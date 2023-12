Por eso, y dueño de una aprobación que envidiaría cualquier político peruano de los últimos 50 años -la presidenta Dina Boluarte alcanza, según Datum, apenas un 9%-, la intención del fútbol chileno de tentarlo con una oferta ha descorazonado al país, como cuando sube el dólar o el pollo.

¿Qué se sabe de la oferta chilena? Primero, la contundencia con que el goleador de todos los tiempos de La Roja, Iván Zamorano, habló en el sorteo de la Copa América del pasado jueves. “Hablé con el presidente de la Asociación de Chile y me dijo que, de los 10 nombres que tenía en carpeta, (el elegido) fue Ricardo Gareca”, dijo. Segundo, la crisis deportiva: Chile es octavo con 5 puntos, una diferencia de goles de -4 y apenas un partido ganado -a Perú, curiosamente-. Finalmente, la intención: el entorno de Ricardo Gareca le ha contado a DT que el técnico prefiere, a estas alturas de su carrera, “ser seleccionador”, antes que un estratega de lunes a viernes. No solo por status, sino por proyección: siente que le queda combustible para volver a esa élite. Mientras tanto, vive entre Buenos Aires y Lima, donde todavía tiene algunos intereses particulares.

✅ Confirmado el Grupo de #LaRoja 🇨🇱🔥



Estos son los rivales de Chile, que formará parte de la zona A de la Copa América USA 🇺🇸 2024 🏆#SomosLaRoja #SoyLaRoja pic.twitter.com/Q0rL2NYu3k — Selección Chilena (@LaRoja) December 8, 2023

El lunes, a través de una entrevista para el programa de YouTube, Sin Cassette, de los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, le preguntaron a Oscar Ruggeri, el mejor amigo de Gareca, si veía al Tigre asumiendo Chile en lo que resta de la Eliminatoria.

“Estuvimos charlando y no puedo... (risas) Ya sé que es el clásico, como Argentina vs Brasil. Nosotros con los peruanos tenemos algo especial porque los queremos, porque quiero que se clasifique después de Argentina. Tengo algo especial, pero no lo veo de mi lado”, dijo.

Hasta dos fuentes a las que tuvo acceso DT en las últimas horas, muy cercanas al Tigre en el terreno laboral y afectivo, coinciden con esta declaración. “Le tiene mucho cariño al Perú, y piensa en eso cuando toma una decisión. Si fuera otra selección, ya habría aceptado”, dice una de ellas.

El tema no es económico, más allá del rumor de “caro” que parece haber cruzado toda Sudamérica y que impidió una mejor negociación con Costa Rica, hasta que aceptó Alfaro. Por eso, tampoco, es muy complicado volver a la U, pese a sus buenas relaciones con Antonio García Pye. El golpeado corazón del hincha peruano no resistirá otro tajo si el Tigre acepta dirigir a Chile, el clásico rival.

