Si Messi hubiese cambiado la pelota por los libros sería Einstein. Pero como eligió el fútbol, en palabras de Jorge Valdano, le toca ser Maradona todos los días, aún ahora a los 37 años. El astro argentino, desde chiquito, aprendió a soportar todas las atribuciones que lo enaltecen al podio más ilustre en la historia de este deporte. En ese mismo registro de dotación técnica y destreza motora se ubica uno de los más grandes ídolos del fútbol peruano: César Cueto, uno de los mejores intérpretes del juego vinculado a la estética en la selección peruana. Pero, ¿cuál es la coincidencia que agrupa a estos dos genios del fútbol y por qué son zurdos para jugar, pero diestros para escribir? Además, ¿qué otras figuras peruanas también comparten esta condición? Deporte Total conversó con Julio Grados, médico traumatólogo y ortopedista, quien ha acompañado a la Bicolor y a algunos de los clubes más representativos del país por casi tres décadas, para profundizar sobre el tema.





La lateralidad

Se llama lateralidad y es una condición de origen neurológica y consiste en la predominancia de uno de los lados del hemisferio del cerebro para realizar diversas tareas y funciones.

El doctor Julio Grados lo define de esta manera: “Es un tema netamente neurológico no tanto de medicina deportiva en sí, el concepto de lateralidad viene a ser un proceso normal, biológico y fisiológico, es un proceso de maduración del sistema neurológico, en el cual más a o menos a los 4 o 5 años de edad, el cuerpo lateraliza, por eso antes de esas edad no existe niño diestro o zurdo, ya sea de pies o de manos o de ojo u oído, recién a esa edad uno empieza a lateralizar, quiere decir que recién ahí te das cuenta si será diestro o zurdo”.





Las personas tienden a mostrar preferencia por el uso de un hemisferio u otro para varias actividades.

La lateralidad cruzada

“La lateralidad cruzadas es cuando la persona tiene un miembro, en este caso puede ser el miembro inferior izquierdo, que es zurdo, y que usa la mano derecha para comer, para escribir, como es el caso de la mayoría de deportistas genios como Maradona, Messi... de repente por condiciones de sociedad, de escolaridad, han desarrollado esto. Ahora, tienen la particularidad de ser un poco más hábiles que el resto, siendo el zurdo los que tienen cierta practicidad y más ganancia en el campo estereoscópico, en tres dimensiones y en la parte cognitiva, que tiene la posibilidad de anticiparse una fracción de segundo más a nivel de terreno, ser un poco más hábiles en general”, nos explica Julio Grados respecto al tema.

En Lionel Messi, por ejemplo, la lateralidad que predomina es la izquierda. Por eso es un futbolista zurdo. A esto hay que agregar algunas variantes, en el sentido que su lateralidad es homogénea en cuanto a óculo-podal (ojo/pie), pero cruzada en cuanto a óculo-manual (ojo/mano) y manual-podal (mano-pie).

Es debido a esta condición que Messi, al igual que César Cueto, tiene una predominancia del pie izquierdo para jugar al fútbol, pero en cuanto a la escritura, el lado que predomina es el derecho, razón por la que ambos son diestros para escribir, como se puede constatar en muchas fotos o videos de cuando firman autógrafos.

César Cueto, quien fue de los más grandez exponentes del fútbol peruano, era zurdo, pero diestro para escribir.

Paul Dorochenko, reconocido preparador físico especializado en el tenis y que también trabajó con futbolistas como Juan Román Riquelme, describió en el 2011 de esta manera la condición de lateralidad y sus implicancias en el juego del astro argentino: “Messi es homogéneo (en referencia a la relación ojo y pie). Se para en la banda derecha porque así tiene una visión amplia del espacio que intenta abarcar. Su ojo y su pierna dominante son los de la izquierda: si se parara en el otro lado del campo, su tendencia sería la de mirar hacia afuera”.

Dorochenko, sin embargo, advirtió que una variable en la condición colocaba a Maradona por encima de Messi, respecto a que el primero no era homogéneo en la relación entre el ojo y el pie. ”Maradona era cruzado y, para mí, en la fase de destreza y habilidad era superior a Messi”, resaltó el fisioterapeuta argelino en un informe publicado por el diario argentino La Nación.





Lionel Messi firma autógrafos con la mano derecha, como diestro. (Crédito: AFP).

Casos en el deporte peruano

Esta condición de lateralidad cruzada no es exclusiva a pocas figuras. Además de Lionel Messi, también la tuvo Diego Maradona y la tienen figuras como Rafael Nadal, LeBron James y Roger Federer. En el ámbito del deporte peruano, además de César Cueto, existen varias figuras de renombre con lateralidad izquierda.

“Yo conocí a Jaime Yzaga, Jaime era diestro de mano, pero jugaba fulbito con la [pierna] izquierda; en su caso, su revés era su arma fuerte, caso un poco contrario a la mayoría de tenistas, que su derecha es el golpe fuerte y el revés es donde tiene problemas, Jaime su revés era el fuerte. Yo una vez lo vi jugar fulbito y dije ¡ah, con razón!, él era zurdo de pie”, cuenta el doctor Julio Segura, quien además recuerda otro nombre: José Guillermo del Solar.

“Yo sí creo que se debería explotar este tema, sobre todo a nivel escolar, inclusive a nivel de menores en Videna, ‘Chemo’ por ejemplo es zurdo también, pero nunca lo conversamos, es como un tema que nunca se profundiza, pero sí se debería trabajar en ese ámbito, no ya en jugadores profesionales porque es diferente”, advierte el especialista, quien es un convencido de que esta condición maximiza el rendimiento deportivo.

Miguel Trauco firmando un pequeña pelota con la mano derecha pese a ser zurdo. (Foto: FPF)

En el medio también se destacan otros nombres como el del exfutbolista Juan Carlos Oblitas o el actual lateral de la selección peruana, Miguel Trauco. En ambos, lo que se destaca es la lateralidad cruzada en la condición mano-pie, pues ambos son zurdos en las extremidades inferiores, pero diestros en las manos, pues realizan tareas como escribir, comer o tomar objetos con una preponderancia en la mano derecha.

“No es un tema hereditario, más bien sí es un tema con alta carga genética, qué quiere decir esto, es muy diferente, hereditario es cuando el papá, la mamá, lo han tenido y lo vas a heredar; genético es cuando lo vas heredando con la persona. Es muy diferente los dos conceptos”, añade el doctor Segura.

lima 20 de mayo del 2024 Firma de bandera peruana para la Copa América con Juan Carlos Oblitas junto con el director del comercio juan aurelio arevalo director del diario el comercio / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Tres preguntas finales

Segura advierte aunque predomine una capacidad en una extremidad, en el caso de los futbolistas, es posible entrenar bajo ciertos criterios para desarrollar la misma capacidad en la otra pierna, sea diestro o zurdo. “Ese aspecto también, yo he revisado que se puede trabajar en la parte deportiva, en el sentido de que, siendo por ejemplo un zurdo, podría trabajar en cierta manera el otro miembro y obtener resultados buenos. Otra corriente dice que no, que el zurdo la derecha la tiene de espaldas, pero ese concepto científicamente no es tan cierto”, sentencia.

-Le ha tocado conversar con deportistas y saber si eran conscientes de esta condición? Como el caso de Cueto, Oblitas o Trauco?

-De esos temas nunca hablé, hay como un tabú.

-En nuestro medio entonces es más anecdótico que un conocimiento útil para maximizar el rendimiento de quien tiene esa condición?

-Totalmente.

-Quiere decir que probablemente ninguno de los futbolistas mencionados en el medio peruano es consciente de que tiene esa condición?

-No creo que sepan a profundidad el tema.