Ahora sí, calma. Han pasado ya algunos días del triunfo angustioso de la selección peruana por la mínima diferencia sobre Uruguay, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Con ímpetu, coraje y cuando las piernas no dan más y todo era corazón, el aliento del público fue importante, para que la bicolor con una jugada combativa consiga el triunfo tras un excelente inicio de jugada de Carlos Zambrano hacia Piero Quispe y un cabezazo de Miguel Araujo que venció la resistencia de Sergio Rochet.

Este tanto significaba que Perú saliera del último lugar y que los jugadores de la bicolor griten de desahogo, puesto que no ganaban desde hace dos años y siete meses en los que el elenco patrio no sabía lo que era ganar un compromiso de carácter oficial. La última vez que la selección peruana había ganado en un duelo por los puntos, fue el pasado 29 de marzo del 2022, cuando por la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 venció 2-0 a Paraguay con tantos de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.

Sondeo ¿Consideras que Perú puede clasificar al Mundial si gana contra Brasil? Sí No

Para ver el resultado del sondeo, completa tus datos ¡Gracias! Género: Mujer Hombre Prefiero no informar Guardar

Sondeo ¡Gracias por participar! ¿Consideras que Perú puede clasificar al Mundial si gana contra Brasil? Sí 91% 10 No 9% 1 Total: 11

Por eso, El Comercio conversó con destacados personajes deportivos para que analicen lo que fue el duelo ante Uruguay y lo que será el partido ante Brasil, este martes a las 7:45 p.m., en Brasilia.

¿Perú jugando a la uruguaya tiene chance de ir al Mundial? Ante Brasil, ¿cómo Fossati debe plantear el partido? ¿Araujo es el mejor de la era Fossati?

Daniel Kanashiro - Direct TV

1. Perú tiene chance mientras le gane a los rivales directos. Viendo la realidad de la selección, mientras seamos confiables en defensa, el resultado se puede dar.

2. En estos días que queda entrenar más la cabeza que el cuerpo. Si el equipo está metido en lo que se quiere, creo que está en la posibilidad de buscar un punto en Brasil. Todo va a depender de la cabeza, si estás convencido se puede.

3. No. Creo que Zambrano y por lejos. Carlos le da otra jerarquía a la defensa.

Giancarlo Carmona - futbolista profesional.

1. Considero que Perú jugando de la forma como lo hizo el viernes va a tener posibilidades de pelear, seguramente la chance es muy difícil, pero este es el equipo que todos quieren ver como fue ante Colombia. ahora que jugó contra Uruguay, solo que ahora si se dio el resultado, pero si siguen jugando así seguro las chances se van a acercar.

2. Contra Brasil sabemos que va a ser un partido durísimo. Le ha subido la moral obviamente ganar de visita contra Chile, viene en alza, pero considero que es un Brasil que se le puede jugar, si Perú sigue manteniendo esa concentración y garra que está demostrando, alguna chance va a tener. Yo veo con muy buenos ojos que Perú va a ser un muy buen partido ahí ante Brasil.

3. La defensa en general está muy bien. Es lo mejor hasta este momento.

Perú vs. Brasil Los últimos enfrentamientos Perú 0-1 Brasil 09/23 - Eliminatorias 2026 Brasil 2-0 Perú 09/21 - Eliminatorias 2022 Perú 0-1 Brasil 07/21 - Copa América Perú 0-4 Brasil 06/21 - Copa América Perú 2-4 Brasil 10/20 - Eliminatorias 2022 Perú 1-0 Brasil 09/19 - Amistoso Perú 1-3 Brasil 07/19 - Copa América Perú 0-5 Brasil 06/19 - Copa América Perú 0-2 Brasil 11/16 - Eliminatorias 2018 Perú 1-0 Brasil 06/16 - Copa América

Michael Dancourt - Ovación

1. No tiene chance de ir al Mundial, jugando a la uruguaya, no hay chance. Tenemos que sumar talento, sumar generación de juego. Tener más minutos Reyna, Grimaldo que no jugó, Quispe entrando con confianza puede ser importante, Peña mejoró, no me gusta mucho Peña, pero creo que mejoró algo y necesita compañía. Es el más regular y siento que defensivamente hemos encontrado un orden, Uruguay no nos generó nada en ataque.

2. Ante Brasil, Fossati debería plantear un partido ordenado. No creo que Flores y Valera sea una buena dupla para arrancar, yo pondría a un jugador distinto, veloz , como Grimaldo, Reyna, alguien que nos aporte otras cosas y dejar de inventar con Callens o Sonne con puestos que no son suyos. Sonne por derecha es una alternativa, aunque si Advíncula se recupera es el dueño de la banda derecha. Cartagena vuelve en la contención y acompañaría a Castillo junto a Peña.

3. Definitivamente no lo es, fue el mejor ante Uruguay claramente, pero el mejor de la era Fossati habría que evaluarlo entre Zambrano, Gallese que es un arquero serio. Valera pese a la falta de gol, me parece que dentro de todo ha hecho esfuerzo para meterse en ese podio.

Óscar del Portal - América TV

1. Pese a la victoria, la chance sigue siendo bien complicada, más aún por la forma en la que pretende jugar Fossati, que no diría que es a la uruguaya, simplemente es la que Fossati está acostumbrando a esta selección. A defender bien, porque ha creado un sistema defensivo bastante interesante, donde el equipo rival nos llega poco o nada como fue el caso de Uruguay. Pero también a depender de dos jugadas o una para tratar de doblegar al equipo rival. Eso en Eliminatoria ante rivales complicados es muy difícil de conseguir. Por eso, la vez pasada ante Colombia se consiguió un empate, porque tuvimos una llegada clara que pudimos meterla. Esta vez ante Uruguay tuvimos algunas aproximaciones, un remate de media distancia, creo que pudimos llegar al arco, más que en el partido anterior, pero igual seguimos dependiendo de una jugada clara. Esto nos lleva a ser un equipo muy eficaz y en el fútbol la eficacia es bien difícil de conseguirla. Apelar a ello, es muy difícil cuando no entrenas constantemente con un equipo, cuando eres entrenador de selección, sin embargo, el viernes funcionó y espero que resulte en los demás partidos. Si considero que es más difícil ganar más partidos teniendo pocas chances - que siendo un equipo que fabriqué mucho y que de repente la mitad de esas jugadas terminé en gol. Ya no somos ese equipo de antaño y es un equipo distinto y Fossati cree en esta forma. No me gusta, pero el plan salió a la perfección, ya que Fossati planteó un partido para pelear, luchar, neutralizar y basarnos en dos o una jugada para poder ganarlo.

2. De la misma forma. Si el viernes necesitábamos ganar el plan fue defender y neutralizar para que nos creen chance y mantener el cero. Entonces, a partir de ahí, poder apelar a una oportunidad para poder ganar, es lo mismo que se debe hacer frente a Brasil, una selección que no venía bien, pero que tras ganarle a Chile mejoró. Si se recupera Advíncula me gustaría verlo como lateral-volante, no me gustaría verlo a Callens como lateral- volante por izquierda, ya que considero que debe ser su partido más bajo y no fue su culpa, puesto que fue el sacrificado y uno a veces tiene que sacrificarse por el equipo. Callens lo entendió y mejoró en la segunda parte. El sistema y la forma serán similares, por ahí puede cambiar uno que otro nombre como el regreso de Marcos López y Cartagena.

3. No me atrevería a decir que es el mejor, porque Callens tuvo rendimientos altos, lo que pasa es que el viernes nos quedamos con la foto que Callens jugó de lateral - volante y no lo hizo bien. pero si jugaba de central, creo que todos diríamos que es el mejor. Zambrano también tuvo buenos partidos, el viernes fue su mejor partido. Araujo también tuvo buenos partidos solo que tuvo esa expulsión con Canadá que complicó el partido. Yo diría que la zaga de tres de Fossati ha funcionado bien y es lo mejor de esta etapa del profesor.

Erick Osores - América TV

1. Yo creo que ni siquiera debemos mencionar la palabra mundial ni uruguaya ni peruana. Pienso que todos estamos consciente que el equipo tiene muchas limitaciones y que es un equipo que va a intentar ganar con el corazón. Va a ser complicado, con todos completos nos cuesta mucho, entonces imagínate el resto. Yo creo que esa palabra no debemos mencionarla hasta nuevo aviso, por ahora, es sobrevivir y empezar a sigilosamente acercarnos al octavo lugar. Si lo logramos hablamos del mundial. La victoria del viernes fue a la uruguaya, yo creo que lo se ve es que va a ser difícil y duro. Sobre todo en Lima, no va a ser una plaza fácil. Si ese juego le alcanza es difícil, pero vamos a esperar que Fossati ponga más a los Quispe, Reyna o arranque con alguno de ellos que nos permita tener un poco más de ataque.

2. Para jugarle a Brasil no hay mucha ciencia. Yo creo que juega con el bloque junto y esperar a Brasil intentando hacer un partido épico desde atrás.

3. No. Para mí es Zambrano es el mejor de la selección. Araujo hizo un buen trabajo, pero Zambrano es el más regular de la era Fossati.

VIDEO RECOMENDADO Chemo del Solar y el sueño de la Casa Hogar para el Proyecto Bicolor de la FPF: el ambicioso proyecto para refundar el fútbol peruano.