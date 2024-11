Las chances de Paolo

¿Vuelve a la selección?

Y si de jugarse la vida se trata, así como Alianza, la selección peruana se juega el todo o nada en noviembre y Paolo volvería a ser llamado. Con cuatro goles en el Clausura no está lejos de la producción de los otros citados de la Liga 1 (Valera y Luis Ramos suman siete), y si bien se da por descontada la vuelta de Lapadula, su momento no es el mejor en Cagliari, ya que no es titular.

Así, se podría dar el retorno de André Carrillo y Paolo Guerrero para los duelos ante Chile y Argentina. A Perú no le falta nada y Fossati está dispuesto a llamar a todos los que estén disponibles.