Alianza Lima ha sido gran protagonista de la temporada 2022 en la Liga 1 y uno de los artífices del buen momento del club ha sido Pablo Lavandeira, quien llegó a inicios de año desde Ayacucho FC. El volante de 32 años, tras un largo período en el Perú, cumplió los requisitos para nacionalizarse y obtuvo sus papeles este jueves.

Luego de conseguir el título que lo identifica como jugador peruano, el atacante ahora se plantea un nuevo objetivo: vestir la ‘Blanquirroja’. En una reciente entrevista para ESPN, el futbolista aseguró que se esforzará al máximo para entrar en la órbita del comando técnico de Juan Reynoso.

“Ha sido una semana de muchas emociones y de muchos de momentos lindos. Lo decía anteriormente, trataré de canalizarlo lo mejor posible, usar estas sensaciones positivas para llegar lo mejor que pueda al domingo”, inició Lavandeira, resaltando su concentración para el partido contra ADT, en el cierre del Torneo Clausura.

“Cuando hay tantas emociones así el cuerpo y el alma se desestabilizan, aunque estoy muy feliz y eso es lo más importante”, agregó el volante de Alianza Lima, que ha registrado 10 goles y nueve asistencias en 35 presentaciones en la actual Liga 1.

De inmediato, el deportista reveló que su sueño es integrar la selección peruana: “Tengo mucho respeto por los jugadores que compiten en ligas importantes, pero claramente sé que soy elegible y trabajaré para que, en algún momento, tenga esa posibilidad (ser convocado)”.

“Tengo que estar a la altura, si me toca, y, por qué no, devolverle al Perú todo lo que me ha dado desde dentro de una cancha, defendiendo su camiseta”, concluyó Pablo Lavandeira. Recordemos que el proceso del técnico Juan Reynoso en la ‘Blanquirroja’ recién comenzó y todavía trabaja para estructurar la base de su plantel.