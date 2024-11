A pesar de que han pasado cuatro años desde su último paso por Alianza Lima, Luis Aguiar sigue muy pendiente de lo que sucede en la institución. Aunque ya retirado del fútbol profesional, el ‘Canario’ mantiene una visión clara sobre la situación del club.

“Después de lo conseguido con Alianza en 2017, fue todo un desastre. Más allá de que se jugaron finales, hubo cosas que con nosotros no pasaban. Hubo mucha gente dentro del club que, después de lo que logramos, no fue capaz de llamarme para absolutamente nada”, dijo a TV Perú.

Asimismo, el uruguayo también recordó su última experiencia con la camiseta blanquiazul durante la temporada 2020, en la cual el equipo perdió la categoría deportivamente, aunque él tuvo que salir antes. “Lo que pasó en 2020 fue una vergüenza total. Lo que hicieron con Alianza Lima, de principio a fin, es vergonzoso. El equipo se fue al descenso, y eso es inaceptable”.

La crítica de Aguiar también se extendió a lo que ocurre dentro del vestuario, particularmente en relación a las arengas de Adrián Arregui. “Ahora hay mucho circo, muchas cosas que no deberían ocurrir. Yo considero que esas situaciones no se filman; son momentos que deben quedar entre los jugadores y hay que respetarlos. No se trata de dejar entrar a alguien, sino de preservar y respetar esos espacios”, comentó Aguiar.