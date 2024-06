La preparación de la selección peruana no se detiene y continúa en junio con la última fecha FIFA antes del inicio de la Copa América. Si quieres saber cuándo juega Perú vs Paraguay en su próximo partido amistoso, qué canal pasa la transmisión y dónde se puede ver, no te puedes perder la siguiente información.

¿Cuándo es el amistoso Perú vs Paraguay?

Fecha del próximo partido de la selección peruana con Fossati

El partido amistoso entre Perú y Paraguay se jugará el viernes 7 de junio. Será el penúltimo encuentro de preparación para la selección peruana antes de la Copa América.

¿Dónde juega Perú vs Paraguay?

Las selecciones de Perú y Paraguay se medirán antes de la Copa América y el reinicio de las Eliminatorias en el estadio Monumental de Ate, casa del club Universitario de Deportes.

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

Tome nota: el partido amistoso Perú vs Paraguay en el Monumental ha sido programado a las 7:30 de la noche hora peruana (8:30 p. mn. de Paraguay).

¿Dónde ver Perú vs Paraguay?

La transmisión en vivo del partido Perú vs Paraguay se podrá ver a través de América y ATV en televisión abierta peruana, mientras que Movistar Deportes transmite por cable, en Movistar TV.

Lista de convocados selección peruana

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva.

Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Alex Valera, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero.

Lista de convocados Paraguay

Carlos Coronel (New York Red Bulls, Estados Unidos)

Alfredo Aguilar (Sportivo Luqueño, Paraguay)

Rodrigo Morínigo (Libertad, Paraguay)

Gustavo Gómez (Palmeiras, Brasil)

Junior Alonso (FC Krasnodar, Rusia)

Fabián Balbuena (Dinamo Moscú, Rusia)

Omar Alderete (Getafe, España)

Gustavo Velázquez (Newell’s, Argentina)

Iván Ramírez (Libertad, Paraguay)

Matías Espinoza (Libertad, Paraguay)

Néstor Giménez (Libertad, Paraguay)

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, Estados Unidos)

Hernesto Caballero (Libertad, Paraguay)

Fabrizio Peralta (Cerro Porteño, Paraguay)

Richard Sánchez (América, México)

Mathías Villasanti (Gremio, Brasil)

Matías Rojas (Inter Miami, Estados Unidos)

Damián Bobadilla (San Pablo, Brasil)

Alejandro Romero Gamarra (Al Ain, Arabia Saudita)

Miguel Almirón (Newcastle United, Inglaterra)

Gabriel Aguayo (Cerro Porteño, Paraguay)

Adam Bareiro (San Lorenzo, Argentina)

Alex Arce (Liga de Quito, Ecuador)

Derlis González (Olimpia, Paraguay)

Ramón Sosa (Talleres, Argentina)

Ángel Romero (Corinthians, Brasil)

Julio Enciso (Brighton, Inglaterra)