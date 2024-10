—¿Cómo viviste el triunfo ante Uruguay? ¿Cuán importante crees que es para la selección?

Ha sido un triunfo clave, que nos saca del último lugar y nos permite subir un escalón en la tabla. Pero todavía falta mucho por recorrer y necesitamos que este resultado motive a los chicos a seguir mejorando.

—Para muchos la figura de esta selección es Carlos Zambrano. ¿Qué opinas de su liderazgo como capitán?

Esa es la forma de jugar por su país, con amor y pasión. Así se defiende la camiseta. Es algo que se habían olvidado, pero ahí está Carlos para recordarles. A pesar de su edad y todo lo que pasó con Alianza Lima a inicios de año, es un jugador importante, con fortaleza para salir adelante. Es un caudillo, la cinta de capitán lo está llevando bien puesto, eso es importante porque está contagiando a los demás muchachos a jugar por amor al Perú, a dejar la vida en el campo, a entender que cuando se juega por la selección no hay límites. Eso es digno de aplaudir.

Carlos Zambrano fue el capitán de Perú ante Uruguay. (Foto: AFP)

—Entendiendo que tiene 35 años, ¿se merece ir al Mundial?

Creo que no podemos hablar de un Mundial en estos momentos. No nos adelantemos. Lo primero es salir del fondo de la tabla. Que Carlos siga jugando como lo está haciendo, con ese temperamento, esa fortaleza para luchar cada balón. Eso es lo importante. Después si se da la posibilidad de pelear la clasificación, claro, él debe estar porque es una posición que maneja a la perfección, que conoce porque está jugando ahí en la selección y en su club, entonces tranquilamente se podría mantener ahí.

—¿Carlos Zambrano es de los mejores centrales en estas Eliminatorias? ¿Sorprende que con ese nivel siga jugando en el fútbol peruano?

Hay muchos buenos centrales en las Eliminatorias. Es el mejor defensor de Perú, eso sí te puedo decir. Pero en las Eliminatorias hay muchos que están por un buen nivel, claro que él también está ahí, demostrando su jerarquía.

—¿Qué te pareció el ingreso de Piero Quispe, el autor de la asistencia para el gol de Miguel Araujo?

Piero está agarrando una buena experiencia en México. Entró muy bien ante Uruguay, aunque hubiera querido verlo un poco más de tiempo porque necesitamos jugadores con talento, hábiles, que pueden desesperar a la defensa rival. Uruguay prácticamente tuvo el manejo del balón, pero Perú consiguió un gol que no se esperaba, en un partido muy duro, que parecía que quedaría empate. Quispe entró bien, Bryan Reyna también.

Revive el gol de Miguel Araujo ante Uruguay:

—Este martes es la prueba de fuego: Brasil. ¿Las esperanzas de lograr una hazaña como visitante volvieron tras la victoria ante Uruguay?

Tenemos que ser claros, no nos podemos dejar engañar por el resultado. Fue importante, sí; pero todavía hay mucho por mejorar. Además, Brasil sigue siendo una potencia a pesar de todo e hizo un gran partido contra Chile. Entonces creo que el partido será muy difícil porque ellos van a querer ganar en casa para calmar las aguas.

—En 2001, Perú sacó el único empate ante Brasil como visitante por Eliminatorias y formaste parte del equipo. ¿Qué recuerdas de aquel partido?

Teníamos mucha fe, mucha confianza, además de un equipo con grandes jugadores. Estábamos ganando los partidos que veníamos jugando, se había encontrado al equipo y eso fue importante para sacar un resultado ante un Brasil muy distinto al de ahora, en ese entonces daba miedo. Pero ahora creo que Perú puede animarse a contrarrestar y controlar en defensa. No digo que será fácil, pero hay que confiar en que podemos sacar un buen resultado.

—Con ese recuerdo repito la pregunta: ¿podemos esperanzarnos en conseguir lo mismo que en 2001?

Claro que sí. Y es importante que los chicos también piensen que se puede hacer una gran partido allá y sacar un buen resultado. Así se debe jugar cada vez que representas a Perú. Pero, como te digo, será muy difícil el partido, así lo veo, pero no imposible. Un empate sería un gran resultado.

—¿Qué opinas de Sergio Peña? ¿Crees que ya se consolidó como el conductor de esta selección?

Prefiero hablar del grupo en general. Deseo de corazón que sigan mejorando y encontrar el nivel que todos desean para pelear la clasificación. No podemos hablar de individualidades ahora, no hay forma, la posición en la que estamos no nos permite. No nos apresuremos a exagerar todo.