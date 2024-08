La mañana del domingo 25 de agosto nuevamente paralizó la Plaza de Armas como años anteriores, puesto que, se llevó a cabo la Media Maratón de Lima, la carrera más antigua del mundo y la media maratón más antigua del mundo, reconocimiento dado por la prestigiosa World Athletics. Aproximadamente 17 mil 500 corredores desde las 4:00 a.m. comenzaron a reunirse alrededores de dicho lugar para participar en las distancias 10k y 21k, con el objetivo de demostrar su valentía y llegar a la meta. Han sido para muchos runners meses de preparación, con el fin de demostrar que el running es un estilo de vida y no una moda como muchos creen.

En lo personal levantarme a tempranas horas, no es difícil, he corrido tanto en 10 k y 21 k y sé todo el sacrificio que hay detrás de cada kilómetro con el objetivo no de tener una medalla sino de vencer cada obstáculo como se nos presenta en la vida diaria. Ahí donde las piernas ya no responden, pero el corazón no deja de latir, es el sentir de todos los runners que con entusiasmo viven esta experiencia. A eso, sumamos el apoyo del público que aunque no creas es vital para seguir corriendo cada kilómetro con el anhelo de llegar a la meta.

Es por ello, que realizamos una encuesta a los participantes de la Media Maratón de Lima y nos cuenten el trasfondo de participar en este tipo de competencias.

1. ¿El running es un estilo de vida o una moda en el Perú? ¿Por qué ?

2. ¿Qué recuerdas de tu primera carrera?

Yanira Dávila - Periodista de El Comercio, 10 km

1. Creo que el running es un deporte que se ha puesto de moda últimamente. Algunas personas lo han llevado más allá y lo han convertido en un estilo de vida nada sencillo (se ríe) que implica levantarse temprano, tomar menos alcohol, comer mejor, etc. Además, complementar el running con trabajo de fuerza y una larga preparación. Algunas otras solo corren para una carrera específica y luego se olvidan, pero está bien. Lo importante es moverse.

Yanira Dávila corrió 10 k

2. La primera vez que corrí fue la carrera de 10km de los Bomberos. Había empezado a correr hacia un par de meses y una amiga me animó a inscribirme. Fue una carrera hermosa y por una buena causa ya que el costo de la inscripción iba como donación a la estación de bomberos. Fue genial correrla porque es una sensación distinta a los entrenamientos. Competir tiene una energía distinta, vas acompañado, la gente te alienta, te retas a ti mismo, pero sobre todo intentas poner en armonía tu mente y tu cuerpo. A veces correr es más mental que físico.

Víctor Moreno Velásquez, 64 años, 21 km

1. Es un estilo de vida, nos da disciplina y enseña valores como el respeto y la puntualidad. Hace 20 años corro y todo inició a través de un amigo. Antes no sabía que existía las maratones, un amigo me invitó y mira sigo participando hasta ahora. Tengo 64 años, no sufro de diabetes ni tengo problemas con el corazón, gracias a Dios estoy sano.

Víctor Moreno, de 64 años, corrió 21 km

2. La primera carrera que participé fue en mi trabajo que organizamos. Fue una carrera de 5 kilómetros y de ahí comencé a aumentar la distancia y tres años he corrido 42 kilómetros. Hoy corrí 21 kilómetros y me siento bien. Hay que prepararse mínimo 6 meses, porque no es fácil.

Daniel Gonzales, 21 km

1. Es un estilo de vida. Me dedico hace 7 años, todo inició por amigos, curiosidad y salud. Hoy corrí 21 Km y me preparé tres meses, por tema de estudios. Esto es lo mejor que hay, prefiero levantarme un domingo temprano a correr que estar un domingo con resaca luego de una amanecida.

Daniel Gonzales y Diego Gonzales corrieron 21 km. Padre le regaló a su hijo esta experiencia en su cumpleaños

2. La primera carrera fue en el 2017, de 8 Kilómetros, la carrera Nat Geo.

Jorge Cortez Caro, 21 km

1. Es un estilo de vida, de todas maneras. Desde el 2013 estoy participando en las maratones. Todo inició porque siempre me ha gustado el deporte, antes vivía en Carabayllo y luego me mudé más cerca por el Centro de Lima, se me hizo más factible poder participar en las carreras. El running me ha dado muchos amigos y viajes afuera del país. Tengo 18 maratones y la salud he mejorado. Cuando comencé en el running pensaba 92 kilos y llegue a bajar a 72 km, ahora por lesión he vuelto a subir, pero trato de mantener mi peso. En el exterior corrí en Varsovia, Barcelona, Sevilla, Roma, Buenos Aires, Verona, Disney (cuatro fechas), entre otras. Hoy corrí 21 km, pese a la lesión, pensé hacer 12 o 14 km, pero el ánimo de continuar hizo que terminé la carrera. El ánimo de mi familia ha sido clave, además, a mi hija le estoy inculcando el deporte, con un año y ocho meses corrió 100 metros en el Pentagonito y el año pasado corrió 150 metros en Gálvez Chipo de Barranco

Jorge Cortez junto a su familia corre 21 km

2. Mi primera carrera fue el 10 de noviembre corrí 5 km, Golds Gym, en el Campo de Marte.

Karina Oliva, 10 km

1. Es un estilo de vida saludable. Llevo un año, corrí 10 km y me siento feliz. A diferencia del año pasado mejoré mi marca.

Karina Oliva corrió 10 km

2. La primera carrera fue esta misma Media Maratón edición 2023.





