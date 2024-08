El último sábado, representantes de Perú Runners, Kia, Puma, Electrolight, Loa y la Municipalidad de Lima, se hicieron presentes en la sede central del diario El Comercio a vísperas de la Kia Media Maratón de Lima & 10K Powered by Puma de este domingo 25 de agosto. Más allá de conmemorar una edición 115 de esta carrera, también fue oportunidad para dar a conocer la placa de reconocimiento otorgada por World Athletics a nombre de la media maratón más antigua del mundo.

El evento estuvo cargado de historia, pues no solo estuvieron presentes tanto los organizadores y aliados de la carrera, sino también parientes descendientes de Augusto B. Leguía y Guillermo Billinghurst, presidente y alcalde de Lima, respectivamente, cuando se organizó la primera Media Maratón de Lima allá por 1909. Asimismo, a través de imágenes, textos y demás registros inéditos hechos por el diario El Comercio, se pudo rememorar cómo fueron los inicios de este evento deportivo y su evolución a lo largo del tiempo, siempre manteniendo el compromiso de ser una carrera inclusiva y con el principal objetivo de difundir el deporte como herramienta de comunidad y de sentido de pertenencia con las calles limeñas.

Cabe recordar que la Media Maratón no solo es la pionera en el mundo en su categoría, sino también la quinta más antigua en su totalidad. Por tanto, ha acompañado a Lima a través de los años y ha generado que, más allá de coyunturas y tiempos difíciles, la ciudad nunca haya parado de correr. Hoy en día, con muchos más adeptos dentro de la carrera, el compromiso es mantenerla viva y que continúe creciendo a lo largo del tiempo.

Entre los asistentes estuvo Gonzalo Rodríguez Larraín, presidente de Perú Runners, quien hizo énfasis en el valor principal que manejan: la inclusión. “Desde el inicio se manejó de esa manera, corrían desde olímpicos hasta principiantes, flacos o gordos, eufóricos o depresivos. Es una carrera para todos, más allá de niveles socioeconómicos o culturales. Defendemos y creemos en la inclusión y en el deporte como herramienta de unión y de disfrutar de Lima paso a paso”, indicó.





Perú Runners premio por su trayectoria y el evento se realizo en la sede de El Comercio .. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Media Maratón histórica

Como cada año, Lima ya se prepara para la 115 edición de la Kia Media Maratón, una carrera de 21K que cada año viene teniendo más adeptos y que este domingo contará con más de 17 mil corredores. Esta vez, en una edición especial, Perú Runners obtuvo una prestigiosa placa por parte de World Athletics por preservar y organizar esta maratón que ya es la más antigua del mundo en su categoría. Por su parte, los principales impulsores y aliados de esta carrera se reunieron en la sede del diario El Comercio no solo para celebrar su crecimiento en los últimos tiempos, sino también por la posibilidad de crear comunidad a través del deporte un año más de manera ininterrumpida. Desde 1909, Lima no dejó de correr y este domingo continuará con ese compromiso.

Perú Runners premio por su trayectoria y el evento se realizo en la sede de El Comercio .. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Punto de partida y ruta

La Kia Media Maratón de Lima & 10K Powered by Puma se llevará a cabo este domingo 25 de agosto Las partidas están programadas para las 6:00 am para la distancia 10K y a las 7:00 am para la media maratón (21K). La concentración y punto de partida se realizará en la Plaza de Armas de Lima y la llegada será en el Parque de la Reserva (Circuito Mágico del Agua).

Cabe recordar que, debido a esto, habrá un cierre de calles entre las 5:00 am y 11:00 am. La ruta para los 10K abarca el Jirón de la Unión, Paseo de los Héroes, Paseo de la República y la avenida Arequipa. Mientras que la ruta de la Media Maratón también recorrerá las calles Canaval y Moreyra, Carriquiri, Avenida del Parque Norte y Juan de Arona.