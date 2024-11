Christian pisó el césped del Monumental siendo titular en Cienciano. Y sobre sus espaldas posaban las esperanzas del pueblo aliancista que soñaba con una derrota de la ‘U’ para quitarle el primer lugar de la tabla de posiciones del Clausura. Pero no sucedió. Los cremas se adelantaron rápido en el marcador (a los 15 minutos) y Cueva nunca pudo encontrarse con el balón.

Un par de gambetas, una ‘huacha’ a Edison Flores, pero no más. Por el contrario, discutió con el árbitro del partido y cada roce que tenía con los rivales se le notaba incómodo. La última postal de Christian en Lima fue un calco de su actualidad: es todo menos el último ‘10′ que hizo jugar a la selección peruana. Si había alguna esperanza de que regresara a una convocatoria para los partidos de noviembre, estas se disiparon en el último partido. Y no solo por su físico maltrecho ni sus kilos demás, sino por cómo está viviendo el fútbol últimamente.

No declaró ni antes ni después del partido. Mostró siempre una cara seria, incluso al momento de firmar autógrafos o posar para fotos con aquellos que aún lo tienen como referente. “Desde el inicio ya estaba provocador y picón. A Cueva no lo tengo así, al menos no tanto como ayer. Lo ví dos cambios arriba”, analizó el periodista Michael Succar. Ese fue Cueva en el Monumental, el irreconocible ‘10′ que alguna vez -no hace mucho- hizo bailar a todo un país.

Christian Cueva, dos escenas que lo dejan en offside

No llegó a mayores, pero fue un aviso. En los primeros minutos de juego, Christian Cueva le asestó un codazo a Aldo Corzo. Quizá sea una jugada fortuita, pero el volante se salvó de la tarjeta roja. Aunque sus gestos ya mostraban incomodidad: miró al defensor de la ‘U’, su excompañero en la selección, con cara de pocos amigos, casi recriminándole por lo que consideraba una exageración.

Y todo se fue agrandando con el paso de los minutos. Cada silbido aumentaba su furia interior. Y todo explotó cuando fue cambiado por Aldair Rodríguez. Mientras abandonaba el campo de juego en medio de una silbatina generalizada, el volante hacía gestos y decía que él había campeonado en ese estadio, recordando el título conseguido con San Martín en 2010. Su respuesta al hincha no fue en el campo y con un balón, con el Cueva de ayer; sino con gestos, el Cueva de hoy.

Pero no quedó ahí. Ya fuera del césped, el futbolista se habría enfrascado en un altercado con Jean Ferrari, quien se encontraba en la tribuna occidente. “¿Quién eres tú? ¿Cuándo has jugado?”, le decía Cueva al directivo crema sobre su pasado como futbolista. Tal era la furia del atacante que incluso retó a pelear a alguien a las afueras del estadio.

Y como para no dejar de ser noticia, en el cierre del Clausura para Cienciano, el volante que juega con la 33 en el cuadro cusqueño, marcó un gol y provocó un autogol en la goleada de 7-0 del cuadro rojo sobre la reserva de Unión Comercio.

El Cueva de este año, el que se recuperó de una grave lesión y fue denunciado por agresión familiar, es el que se vio en el Monumental: uno que no está disfrutando del fútbol, mucho menos hace disfrutar con su juego. Esa imagen, una vez más, deja mucho que desear.

El fin de semana debe salir la convocatoria de la selección peruana, y el nombre de Christian Cueva solo aparecería con milagro de por medio. Ya Jorge Fossati criticó que haya perdido el estado físico con el que estuvo hasta la Copa América. Ahora, con polémicas personales de por medio, el futbolista está lejos de ser ese ‘10′ que llevó a Perú al mundial.

