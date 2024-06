Roberto Palacios es una de las figuras más importantes que pasó por la selección peruana y, desde su programa de YouTube, comentó sobre el polémico caso de Renato Tapia y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Como se recuerda, el aún futbolista de Celta de Vigo decidió no viajar junto a la delegación nacional a Estados Unidos, pues considera que la FPF no le ofreció las garantías con respecto al seguro que solicitó a inicio de mes.

Al respecto, el popular ‘Chorillano’ cuestionó la postura de Tapia y recordó que vivió un momento similar.

“Cuántos futbolistas mueren, desean estar convocados. Cuánta gente disfruta celebra la convocatoria y cuánta gente se queda llorando por no estar en la lista”, dijo Palacios.

“Estar en la selección no tiene precio. Yo también estuve en un momento así, sin contrato en Puebla me quitaron el contrato y me dijeron ‘no vas a continuar con nosotros’, sin embargo teníamos (con la selección) un partido al mes, descansé una semana de mis vacaciones y me puse a entrenar”, agregó.

En esa línea, remarcó que su compromiso con el equipo siempre estuvo presente y mantenerse al margen de una convocatoria nunca fue opción.

“Yo jamás pensé decirle a la Federación ‘dame un seguro’, hermano estar en la selección es lo mejor que te puede pasar”, finalizó el exfutbolista.