Carlos Zambrano ha acaparado todas las portadas deportivas en la última semana por participar en la pelea de los jugadores de Boca Juniors contra funcionarios del Atlético Mineiro, policías y guardias de seguridad, por el partido por octavos de final de Copa Libertadores.

Según el reporte policial, Zambrano habría escupido a policías durante la pelea. A pesar de ello, se confirmó que los jugadores no rompieron la burbuja sanitaria obligatoria y por eso ya regresaron a Argentina.

Aunque algunas imágenes muestran a un Carlos Zambrano apaciguador, el defensor de la selección peruana es también recordado por su temperamento dentro de la cancha. Esto, sobre todo, cuando Zambrano ha visto la tarjeta roja por acciones de riesgo en el campo de juego. Ya sea por la ‘blanquirroja’ o en algún club, Zambrano ha tenido momentos en los que ha jugado al límite hasta exponerse a algunas suspensiones. ¿Cuántas veces Zambrano ha caminado al filo de las tarjetas rojas? ¿Es solo un “mito”?

En la revista deportiva Once, hicieron una encuesta con siete periodistas deportivos peruanos. A todos se les consultó por su once ideal: en cuatro opiniones aparece ‘León’. No está siendo considerado por Gareca, debido a su expulsión ante Brasil el año pasado, pero su nombre se mantiene vigente en cualquier análisis vinculado a la selección.

Este fue el parte policial, con mención a Carlos Zambrano, después de los incidentes entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Carlos Zambrano, un defensa aguerrido

La historia de Carlos Zambrano y las tarjetas rojas es un tema recurrente. Si bien el peruano juega en una posición donde la fricción está asegurada, este zaguero ha demostrado una mejoría en su temperamento y madurez al poder controlar sus emociones con el paso de los años. Sin embargo, el tema vuelve cada vez que Zambrano se ve envuelto en una inconducta extradeportiva.

Con una formación en el Perú, pero con toda una carrera hecha solo en el extranjero, Zambrano empezó a conocer las bases del fútbol en la Academia Cantolao. Después, pasaría a integrar directamente las inferiores del club alemán Schalke 04, donde debutaría como futbolista profesional. Tras jugar en Alemania, Zambrano haría carrera por Rusia, Grecia, Ucrania y Suiza. Después de una mala relación con su técnico, ficharía por Boca Juniors en Argentina.

Allí, recibió 1 tarjeta amarilla cada 2 partidos (6 amarillas en 12 partidos) y se fue expulsado en el Superclásico de Argentina. Ese partido, Carlos Tévez fue duro tras el comportamiento de Zambrano: “No puedes perder la cabeza de una forma u otra. Lo venimos repitiendo en el vestuario, pero bueno, a veces pasa dentro del campo, son momentos y tenemos que sobreponernos”, dijo el ’10′ de Boca tras el empate a uno en la Bombonera.

Ahora, envuelto en una nueva polémica en la pelea del plantel de Boca Juniors en Brasil tras su eliminación por Copa Libertadores, Carlos Zambrano esperará las sanciones oficiales de la CONMEBOL.

Boca Juniors le dijo a adiós a la Copa Libertadores tras perder en penales ante Atlético Mineiro, en el choque de vuelta de octavos de final del torneo. La llave ya se cerró, sin embargo el polémico arbitraje quedará en el recuerdo.

Carlos Zambrano y la selección peruana

Así, como en sus clubes, el defensor también ha sido expulsado con la ‘bicolor’. Internacional con la selección peruana desde el 2008, Carlos Zambrano ha jugado 54 partidos para Perú y ha sido expulsado en 5 ocasiones. Sin embargo, tres de ellas han sido en partidos oficiales donde la selección peruana jugaba la clasificación a una Copa del Mundo o la Copa América.

Después de una dura sanción en su último partido con la ‘Blanquirroja’, Ricardo Gareca decidió no convocar a Zambrano para la última Copa América, en una suerte de castigo por la malas decisiones que el defensor toma en el campo.

Panamá 1-0 Perú – Partido amistoso

Con Sergio Markarián en la banca, Perú jugó un amistoso ante Panamá en su camino de preparación para la Copa América Argentina 2011. Pasados los 20 minutos, una falta de Carlos Zambrano hizo que viera su primera roja y dejó al equipo por aproximadamente 70 minutos con un jugador menos. Tras el partido, Zambrano hizo un mea culpa por su primera expulsión.

“Una tarjeta roja a cualquier equipo perjudica y también a la selección, que estuvo más de 70 minutos con un hombre menos. Sin embargo, hizo un buen trabajo, porque aguantamos y tuvimos opciones de ganar, pero por una pelota parada pedimos el partido”, dijo el hoy defensor de Boca Juniors.

Así quedó Carlos Zambrano después de la intervención policial en el Boca Juniors vs. Mineiro. (Foto: Agencias/Instagram).

Colombia 2-0 Perú- Eliminatorias Brasil 2014

Ya en las últimas fechas de las eliminatorias para el Mundial en Brasil, Perú visitó a Colombia. En aquel partido, Zambrano arrancó como titular para detener la fuerte ofensiva de los cafeteros. Tras faltas fuertes sobre Radamel Falcao, el defensor vio la doble amarilla y quedó expulsado en la segunda mitad. Más allá de su expulsión en Colombia, Perú perdió a su mejor defensor para el duro partido que venía: Uruguay en Lima.

Iraq 0-2 Perú – Partido amistoso

Tras el Mundial 2014, Pablo Bengoechea dirigió a la Selección Peruana en la gira por Medio Oriente en miras a la Copa América 2015. Allí, Perú se midió con Iraq y Catar, donde ganó los dos partidos. Ante Iraq, Carlos Zambrano vio dos veces la amarilla y terminó expulsado a los 90 minutos de juego . Sin haber perjudicado al equipo en la diferencia de hombres, el defensor central vio su tercera expulsión con la ‘bicolor’ por faltas cometidas para parar el ataque iraquí.

Chile 2-1 Perú – Copa América Chile 2015

“Hace mucho no tenía una noche tan dura (...). Primero que nada, quiero disculparme con la afición por el error que cometí, decir o evaluar el trabajo del árbitro hoy está demás. Me equivoqué y punto y aquí estoy para aceptarlo”, publicó Zambrano en Facebook tras el partido.

Y es que el defensor cometió una terrible falta a Charles Aranguiz y vio directamente la roja a los 20 minutos. Zambrano, al intentar despejar un balón, golpeó muy fuerte al jugador chileno por la espalda. Todo ello, después de haber recibido la tarjeta amarilla por discutir con Alexis Sánchez a los 7 minutos del juego. Zambrano dejó con 10 hombres a la selección peruana en la semifinal del torneo y, a pesar de haber conseguido el tercer puesto, fue uno de los más criticados en el plantel.





Zambrano recibió la tarjeta roja en la semifinal de la Copa América 2015, ante Chile. (Foto: Agencias).

Perú 2-4 Brasil – Eliminatorias Qatar 2022

Después de todo un proceso eliminatorio sin ser convocado, Carlos Zambrano regresó a la selección peruana en la Copa América Brasil 2019. Tras jugar todo el torneo y conseguir el segundo puesto, Zambrano pareció haberse ganado la confianza de Ricardo Gareca de nuevo. Por ello, el defensor peruano fue titular ante Brasil en Lima por eliminatorias a la Copa del Mundo.

Sin embargo, Zambrano vio la tarjeta roja otra vez y fue suspendido por tres fechas esa noche. Es válido mencionar que el partido tuvo un nefasto arbitraje por parte de Julio Bascuñán y el equipo estaba inconforme con el desempeño del árbitro chileno.

Zambrano mostró su frustración al cometer una falta a los 89 minutos al atacante brasileño Richarlison. Después, el informe final lo dejó por tres fechas suspendido. Desde allí no volvió más al cuadro bicolor. ¿Es otro de los futbolistas que merece volver? ¿O los incidentes con Boca Juniors lo han alejado mucho más de la blanquirroja? Ricardo Gareca tiene la respuesta definitiva.

