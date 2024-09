Lo afirmó Eduardo Galeano en “Fútbol a sol y sombra”: El futbolista no tiene derecho “a cansarse ni equivocarse”. El reconocido periodista uruguayo publicó el libro en 1995, hace tres décadas, pero sus palabras perduran en el tiempo. Para el subconsciente del hincha, el jugador no puede fallar -solo los del equipo rival-, no importa qué ocurre en su vida privada. Y aquel privilegiado que se para en un campo de fútbol y recibe sueldos estratosféricos comparados al de cualquier mortal, tiene la obligación de mostrarse como un robot.

El caso de Edison Flores es un ejemplo más del lado B del fútbol. El ‘Orejas’ ha sido vinculado a la investigación en contra de Andrés Hurtado, a quien se le acusa de tráfico de influencias y lavado de activos. Un caso en el que ha sido citado por la Fiscalía para declarar como testigo tras venderle al conductor un lujoso auto BMW a 33 mil dólares, aunque también se le solicitó su información financiera y tributaria. Y con él, también pidieron la palabra de su esposa Ana Siucho y su cuñado, el futbolista Roberto Siucho.

Ricardo Montoya: "Edison Flores no está en su mejor momento, no la pasa bien"



Erick Delgado: "El tema personal influye mucho"#L1Radio🎙⚽



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/5YhzWQdUFi — L1 MAX (@L1MAX_) September 24, 2024

Y mientras las investigaciones continúan y su familia continúa vinculada a un caso que ha remecido el país, Edison continúa entrenando, concentrando, jugando... el show, para el futbolista, casi nunca para. Aunque, claro, su rendimiento notablemente no es el mismo. El ‘Orejas’ acumula una racha tan negativa como increíble para él: en los últimos tres partidos, en los que no pudo completar los 90 minutos, no ha rematado una sola vez al arco.

“Edison Flores no está en su mejor momento. El tema personal influye mucho en un futbolista”, comentó Erick Delgado en el programa “L1 Radio”. El ‘Loco’ fue arquero durante casi dos décadas, sabe perfectamente lo que piensa un jugador y lo describió en el programa en el que participa como uno de los conductores.

Para el periodista Daniel Kanashiro, “Edison está en un momento de su carrera donde el fútbol se disfruta. Cuando no encuentra ese sentimiento, se termina reflejando en la cancha”. El ‘Orejas’, con 30 años, y en medio de una grave investigación que no solo lo vincula a él sino también a su esposa, podría ser difícil tener la sensación de gozo a la hora de jugar al fútbol.

Edison Flores Torneo Apertura Partidos jugados: 17

Titular: 16

Minutos: 1196 de 1530

Goles: 6

Asistencias: 1 Torneo Clausura Partidos jugados: 10*

Titular: 8

Minutos: 624 de 900

Goles: 1

Asistencias: 1

*Datos hasta la fecha 12

Edison Flores: análisis de su caso a través de psicólogos deportivos

Las estadísticas marcan un bajón en el rendimiento de Edison Flores. ¿Se debe netamente a lo que ocurre fuera de las canchas? Para saber o entender, nos comunicamos con Ricardo Montoya, psicólogo y periodista, y Luis Gómez, psicólogo deportivo y dueño de la consultora “360 LGC MIND SPORT”.

“Está claro que los problemas extradeportivos afectan a los atletas. En este caso, Flores está lidiando con las vinculaciones al caso Andrés Hurtado, pero podría estar lidiando con otras cosas. Estamos hablando de temas que no compete estrictamente al ámbito futbolístico y que, sin embargo, alteran el rendimiento de un futbolista” , analiza Ricardo Montoya.

El periodista también señala que, aunque es imposible afirmar, existe una alta probabilidad de que haya una “relación directa entre lo que le está pasando y su rendimiento”. “Esa es la sensación que queda, que su nivel de concentración no ha sido el mismo en estos últimos partidos”.

Luis Gómez, por su parte, va más allá y analiza un escenario que escapa de las manos de los actores del fútbol: las redes sociales, los hinchas. “Si un jugador tiene ya una presión por un determinado tema personal, todo empeora con las redes sociales donde no existe la censura en los comentarios. Todos piensan que los futbolistas no sienten, no se ven afectados, porque, claro, en sus redes sociales muestran fotos en las que se percibe una vida feliz, pero no es así. Y los hinchas en el fútbol no tienen censura a la hora de comentar”. Edison Flores ha limitado los comentarios en su cuenta de Instagram.

“Depende mucho de cómo el futbolista maneje la situación. Por eso es importante la parte formativa y el acompañamiento hasta el alto rendimiento” , añade Gómez.

Y mientras hinchas de Universitario intentan darle ánimos a través de comentarios en las cuentas oficiales de la ‘U’ y otros tantos elucubran sentencias sin ningún tipo de argumento, Edison Flores continuará entrenando, concentrando y jugando. De hecho, es muy probable que viaje junto al plantel crema a Cutervo para el duelo ante Comerciantes Unidos este fin de semana. El show, como dicen, debe continuar.