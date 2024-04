Este domingo 14 de abril del 2024, Casper Ruud vs. Stefanos Tsitsipas en vivo online se verán las caras por la final del Masters 1000 de Montecarlo. El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 a.m. (hora peruana) y 10:00 a.m. (hora argentina), desde el Court Rainier III. La transmisión del duelo se podrá ver por ESPN2 y Star Plus en todo Sudamérica; mientras que en España lo pasará Movistar+.

