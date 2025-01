Diez años han transcurrido desde su primera edición y en ese tiempo, el Latin America Amateur Championship ha mantenido su crecimiento. El LAAC se ha posicionado como el torneo para aficionados más importante de la región, logrando que el campeón reciba una invitación al Masters Tournament, The Open y el U.S. Open.

Al ser una edición especial, la décima, el certamen volvió al Pilar Golf Club, en donde todo empezó. En esta parte de Argentina, los mejores golfistas aficionados de la región buscarán quedarse con el título a partir de este jueves 16 hasta el próximo domingo 19 de enero. Recordemos que Mauricio Tello y Patrick Sparks serán los representantes peruanos.

Así, en medio de mucha expectativa, el campeonato, que se jugará a 72 hoyos (juego por golpes), tiene como objetivo desarrollar aún más el golf en América del Sur, América Central, México y el Caribe. Las plataformas de ESPN cubrirán el evento en Perú, Argentina, así como en toda América Latina y Estados Unidos. Toda la cobertura también se retransmitirá en directo en la página web oficial del campeonato: LAACgolf.com.

La primera y segunda ronda (jueves 16 y viernes 17 de enero) se transmitirán en directo de 1:00 a 4:00 p.m. de Perú (15 a 18 horas de Argentina), mientras que la cobertura de la tercera ronda (sábado 18) se emitirá de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. (13 a 16 hora local). En tanto, la ronda final del domingo 19 de enero se televisará de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. (12 a 15 hora local).

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe. El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2025 en Augusta National; The 153rd Open en Royal Portrush; y el 125th U.S. Open que se disputará en Oakmont Country Club.