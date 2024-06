Piero Quispe no es ‘Aladino’, pero es el llamado a asumir esa responsabilidad en tiempos de urgencia por sus características de juego y por lo que Fossati pretende para imponer su sello en el combinado nacional. No nos quedemos con la foto viralizada en la que aparece con los brazos extendidos y sosteniendo sobre su espalda la corpulencia del paraguayo Omar Alderete. Su titularidad está justificada y el talento que tiene no lo posee nadie. Cinco partidos lleva Quispe, apenas dos compromisos oficiales por Eliminatorias; no obstante, enfrenta a la necesidad de una selección carente de figuras emergentes y suplicante de resultados para olvidarnos de nuestra realidad: ser los últimos de Sudamérica.

En ese sentido, Deporte Total analizó los mapas de calor de Cueva y Quispe vistiendo la camiseta de la selección peruana, con la finalidad de conocer la trascendencia de su juego y en qué zonas específicas del campo son realmente influyentes. Para eso, se escogieron los tres partidos más importantes de Christian en los últimos años y los dos únicos compromisos oficiales que Piero ha jugado hasta la fecha con la Bicolor. Aquí los resultados.

Christian Cueva

Perú 2-0 Nueva Zelanda (Repechaje internacional al Mundial Rusia 2018)

Para contextualizar, el 15 de noviembre del 2017 la Bicolor selló su clasificación a Rusia 2018 tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos. El partido se jugó en el Estadio Nacional y fue el día más feliz para el fútbol peruano después de 36 años. Christian Cueva no anotó esa noche, pero dejó una asistencia memorable que abrió el camino hacia la victoria. En aquel partido, ‘Aladino’ tuvo un puntaje de 6.7 en su rendimiento, según la web especializada Sofascore, y disputó 86 minutos de juego, dejando su lugar para el ingreso de Adrián Zela. Además, tuvo un 76% de precisión en sus pases, completando 29 de los 38 pases posibles en aquel compromiso.





Mapa de calor de Christian Cueva en el Perú vs. Nueva Zelanda del 15 de noviembre del 2017. (Captura: Sofascore)





Esta fue la alineación de Perú en el partido contra Nueva Zelanda en Lima (Captura: Sofascore)

De acuerdo al mapa de calor, Cueva estuvo posicionado al inicio del partido como interior por derecha, delante de Renato Tapia y al lado de Edison Flores, que se ubicó a la misma altura; pero ‘Aladino’ se acomodó mejor en el campo con el perfil cambiado. Es decir, tuvo mayor incidencia en el juego por la zona izquierda, cerca de Jefferson Farfán, para buscar asociaciones y generar peligro en arco neozelandés. No fue un ‘enganche′ en el sentido estricto de la palabra, porque la dinámica de la selección era otra: había que proponer desde el inicio, sino que encontró su zona de confort por ese lado del campo. Desde allí, cerca a la línea, fue más influyente y pudo aparecer en el momento crucial para asistir a la ‘Foquita’. Y no es un detalle menor cómo estaba físicamente: entero, desequilibrante y rápido para atacar de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Perú 3-1 Brasil (Final de la Copa América 2019)

Después de 44 años, Perú llegó a la final de la Copa América para medirse contra Brasil el 7 de julio del 2019. El resultado quedó 3-1 a favor del local y Christian Cueva fue uno de los presentes en el campo del Maracaná. En esta ocasión, ‘Aladino’ no registró goles ni asistencias; pero terminó los 90 minutos reglamentarios con mejores estadísticas que en el caso anterior: registró un 6.8 de puntaje en su rendimiento y tuvo un 83% de precisión en sus pases. Asimismo, completó 35 de los 42 pases posibles de manera exitosa y hasta tuvo oportunidad de rematar al arco en una ocasión. No alcanzó.





Mapa de calor de Christian Cueva en el Brasil vs. Perú del 7 de julio del 2019. (Captura: Sofascore)

Esta es la alineación de Perú en la final de la Copa América contra Brasil. (Captura: Sofascore)

De acuerdo a su mapa de calor, Cueva estuvo posicionado como un ‘enganche’, detrás de Paolo Guerrero en el sistema 4-2-3-1 que Ricardo Gareca solía utilizar. Por derecha estaba André Carrillo, mientras que por izquierda lo hacía Edison Flores. Sin embargo, se observa que ‘Aladino’ ocupó tres zonas en específico con mayor incidencia: pegado a la línea derecha, a unos pasos del borde del área y en el círculo central del campo. La explicación responde a la exigencia del rival y el trámite del juego; es decir, cuando se trató de pasar a la ofensiva, Cueva encontró comodidad jugando cerca de Carrillo y creando una sociedad que intentó capitalizar. Y cuando había que generar fútbol, retrocedió hasta el mediocampo para darle salir al equipo. Más allá de eso, no fue un peligro para Brasil, porque siempre ocupó espacios fuera de la zona de amenaza.

Perú 2-0 Paraguay (Eliminatorias al Mundial Qatar 2022)

El 29 de marzo 2022 le tocó a Perú asegurar ante Paraguay en el Estadio Nacional su presencia en el repechaje internacional a Qatar 2022. El resultado fue un 2-0 bastante claro y Christian Cueva fue uno de los protagonistas esa noche: redondeó un 7.5 de puntaje debido a su buen rendimiento y generó una asistencia para el gol de Gianluca Lapadula. Ese pase a tres dedos es todavía recordado y, sin temor a decirlo, puede ser su última gran presentación con camiseta de la selección peruana. ‘Aladino’ no hizo goles, pero fue gravitante desde el juego: disputó 87 minutos, tuvo un 79% de precisión en los pases y completó de manera acertada 26 de los 33 pases posibles durante el tiempo que estuvo en el campo. Fue el mejor jugador de la Bicolor.

Mapa de calor de Christian Cueva en el Perú vs. Paraguayt del 29 de marzo del 2022. (Captura: Sofascore)

Esta es la alineación de Perú en el duelo contra Paraguay para asegurar un lugar en el repechaje a Qatar 2022. (Captura: Sofascore)

De acuerdo mapa de calor, Cueva se ubicó como volante por izquierda, con el perfil cambiado, donde es más determinante por las diagonales y el desborde en línea recta. Tuvo mayor influencia en esa zona del campo y desde allí logró asociarse con Miguel Trauco y Yoshimar Yotún para darle juego y peligrosidad al equipo. Pesó más en ofensiva, como acostumbra a hacerlo, y pegado a la línea para generar el espacio. Y su presente en ese momento también era otro: un futbolista rápido, hábil y resistente, todas características que hoy se extrañan en la selección.

Piero Quispe

Bolivia 2-0 Perú (Eliminatorias Norteamérica 2026)

Dos partidos oficiales tuvo Piero Quispe con la selección peruana. El 16 de noviembre del 2023 debutó en las Eliminatorias a Norteamérica 2026 enfrentando a Bolivia en La Paz de titular, con un resultado adverso que generó críticas por el performance del equipo. Pero dentro de lo malo, la aparición del volante nacional fue lo más destacada por una razón: era necesario oxigenar a una Bicolor sin rumbo. Y su buen rendimiento se refleja en los números, porque Quispe recibió un puntaje de 7.3 por sus acciones dentro del campo. Es cierto que no marcó ni asistió, pero destacó en el manejo de balón, registrando un 95% de precisión en sus pases y un 38 de pases completados de un total de 40.

Mapa de calor de Piero Quispe en el Bolivia vs. Perú del 16 de noviembre del 2022. (Captura: Sofascore)

Esta es la alineación de Perú ante Bolivia. Piero Quispe alineó como volante por derecha. (Captura: Sofascore).

Respecto al mapa de calor, Quispe jugó de volante por derecha en un 4-3-3 que intentó mantener el equilibrio en el partido. Estuvo posicionado delante de Renato Tapia y cerca de Joao Grimaldo, quien era el extremo por esa zona del campo. De acuerdo a su posición, estuvo presente en un espacio acorde para la generación de fútbol ofensivo, aunque no terminó redondeando su buen partido con un pase gravitante. Desde allí, creó sociedades con Grimaldo y buscó encontrarse con Gianluca Lapadula sin mucho éxito. Cumplió con tener la posesión de la pelota y trasladar, aunque muy lejos del área rival. Pese a ser su primer partido por Eliminatorias, fue el que mejor jugó en La Paz.

Perú 1-1 Venezuela (Eliminatorias Norteamérica 2026)

Cinco días después de visitar La Paz, Piero Quispe volvió a ser titular contra Venezuela en el Estadio Nacional y con un ambiente favorable para sacar un buen resultado. El partido terminó 1-1 y no fue el mejor del volante. Estuvo en la cancha 65 minutos y obtuvo un puntaje de 6.5 de acuerdo a Sofascore. A pesar de no haber registrado goles ni asistencias, pudo tener un 71% de precisión en sus pases y completar 12 de los 17 posibles. Si lo comparamos con el caso anterior, la diferencia es notoria: tuvo poca participación en el juego y eso se contraste con su mapa de calor.

Mapa de calor de Piero Quispe en el Perú vs. Venezuela del 21 de noviembre del 2022. (Captura: Sofascore)

Piero Quispe estuvo posicionado en el centro del campo ante Venezuela, donde no tuvo mayor influencia en la generación del juego. (Captura: Sofascore)

El sistema usado fue el mismo 4-3-3 de La Paz, pero esta vez Quispe era el llamado a asumir un rol con mayor protagonismo: ser el creador de un equipo que adolecía de juego. De acuerdo a su posición en el campo, tenía la libertad para moverse por el frente de ataque, siempre respaldado por Yoshimar Yotún; sin embargo, le costó la generación de juego, estuvo muy posicional por el sector derecho y no fue determinante para los automatismos del colectivo. En Universitario, Quispe jugó de interior por izquierda, pero al ubicarse en otra posición le pasó factura. Alejado del arco, careció de esa peligrosidad al momento de encarar y permaneció aislado de las asociaciones en la cancha.

Sea como fuere, Cueva y Quispe son jugadores hábiles con la pelota y de distintas características en la generación de fútbol. Son verdades que hoy ‘Aladino’ no está para jugar y que ‘Pierito’ necesita trascender en la Bicolor. Y llegar a esa fase demanda, precisamente, partidos como el de Paraguay o como los que Perú enfrentará en la Copa América. Lo que está a favor del jugador de Pumas UNAM es que conoce el sistema 3-5-2, entiende la idea de Jorge Fossati y tiene un techo enorme por cubrir. Le hace falta sumar experiencia internacional no solo en su equipo, sino también a este nivel, donde el juego es bastante físico y no se regala nada.