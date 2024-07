El sueño en los Juegos Olímpicos París 2024 terminó para Rafael Nadal. Tras caer en dobles junto a Carlos Alcaraz en los cuartos de final frente a la dupla estadounidense Austin Krajicek y Rajeev Ram, la leyenda del tenis español tuvo una cuota de sinceridad respecto a su futuro en el circuito profesional y dejó abierta la posibilidad de retirarse. ‘Rafa’ aseguró que se tomará unos días para analizar su presente y tomar una decisión al respecto.

“Se ha terminado una etapa. Me había marcado hasta los Juegos como objetivo y hoy se ha terminado este ciclo. Necesito volver a casa a desconectar y analizar la situación en frío. Ver las ganas y fuerzas que me quedan. Cuando tenga en claro cuál es mi próxima etapa, ya sea con una raqueta en mano o sin, se los haré saber”, expresó Rafael Nadal tras finalizar el partido. El marcador final fue de 6-2 y 6-4 a favor de la dupla norteamericana.

❤️🇪🇸 𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒 POR 𝐇𝐀𝐂𝐄𝐑𝐍𝐎𝐒 SOÑAR



🎾✨ 𝐍𝐀𝐃𝐀𝐋𝐂𝐀𝐑𝐀𝐙 SIEMPRE pic.twitter.com/IKDutag3Jv — Comité Olímpico Español (@COE_es) July 31, 2024

Asimismo, el tenista español fue consultado respecto a si fue su última vez en el estadio Philippe Chatrier, donde se proclamó 14 veces campeón de Roland Garros. “Quizás, no lo sé. Si ese fuese el caso, serán emociones inolvidables. El público me dio mucho cariño y me apoyó en cada segundo de mis partidos”, manifestó ‘Rafa’, quien también puso en duda su presencia en el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Nadal también se refirió a Carlos Alcaraz, su joven compañero y una de los favoritos a obtener una medalla olímpica en tenis individual en París 2024. “Tenemos una muy buena relación. Nos gusta compartir cosas juntos y estoy seguro de que voy a seguir teniendo una relación muy positiva con Carlos. Simplemente, estamos en un momento de vida completamente diferente. Esa es la verdad... Si mi edad fuera 10 años menos, crearíamos una relación hermosa y compartiríamos muchos momentos, pero eso no va a suceder. Lo apoyaré desde casa y le desearé todo lo mejor en todo momento”, sostuvo.

Como se sabe, Rafael Nadal ganó 22 torneos de Grand Slam y 92 trofeos de ATP. Llegó a París 2024 para disputar los Juegos Olímpicos en individuales y dobles. En la primera modalidad, cayó en la segunda fase ante el serbio Novak Djokovic; mientras que en la segunda, acaba de despedirse junto a Alcaraz.









