añade.

“Si sabían que había un reclamo en el TAS, lo mejor hubiera sido que esperen. No entiendo su desesperación. Primero dijeron que iba a empezar el torneo el 13, luego el 21 y ahora el 3 de febrero tras sortear un nuevo fixture. Eso trae muchas consecuencias deportivas, porque no hay juego limpio al tener dos equipos en desventaja, y también económicas en los equipos que ni siquiera han podido firmar con sponsors”, señala Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

En la fecha 1, San Martín recibirá a Binacional. Un duelo de equipos que no han tenido una pretemporada como los otros clubes. En cuanto a fichajes la brecha también es significativa. Encima deberán espera hasta la fecha 10 y 14, respectivamente, para “descansar” y tener margen de trabajo. Eso sin contar con la para del torneo en la fecha de Eliminatorias en marzo.

Las fallas de un fixture con 19 equipos

Los problemas no terminan con tener a dos equipos en amplia desventaja, también están los daños colaterales de armar un fixture con 19 equipos que obliga a que cada jornada descanse uno. El año pasado, en la fase 1 se dividió en dos grupos de 9 y para que eso no ocurra, la Liga 1 organizó los “clásicos de la fecha” con el argumento que los equipos no pierdan ritmo de competencia. Esta vez, luego de realizarse el fixture, todo indica que eso no ocurrirá.

Para Eduardo Combe, periodista y estadístico especializado en el fútbol peruano, el torneo “se desnaturaliza un poco”. “En 2005, Alianza descansaba en la última fecha del Apertura y primera del Clausura -que no sucedió finalmente-, que sí te da cierta ventaja. Depende del ritmo de cada equipo, a algunos, por ahí lo de Libertadores y Sudamericana, les puede caer bien. Aparte el que descansa en la última debe esperar qué sucede en toda esa jornada para ver su lugar en la tabla”.

El fixture tiene a varios “afectados”. El principal es Sport Huancayo. El cuadro huancaíno deberá enfrentar a un club que descansó la fecha anterior en 12 de las 19 jornadas del Torneo Apertura, incluyendo a Alianza Lima y Universitario de Deportes. Además, de esos doce duelos, siete serán en condición de visitante. Es decir, tendrá que viajar y medirse ante un equipo que lo espera con más días de descanso y preparación.

Esta situación fue consultada por El Comercio a la dirigencia del ‘Rojo Matador’ y la respuesta fue que evaluarán el fixture para determinar qué hacer: si acatar el sorteo o buscar alguna solución que no los ponga en tanta desventaja.

Jornada Rival de Sport Huancayo Club que descansa Fecha 6 ADT UTC Fecha 7 UTC Alianza Fecha 8 Alianza Cantolao Fecha 9 Cantolao Stein Fecha 10 Stein San Martín Fecha 11 San Martín Vallejo Fecha 12 Vallejo Municipal Fecha 13 Municipal Cienciano Fecha 14 Cienciano Binacional Fecha 15 Binacional ADT Fecha 16 Alianza Atlético Ayacucho Fecha 17 Ayacucho Universitario Fecha 18 Universitario Sport Boys Fecha 19 Sport Boys Grau

“Eso (el sorteo) es muy raro”, afirma Romero, mandamás de la ADPF. “La diferencia es que en la Liga 1 decide solo una persona, cuando nosotros estábamos se decidía todo en la Asamblea de Bases en la que están todos los equipos. Era todo más consensuado. Ahora Sport Huancayo es el gran perjudicado”, agrega.

De igual forma, UTC también tendrá que pasar lo mismo en las primeras jornadas. En la fecha 4 enfrentará a Sporting Cristal, que llegará de su jornada de descanso, y en la fecha 5 lo hará ante Melgar, que también lo hará luego de no jugar la jornada anterior.

En tanto, desde la Liga 1 nos respondieron sobre esta situación lo siguiente: “Matemáticamente es imposible tener un fixture perfecto en el aspecto de local y visita. En este fixture Binacional tiene ese efecto con Cienciano. Reemplaza el nombre de Cienciano por ‘descansa` y le va a pasar lo mismo. Y así pasa con la mayoría de equipos en determinados momentos que en varias fechas juegan después de un mismo equipo siempre”.

En ese sentido, pudimos corroborar lo dicho y, en el escenario planteado, Binacional sería el que enfrente a los ‘descansados’ en 15 de las 19 fechas. Pero eso es entrar en suposiciones. Lo real y concreto es que Sport Huancayo fue el afectado.

Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1, habló sobre el torneo con 19 equipos y explicó que el próximo año se jugará con la misma cantidad. “Ya hay una normativa respecto a otros torneos de este año. Se tendría que analizar algún posible cambio. En principio, el próximo año tendría que ser con 19 y recién hacer una reglamentación para el 2024″, señaló en Gol Perú. “No se puede modificar nada para este año, pero para el siguiente se puede evaluar”, sentenció.

La decisión del TAS cambió el rumbo del torneo y las decisiones que se tomaron en apuro no han ayudado en nada. La Liga 1 2022 se jugará con 19 equipos en medio de problemas y dificultades que tendrán que asumir los mismos clubes.

