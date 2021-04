Conforme a los criterios de Saber más

El anuncio de las fechas de Eliminatorias de junio próximo representa un gran desafío para la selección peruana. Ricardo Gareca tendrá menos de dos meses para planificar los duelos ante Colombia y Ecuador cuando en mente se tenía que los rivales serían Bolivia y Venezuela.

Ricardo Gareca cuestiona los protocolos de Liga 1: "No te pueden decir con quién tienes que estar". (Movistar Deportes)

El reto se complica más para Perú si consideramos que apenas suma un punto tras cuatro fechas disputadas y a los rivales que se pensaba tener se les podía robar puntos. Bolivia en La Paz ha perdido sus dos encuentros y solo sumó en su visita a Paraguay -lo mismo que Perú-, mientras Venezuela en Lima era considerado uno ante quien se podía sumar de a tres para levantar cabeza.

Ahora, el panorama cambió con Colombia y Ecuador al frente. Los cafeteros son la piedra en el zapato para Ricardo Gareca, ya que no le ha podido ganar con la selección nacional, mientras que tendremos que ir a Quito a repetir la hazaña de las Eliminatorias pasadas.

Eliminatorias

3 de junio Perú vs. Colombia

8 de junio Ecuador vs. Perú

Copa América

18 de junio Perú vs. Brasil

21 de junio Perú vs. Colombia

24 de junio Perú vs. Ecuador

28 de junio Venezuela vs. Perú

Eliminatorias

2 de setiembre Perú vs. Uruguay

6 de setiembre Perú vs. Venezuela

10 de setiembre Brasil vs. Perú

7 de octubre Perú vs. Chile

11 de octubre Bolivia vs. Perú

15 de octubre Argentina vs. Perú

Colombia, invicta ante Gareca

Si bien ante Colombia se consolidó la clasificación al repechaje para el Mundial de Rusia 2018, los números ante la selección cafetera no son los mejores, menos con Ricardo Gareca al mando.

El 3 de junio Colombia volverá a pisar suelo peruano, como aquel 10 de octubre del 2017. Fue 1-1 gracias al tiro libre de Paolo Guerrero y el punto que nos colocó quintos en las Eliminatorias. Pero también como aquel 8 de junio del 2019 cuando su 3-0 hizo que la Bicolor viaje a la Copa América con más dudas que certezas.

En concreto, Gareca tendrá que romper una racha ante Colombia: ganarle por primera vez. En siete encuentros disputados, la selección peruana al mando del ‘Tigre’ no ha podido con sus pares. Suma 4 empates y 3 derrotas.

Ha celebrado, sí. El mencionado empate en Eliminatorias favoreció a los dos. El empate 0-0 en la Copa América 2015 nos clasificó como segundos del grupo. Pero también hemos lamentado el mismo resultado. En la Copa América Centenario la igualdad sin goles nos llevó a los penales donde nos dejaron fuera.

Fecha Resultado Torneo Ciudad 21.06.15 Perú 0-0 Colombia Copa América Temuco - Chile 08.09.15 Perú 1-1 Colombia Amistoso Harrison - Estados Unidos 08.10.15 Colombia 2-0 Perú Eliminatorias Barranquilla 17.06.16 Perú 0-0 Colombia

2-4 en penales Copa América East Rutherford - Estados Unidos 10.10.17 Perú 1-1 Colombia Eliminatorias Lima 08.06.19 Perú 0-3 Colombia Amistoso Lima 15.11.19 Perú 0-1 Colombia Amistoso Miami - Estados Unidos PJ: 7

V: 0

E: 4

D: 3 2 en Lima (1 empate y 1 derrota)

-

2 CA, 1 Elim., 1 Amis.

1 Elim., 2 en Amis.

En la historia nos hemos enfrentado 56 veces, con solo 15 victorias a favor ante 19 de ellos y 22 empates. Pero el dato más preocupante es que a Colombia no le ganamos en los últimos nueve encuentros. La última vez fue el 2-0 en los cuartos de final de la Copa América 2011, en Córdoba.

Mientras, en suelo peruano no los vencemos desde 1987 con el 2-1 en un amistoso por el 75 Aniversario de la FPF. Luego los recibimos en ocho ocasiones (una en Trujillo por Copa América) y no pudimos derrotarlos. En partidos oficiales, no superamos a Colombia de local desde el 1-0 por la Copa América de 1983. Luego se jugaron 9 encuentros sea por Copa América o Eliminatorias en casa sin poder vencer a nuestros vecinos.

En total, en 22 visitas a suelo peruano, Colombia solo perdió en seis ocasiones. Se llevó la victoria en otras seis (cuatro de ellas por Eliminatorias) y empatamos 10. La selección peruana tendrá que superar este reto cafetero para empezar a sumar en la tabla. Un solo punto en cuatro partidos obliga a romper esta racha colombiana jugando en suelo peruano.

En la historia

PJ 56

V: 15

E: 22

D:19

GF: 60

GC: 64

A repetir la hazaña

La frase “Gloria a Perú en las alturas” de Daniel Peredo aún se escuchan en los oídos peruanos. Aquel 2-1 del 2017 ante Ecuador en Quito marcó el paso más grande de Perú para llegar a Rusia 2018 y si la Bicolor piensa en repetir la presencia mundialista, deberá volver a lograr tal hazaña.

El 8 de junio Perú debe visitar la altura de Quito para medirse a Ecuador, en un duelo donde debe robar puntos de visita. Ya logró un empate en Asunción ante Paraguay y necesita mejorar la producción.

Perú llegará con el desgaste de enfrentar a Colombia cinco días antes, pero lo mismo se vivió en las Eliminatorias pasadas, cuando tras vencer a Bolivia viajaron a Quito para conseguir la victoria histórica.

En siete encuentros de visita a Ecuador por Eliminatorias, Perú solo logró la mencionada victoria y dos empates, 1-1 en 1977 (las Eliminatorias se jugaban por grupos y Perú jugaba ante Chile y Ecuador para avanzar a segunda fase) y el 0-0 del 2003. Luego, fueron cuatro derrotas.

Fecha Resultado Torneo Ciudad 08.06.16 Perú 2-2 Ecuador Copa América Centenario Glendale - Estados Unidos 06.09.16 Perú 2-1 Ecuador Eliminatorias Lima 05.09.17 Ecuador 1-2 Perú Eliminatorias Quito 15.11.18 Perú 0-2 Ecuador Amistoso Lima 06.09.19 Perú 0-1 Ecuador Amistoso Harrison - Estados Unidos PJ: 5

V: 2

E: 1

D: 2 -

Las dos en Eliminatorias

En Copa América

Las dos en amistosos

Sin embargo, los últimos números son los que no ayudan. Las dos veces que nos hemos enfrentado tras el Mundial, las dos han sido victorias para los norteños. De hecho, el equipo mundialista no pudo celebrar el ‘Día del Hincha’ porque Ecuador nos ganó 2-0 el 11 de noviembre del 2018 en Lima, cuando se esperaba festejar el aniversario de la clasificación al Mundial.

Mientras, con la final de la Copa América 2019 aún en la mente, Ecuador nos devolvió a tierra. Fue 1-0 en Estados Unidos. Un cuadro norteño que jugó con muchos debutantes venció a la Bicolor que ya padecía la ausencia de Paolo Guerrero (por pedido del jugador para jugar por Inter) y el lesionado Jefferson Farfán.

Ante Ecuador de visita por Eliminatorias

Fecha Resultado Ciudad 20.02.77 Ecuador 1-1 Perú Quito 24.04.96 Ecuador 4-1 Perú Guayaquil 29.06.00 Ecuador 2-1 Perú Quito 19.11.03 Ecuador 0-0 Perú Quito 20.11.07 Ecuador 1-5 Perú Quito 15.11.11 Ecuador 2-0 Perú Quito 05.09.17 Ecuador 1-2 Perú Quito

En la historia

PJ: 49

V: 20

E: 13

D: 16

GF: 76

GC: 64

Perú enfrentará a Colombia y Ecuador dos veces en menos de un mes. Primero será por las Eliminatorias y luego por la Copa América. Tras ello, llegará el reto de Gareca de analizar las fechas triples de setiembre y octubre, pero la selección nacional necesita sumar desde ya.

MÁS EN DT