La espectacularidad del Super Bowl hace que el fútbol americano sea visto en todo el mundo y el Perú no es una excepción. Sin embargo, el fútbol americano ya tiene una base en nuestro país que le ha permitido crecer en los últimos años, tanto que en una década pasaron de unos 50 jugadores a tener 9 equipos que actualmente pertenecen a la Liga Peruana de Fútbol Americano (LPFA).

No existe una Federación Peruana de Fútbol Americano. Se creo hace unos años, pero nunca fue oficializada ni inscrita, por lo que han sido los propios clubes quienes han ido impulsando el deporte hasta ahora tener 9 equipos con un promedio de 25 jugadores por cada uno de ellos. Es decir, más de 200 jugadores listos para la búsqueda de los touchdowns y los tacles.

“Empezó como la reunión de amigos. Muchos de nosotros veíamos el fútbol americano por TV. Yo veía comerciales cortísimos en los 80″, nos comenta Óscar Sánchez, presidente y Head Coach de Dire Wolves. “Al inicio éramos amateur y claramente ni sabíamos lo que hacíamos. Jugábamos en el parque a lanzar la pelota, básicamente lo que veíamos en alguna película”, recuerda Renato Arriola, jugador de los Raptors, uno de los primeros equipos que en 2010 empezó con la práctica del deporte.

Hoy, esos recuerdos son anecdóticos, ya que los clubes vienen trabajando en buena forma. Existen 6 ya con toda la documentación en Registros Públicos y otros tres están en ese camino. Con eso, la LPFA también sacará su inscripción para a partir de ahí pedir formalmente al Instituto Peruano del Deporte (IPD) asumir como Federación.

Los clubes de la Liga

Los inicios

Dire Wolves y Raptors fueron los primeros equipos en iniciar el camino. Fue en el 2010 que Wolves inició los primeros pasos que fueron más allá de lo recreativo y dos años después se formalizaron, siendo el primer club de fútbol americano en hacerlo.

Así lo recuerda Óscar Sánchez. “Fue un proceso complicado, porque otras disciplinas son más accesibles. En nuestro caso los implementos son más caros y no hay campos”, nos comenta. Recuerda que a la par de ellos también entrenaban, en un parque de San Borja, los jugadores de la Federación Deportiva Peruana de Quidditch, que fueron avanzando poco a poco. Eso quería imitar Óscar. “La historia empezó con un grupo de amigos entrenando. Se avisaba boca a boca o por redes sociales. Va llegando más gente, con conocimientos y va creciendo. Yo impulsé lo de la formalización porque lo informal no lleva a nada. Sabíamos que estar organizados era lo mejor”, recuerda y asegura que Dire Wolves es como “el padre de la comunidad”, ya que de ahí fueron saliendo los jugadores que crearon los nuevos equipos. “Como club, nuestro objetivo era promover el deporte. No tenía sentido que haya un solo equipo”, asegura.

“Se iban separando de los equipos originales más que nada por ubicación. Porque todos entrenaban en San Borja, al costado del Pentagonito, unas 20 personas. Luego fue creciendo y a que vengan unas 15 personas de San Juan de Lurigancho, era mejor que se junten entre ellos”, recuerda Renato, de Raptors.

Así, han crecido tanto que hoy existen 9 equipos que están reactivando sus entrenamientos, que se paralizaron por la tercera ola, y miran con optimismo el futuro. Incluso, en un momento hubo presencia de mujeres en la modalidad de flag footbal -sin contacto- como Lycans, pero aún falta que tengan un nuevo impulso.

Más del Super Bowl

La actualidad

Como ya se dijo, son 9 equipos los que actualmente existen en la Liga y están en reuniones para definir si se realiza el torneo de este año. En el 2018 se hizo con cinco clubes y en el 2019 con siete, con lo que se nota el crecimiento del deporte, pero la pandemia los está obligando a replantearse algunas cosas.

“Es un juego de contacto extremo y hay que ver los protocolos. Hay que ver que tan factible y prudente es volver a jugar. Estamos entusiasmados con el torneo, pero hay que pensarlo bien”, nos dice José Luis Zelada, presidente de la LPFA.

Pese a la pandemia, el momento del fútbol americano en el Perú da para pensar en una buena proyección y más ahora que todo el mundo habla del Super Bowl y la NFL. “Claro que influye. Muchos no conoceríamos el deporte si no fuera por la NFL. Yo empecé viendo en Estados Unidos y generó mis ganas de practicarlo”, nos dice Patrick Telles, head coach de fútbol americano que llegó al país en el 2010 y empezó a trabajar con los Dire Wolves, el primer club de fútbol americano en constituirse de manera formal (2012) y ahora trabajar en el club Los Vikingos.

“El Super Bowl influye mucho, es una fiesta, un fenómeno social que independientemente te guste o no el deporte, lo ves. Y una cosa lleva a la otra, ven el Super Bowl, ven los demás partidos y vienen”, agrega Renato Arriola de los Raptors. Sabe que el Super Bowl es un empujón que siempre han aprovechado, pero lamentablemente la pandemia los detuvo. “Siempre en veranos tenemos muchas personas nuevas, porque se combinan Super Bowl y vacaciones. Antes venían entre 15 y 25 personas en verano. Obviamente no todas se quedan, pero que se queden 5, ya es una suma importante para el equipo”, nos comenta.

Rumbo a la Federación

El otro lado de la actualidad pasa por tener una base formal. Seis equipos están en Registros Públicos, suficiente para que la Liga Peruana de Fútbol Americano pueda inscribirse también. Eso lo harán este año y será el primer paso para pasar a ser la Federación Peruana de Fútbol Americano.

En el IPD existe ya creada una Federación, pero esta no está activa. “El que presionó para que se cree la Federación no era del entorno del fútbol americano y los clubes no participaron. Esa Federación no existe”, nos comenta Fernando Patroni, periodista deportivo que sigue de cerca la movida de este deporte.

Lo mismo nos confirma José Luis Zelada. “Tuvimos una conversación en el 2019 con la persona que se presentaba como presidente de la Federación. Nosotros consultamos con el IPD y esa Federación estaba inactiva, no había inscripciones. Le rechazaron la inscripción a esa Federación, por eso nos buscaron, pero nosotros los rechazamos”, nos comenta.

Ese representante citado falleció el año pasado y su equipo -Las Águilas- se desintegró, por lo que hoy no hay Federación. A eso apunta la Liga. “Estamos en el proceso de iniciar el proceso de iniciar el registro como Liga y con eso vamos a ir a pedir la Federación. Eso lo vamos a hacer este año”, sentencia el hoy presidente de la Liga.

Complicaciones

Sin duda, se trata de un deporte que demanda muchas cosas, más allá de las horas de entrenamiento. El principal problema pasa por la obtención de los implementos deportivos. Los balones, cascos y protectores. “Cada vez que necesitan algo, tienen que pedir que se los traigan de afuera. No hay industria de fútbol americano acá”, nos dice el periodista Fernando Patroni. Traer los implementos resultan complicados y por lo general lo hacen los amigos en viajes personales, por lo que no pueden traer muchas cosas a la vez.

El otro gran problema es que no existen campos donde entrenar. “Por un tema de infraestructura no se puede entrenar más de una vez a la semana”, nos dice Renato Arriola. Algunos equipos logran conseguir campos para practicar dos días, pero por lo general solo lo hacen los sábados o los domingos.

El entrenamiento es vital en este deporte que exige mucho la parte física. “Un 99% no están con el físico para el deporte, pero eso se entrena. Una vez que empiezan a trabajar, les encanta y se quedan. El bonus es la golpeada”, nos comenta el Head Coach Trelles.

La Liga logró alquilar el club zonal Huayna Cápac para realizar los torneos del 2018 y 2019 y para el futuro certamen esperan contar con dos canchas. Ahora los clubes esperan contar con las facilidades para conseguir canchas. Algunos lo hacen en San Miguel, otros en el Huayna Cápac de San Juan de Miraflores y otros en el Callao.

Así, el fútbol americano sigue dando pasos en el Perú. El Super Bowl este domingo será otro motivo para que se junten, pero su trabajo va más allá de eso.

