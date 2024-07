Martín Cauteruccio es el hombre gol de la temporada 2024 de la Liga 1 y además de esa distinción, tanto el ‘9′ como Sporting Cristal recibieron una gran noticia. Y es que la FIFA declaró improcedente la demanda de Independiente de Avellaneda por supuesto abandono de trabajo, en el que también exigían un pago de 5 millones de dólares. Ahora, el uruguayo se llena de mayor ilusión y en la previa del inicio del Torneo Clausura conversó en exclusiva con Deporte Total.

Cauteruccio analiza lo sucedido en el primer semestre en tienda rimense, de cómo asumieron ese tropiezo del Apertura, de la apuesta del argentino Guillermo Farré —entrenador que ha reemplazado a Enderson Moreira—, de su permanencia en la ‘SC’ más allá de la presente temporada y de la apuesta del club por la división de menores. Eso sí, deja claro que el objetivo se divide en dos partes en este tramo, el de conquistar el Clausura y levantar el título nacional a fin de temporada.

¿Cómo se encuentra el plantel luego de perder el Apertura por la diferencia de un gol? ¿El grupo tuvo una autocrítica tras este primer torneo del año?

Sí, obviamente. Hubo una autocrítica. Eso es parte del trabajo. Sabemos que en un campeonato hay un solo campeón. Estuvimos muy cerca y no nos tocó. Somos conscientes de que fue por un detalle y en eso es lo que estamos enfocados y en lo que trabajamos, en arreglar ese tipo de detalles, saber que este campeonato va a ser igual de duro, pero tenemos que ser protagonistas y llevarnos el campeonato a nuestra casa.

No hay margen de error en el Clausura, pues ganándolo hay chance de jugar la final por el título nacional...

La obligación está en cada campeonato. Sabemos y somos conscientes de lo que representa esta institución, de lo que juega y a lo que está acostumbrado, a estar siempre arriba y de pelear cada campeonato para ganarlo. Me parece que estamos en un momento en el cual, si bien esa espina la tenemos que sacar, tenemos que ser conscientes de que se hizo un buen campeonato, se sumó una buena cantidad de puntos y que las posibilidades también están del otro lado. Así que hay que trabajar, estar enfocados y saber de que tenemos las mismas posibilidades que el rival.

¿Cómo se tomó la salida de Enderson Moreira?

Es parte también de los procesos, es parte del fútbol. Como les toca a los técnicos, también les toca a los jugadores. Sabemos que esto también puede pasar así que bueno, hay que tomarlo con tranquilidad. Saber que ahora tenemos un nuevo cuerpo técnico y que hay que trabajar de la mejor manera para sacar los resultados que no solo necesitamos, sino que también queremos.

Y hablando del nuevo comando técnico, cuál han sido las primeras impresiones del entrenador Guillermo Farré...

Bien, muy bien. Con mucho trabajo. Y eso es importante también porque estamos todos enfocados. Si bien hay una nueva idea, también parte de lo que nos inculca es que no quiere cambiar tantas cosas, pero sí arreglar algunos puntos que él ha visto que podemos mejorar. Me parece que eso está bueno y que todos tenemos que tirar para el mismo lado.

Tienes un antecedente con Farré, lo enfrentaste a él como entrenador, e inclusive le anotaste dos goles a Belgrano con Independiente en 2023, y en el 2015 fue tu rival como jugador cuando defendías San Lorenzo...

Sí hemos conversado porque no solo lo enfrenté como jugador y como técnico, sino también estuvo en el plantel de Estudiantes (2020-2021) cuando yo estuve ahí y él era asistente técnico. Entonces, ya había tenido un contacto más cercano. Bueno y eso también te da un poco de tranquilidad por un lado del conocimiento. Después, también, al haber estado un par de años en el mismo plantel, he visto un crecimiento a nivel técnico e igual, ha modificado algunas de sus ideas. Entonces es volver a retomar todo eso, trabajar con lo que sé que por ahí le gusta y enfocarme en las cosas que pueda llegar a pedir.

Por lo visto en Belgrano, a Farré le gusta que sus equipos sean combativos, que presionen constantemente, mientras que en Sporting Cristal suelen apostar por el juego vistoso, ¿ese juego más físico es el que impondrá ahora el entrenador?

Si hay algo que nos ha inculcado en estos días es justamente eso. Es saber también que, si bien tiene una idea, tampoco se va a alejar mucho de lo que se viene haciendo, pero sí obviamente corregir cosas que podamos mejorar. Así que bueno, hay que estar enfocados en su idea y en su convencimiento también, porque es lo que lo que nos traslada y es en lo que nos tenemos que apoyar.

¿Cómo te sientes en esta especie de mini-pretemporada que se está dando? ¿Tu objetivo debe ser recuperar ese performance de inicio de temporada que se vio afectada por un tema de salud?

Bueno, esa es la mentalidad de siempre, de toda la vida. Pero no confundamos una cosa física con algo que le pasa a un delantero, que son los goles, que son cosas que llegan y que a veces vienen a diario y hay veces que son de momentos. Pero lo que sí busco es mi plenitud física, el poder estar a la orden y apto para cuando el técnico disponga que entre al campo. Después, lo otro es un poco el acompañamiento con lo mental, estar tranquilo al momento de la definición, que la pelota llegue, que el posicionamiento del equipo rival no sea el adecuado para yo poder aprovecharlo. Entonces, el gol es un cúmulo de cosas. Después lo otro es cómo me encuentro físicamente. Y bueno, este receso del campeonato me viene muy bien para meterle a full a la pretemporada y llegar en mejores condiciones al inicio del Clausura.

Caute el 2024 Partidos Goles Liga 1 12 16 Copa Libertadores 2 4

Llevas 20 goles en la temporada, la mejor marca de tu carrera, ¿tienes en mente alguna cifra para el cierre de este 2024?

Como te decía recién, no es sencillo marcar goles por todo ese cúmulo de cosas que se necesitan para uno llegar a poder definir. Siempre digo que cuanto más vengan, mejor. No me pongo un número, pero sí en mi mente está hacer la mayor cantidad de goles posible que pueda hacer.

Es verdad que Universitario se acercó antes de Sporting Cristal para que juegues en la liga peruana o es solo un rumor...

Me lo han preguntado en otra oportunidad y yo respondí de la misma manera que te voy a responder ahora. No estuve enterado en su momento, por ahí sí se comunicaron con mis representantes, pero no habrán llegado a buen puerto. Por mis oídos no pasó.

Y hablando de la ‘U’, que es el rival con el que se peleó hasta el último partido por el Apertura, imagino que hay una sed de revancha con miras al Clausura. Al hincha celeste le dolió la derrota en el Monumental...

A nosotros nos dolió también. Sabemos que bueno, cada derrota trae consigo un gran aprendizaje. Me parece que hay cosas que después sacamos en limpio, que no hay que repetir. Tenemos que saber que en este tipo de partidos no solo tenemos que entregar el 100%, sino un poquito más. Y quizás eso fue lo que faltó. Pero como te decía, nos dio un gran aprendizaje. Sabemos que este tipo de partidos hay que jugarlo con pasión, pero también con mucha inteligencia. Y más allá de la revancha, me parece que tenemos que tomarlo como una nueva oportunidad para mostrarle lo que es Cristal, para que también la gente no se quede con esa imagen, porque se ha hecho un gran campeonato y quizá para muchas personas por un partido termina empañando una gran campaña que se hizo. Y bueno, después obviamente coronar con lo más ansiado, lo más deseado, que es el campeonato nacional.





¿Te quedas en Sporting Cristal? Joel Raffo hablaba hace unos meses que existía una opción de renovación automática. ¿Se activará? ¿Cómo te sientes tú en el club?

Sí, me siento muy bien. Sí, hay una renovación automática, así que bueno, ahora solo queda trabajar y pensar en lo que viene y lo más próximo es el Clausura. Es lo que nos ocupa y en lo que tenemos que estar enfocados para salir adelante.

Cambiando de tema, de torneo, Joao Grimaldo está con la selección peruana en la Copa América y se habla mucho de que podría dejar el club en este mercado de pases. ¿Cuál es tu opinión acerca de Joao? ¿Está preparado para salir?

Es un grandísimo jugador, con unas condiciones extraordinarias y un futuro excepcional. Va a depender de él hasta dónde quiera llegar porque después todo lo demás lo tiene, así que tiene que aprovechar, disfrutar de este momento, disfrutar de estar en la selección. A mí me hubiese encantado poder integrar en algún momento alguna selección, no tuve esa posibilidad, pero sí desde afuera siempre aliento a todos los que lo que tienen la posibilidad de estar, que aprovechen, que disfruten y que le saque el máximo jugo.

Y qué opinión tienes de la Sub 17 que fue subcampeona de la Copa del Mundo en Ecuador. Maxloren Castro la rompió en este torneo internacional...

Eso es algo que es importante resaltar, el trabajo que se viene haciendo desde las inferiores, la importancia que tiene eso. Y bueno, también alentarlos a los chicos a que sigan trabajando, a que sigan creyendo. El caso de Max, que está con nosotros y que se ha notado un cambio positivo y que viene creciendo. Ellos son próximos a ser titulares indiscutidos. El tiempo no lo sabemos, pero sí lo que se sabe es que el trabajo lo tienen, el potencial lo tienen y que cualquiera de todos esos chicos que integraron ese plantel el día de mañana pueden estar en el primer equipo tranquilamente. Así que bueno también el mensaje es que crean, que sigan trabajando y confíen en sus condiciones.

Qué mensaje le puedes dejar al hincha de Sporting Cristal que está pensando en el inicio del Clausura...

Igual que nosotros, solo pensamos en el Clausura. El mensaje es que sigan como han venido hasta ahora, apoyando incondicionalmente, que eso es importante para nosotros, eso es fundamental. Mirar hacia arriba, hacia la tribuna y verla llena de gente que está queriendo lo mejor para el equipo es fundamental para el plantel. Que confíen porque este plantel está convencido de lo que está haciendo y que va a sacar buenos resultados.

