El media center del Pilar Golf Club de Buenos Aires se vistió de rojo y blanco al anunciar que Perú será la sede del Latin America Amateur Championship del año que viene. El Lima Golf Club tendrá el privilegio y responsabilidad de albergar el LAAC 2026, el torneo para aficionados que tras diez años desde su primera edición se ha posicionado como el torneo para aficionados más importante de la región, otorgando al ganador una invitación al Masters Tournament, The Open y el U.S. Open..

¡Todos los reflectores en Perú para el LAAC 2026! 🏌️‍♂️⛳️



Peru takes the spotlight on 2026! 🏌️‍♂️⛳️#LAACgolf pic.twitter.com/pr5W8fcVFP — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 16, 2025

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe. El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2025 en Augusta National; The 153rd Open en Royal Portrush; y el 125th U.S. Open que se disputará en Oakmont Country Club.