-¿Cómo han sido los trabajos con el profesor Alejandro Restrepo?

Se va viendo la idea que el profesor quiere. Estoy muy ilusionado por eso y el liderazgo que tiene, además, la disciplina, creo que eso es muy importante para que un grupo sea fuerte. Estamos adaptándonos. Estoy ilusionado por el grupo que se ha formado y veo con buenas expectativas el proyecto.

-Justamente el tema disciplinario ha sido muy criticado en Alianza Lima el año pasado. ¿Cómo mejorar eso?

Yo no hablo de las indisciplinas anteriores, sino de ahora y creo que lo que el profesor plasma con su liderazgo ahora es importante. Una cabeza siendo líder, los demás van a saber ir a la dirección correcta.

Entrevista Renzo Garcés - nuevo defensa de Alianza Lima | Foto: Gian Ávila / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

-¿Te acomodaste a su idea de juego?

Me gusta su idea de juego. Quiere dar una identidad de juego. Fuera de la cancha se ve lo que uno quiere dentro.

-¿Existe una presión extra este año en Alianza por el título perdido?

Sé de la responsabilidad que abarca estar en Alianza Lima. Es un equipo grande, con gran hinchada, que siempre busca ganar, pero para ganar se entrena al día a día, creo que eso es lo más importante, esa sensación de cómo afrontas la pretemporada te hace ver el porvenir con convicción. Si Dios está en el control, si Dios me ha llamado, sé que él me capacita para afrontar este reto bastante grande, pero a la vez privilegiado. Es una responsabilidad estar en Alianza Lima desde el primer minuto que pisas el club, ya que sabes las responsabilidades que tienes. Uno tiene que estar preparado mentalmente, espiritual y físicamente.

-Has sido llamado en su momento a la selección peruana, ¿Estar en Alianza Lima te acercará nuevamente a una convocatoria?

Uno siempre quiere estar en la selección, creo que lo más importante es poder enfocarse en el grupo de Alianza y todo lo demás se dará después. Estoy enfocado en ganarme un puesto, vengo a competir de la mejor manera y luego que Alianza pelee siempre los primeros puestos.

-La Libertadores siempre ha sido un problema para Alianza Lima, ¿cómo afrontarlo este año?

La Libertadores siempre será un reto grande y para eso nos estamos preparando. El grupo cada día se fortalece y creo que para que un grupo esté fuerte siempre tiene que ser una familia, pese a que en una familia no todos piensan igual, hay un solo objetivo.

-¿Quién te dio la bienvenida al grupo de WhatsAp de Alianza Lima?

Hernán Barcos como cabeza y líder, me dio la bienvenida. Es importante un jugador de su trayectoria y la verdad que muy agradecido por la bienvenida que me dio él y los demás compañeros. Eso me ayudó a adaptarme de una mejor manera y estoy muy feliz de estar acá.

Entrevista Renzo Garcés - nuevo defensa de Alianza Lima / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

-¿Cómo son los exámenes médicos en Alianza Lima, son iguales a los de César Vallejo?

No. hay un poco de diferencia, ya que hay algunas cosas más que se hace en Alianza a diferencia de Vallejo.

-Con qué sistema de juego te sientes más cómodo ¿3-5-2 o 4-4-2?

Uno tiene que adaptarse, el entrenador decide y uno tiene que estar en disposición a lo que el entrenador quiera y aportar. Yo estoy apto en el lugar que el técnico quiera.

-¿Tu llegada a Alianza Lima te encuentra en el mejor momento de tu carrera? ¿Hoy vemos a un Renzo más maduro?

Sí, la madurez capaz antes no lo reflejaba mucho con el tema de palabra, porque no me gusta hablar tanto, pero hoy en día, Dios me permitió madurar en todas las áreas de mi vida. Hoy me siento más preparado.