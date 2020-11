Alianza Lima cayó la tarde del sábado 28 de noviembre frente a Sport Huancayo y fue condenado al descenso. El equipo “íntimo” deberá disputar la Liga 2 en la temporada 2021. Ante ello, Rinaldo Cruzado, uno de los referentes del plantel, publicó un comunicado en sus redes sociales, lamentando lo sucedido.

“Pocas experiencias a lo largo de mi vida han sido tan dolorosas como la que acabamos de vivir. Definitivamente, nada te prepara para esto, menos cuando el trabajo que realizas es el regalo más especial con el que soñaste desde siempre: jugar al fútbol en el club de tus amores, el más grande del país, y más aun, ser uno de sus capitanes”, inició el comunicado de ‘Ri’ publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Alianza Lima cayó derrotado ante Sport Huancayo y descendió a la Liga 2

“El hecho de no haber podido estar en la cancha en las últimas fechas no es excusa para no sentirme responsable de lo ocurrido; al contrario, la imposibilidad de haber defendido nuestra camiseta y de haber peleado por la permanencia solo me hace pensar en todo lo que pudimos hacer antes y no hicimos... porque no descendimos por los últimos partidos”, prosiguió el volante de Alianza Lima.

Tras ello, el ex Universidad César Vallejo afirmó “ponerse a disposición” para tratar de volver con “Alianza Lima más fuerte”. Si bien no expresó su deseo de continuar en el equipo para el 2021, aquí dejó un indicio de lo que podría depararle el futuro a Ri.

El comunicado de Rinaldo Cruzado a los hinchas de Alianza Lima. (Captura de Twitter)

Por último, indicó lo siguiente: “A los que hemos estado al frente del barco, nos toca asumir nuestras responsabilidades y entender el dolor de quienes sienten que les hemos fallado. El pasado no se puede cambiar, in inmutable; el futuro sí. Depende de nosotros”.

