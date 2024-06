—¿Cómo ha vivido estos meses después del retiro?

La voy llevando. Estoy tranquilo, rodeado de los afectos de la familia, pero sí me costó el retiro, desprenderme del fútbol. Son 54 años, no son dos días. Mentalmente siento que estoy bien para seguir, pero tengo que ser consciente que ya cumplí una etapa.

—¿Recibió alguna oferta antes de retirarse?

Sí, tuve algunas invitaciones. Me llamaron de Paraguay, Colombia y Perú. Les agradecí pero no acepté porque no estaba convencido de salir del país. Si lo hacía, mi familia no iba a estar tranquila. Entonces no quise arriesgar demasiado.

Gregorio Pérez dirigió el histórico Peñarol que fue pentacampeón del fútbol uruguayo entre 1993 y 1997. El técnico solo no ganó la edición de 1996. (Internet)

—El hincha de Universitario lo tiene presente. ¿Qué recuerda de sus dos etapas en el club?

Fueron dos momentos distintos, pero ambos emotivos. Vivimos con mucha intensidad. En la primera nos fue muy bien, estábamos ilusionados en lograr el campeonato, pero se cortó por la pandemia. En la segunda la situación fue diferente. Llegamos y el club estaba con varios problemas deportivos y administrativos, pero afortunadamente logramos levantar al equipo, terminamos clasificando a la Copa Libertadores y cambiando un poco la mentalidad. Después, bueno, tuve la mala suerte de tener ese problema de salud que no me permitió regresar. Pero me pone muy contento que le vaya bien a la ‘U’.

—¿Se siente parte del éxito que tiene hoy el club tras un título nacional y un Apertura?

No pienso que soy parte de lo que ha logrado la ‘U’. Con mi cuerpo técnico aportamos un granito de arena profesionalmente lo que nosotros entendíamos que teníamos que hacer, tratando de sortear las dificultades que teníamos, que en ese tiempo eran bastantes. Pero, repito, no me siento parte. Solo pienso que trabajé en un club al que le tengo mucho cariño y agradecimiento.

—Dirigió 19 clubes en su carrera, algunos, como en la ‘U’, en más de una ocasión. ¿Qué tanto lo marcó la institución merengue?

Todos los equipos me dejaron algo y por eso les tengo cariño, respeto y agradecimiento. Fui afortunado porque tuve la posibilidad de salir al exterior y hacer lo que me apasiona por tanto tiempo. La ‘U’ lógicamente está dentro de los equipos a los que más cariño le tengo, no por ser el último, sino por todo lo que viví y por su gente.

—A lo lejos disfruta el momento del club…

Sí. Económicamente está muy bien. El año pasado logró el campeonato merecidamente. Está fortalecido en todos los aspectos, con energías positivas, respaldados por una administración que ha trabajado muy bien. Hoy tienen un buen plantel, gran cuerpo técnico con experiencia. Van por el buen camino, no solo en lo futbolístico, sino también por lo administrativo porque sé que están haciendo algunas reformas, mejorando mucho a nivel de club. Me alegro mucho, por la institución, por la gente que trabaja ahí y por el hincha.

Gregorio Pérez Su extensa y exitosa carrera como DT Progreso - Uruguay - 1981 Basáñez - Uruguay - 1982 Defensor - Uruguay - 1983/84 Rampla - Uruguay - 1985 Central - Uruguay - 1986 Wanderers - Uruguay - 1987 Selección Sub 20 de Uruguay - 1988 Selección de Uruguay (segundo entrenador) - 1988/90 Gimnasia - Argentina - 1991/92 Peñarol - Uruguay - 1993/95 - Tres veces campeón del fútbol uruguayo Independiente - Argentina - 1996 Cagliari - Italia - 1996 Peñarol - Uruguay - 1997/98 - Campeón del fútbol uruguayo Gimnasia - Argentina - 1999/2000 Peñarol - Uruguay - 2002 Danubio - Uruguay - 2003 Olimpo - Argentina - 2004/05 Argentinos - Argentina - 2005/06 Peñarol - Uruguay - 2006/07 Olimpia - Paraguay - 2009 Libertad - Paraguay - 2010/11 - Campeón Torneo Clausura Peñarol - Uruguay - 2011/12 Olimpia - Paraguay - 2012 Rubio Ñu - Paraguay - 2016 Tolima - Colombia - 2017 Santa Fe - Colombia - 2017/18 Universitario - Perú - 2020 Defensor - Uruguay - 2020 Universitario - Perú - 2021

—¿Qué opinas de la gestión de Jean Ferrari?

Jean ha recuperado a la ‘U’ con mucha gente muy capaz como el doctor [Franco] Velazco, [Adrián] Gilabert, y otros más. Ha quedado demostrado que han hecho una tarea acorde a la historia de Universitario.

—¿Cuál sería ese siguiente paso para seguir creciendo? ¿Competir en la Copa Libertadores?

Seguir con el proyecto que tienen. No digo que la ‘U’ va a salir campeón de la Libertadores, hoy no lo veo así, pero en un futuro puede aspirar a competir. Todo lleva su tiempo, es un proceso. Es el sueño de todos, pero tiene que seguir creciendo. Lo que pasa es que hay diferencias con otros equipos del Continente que tienen poderío económico y pueden contratar jugadores valiosos.

—La ‘U’ salió campeón en 2023 con Jorge Fossati como técnico, su amigo. Hoy está al mando de la selección peruana. ¿Habló con él últimamente?

Nos encontramos en una reunión el año pasado. Nos saludamos y todo. Luego fue para Perú porque ya había firmado.

—¿Es el técnico ideal para hacer resurgir a Perú en las Eliminatorias?

No me haga esa pregunta. No puedo entrar a calificarlo. Lo que sí, es que tiene mucha experiencia y capacidad para hacerlo.. Y sí lo eligieron es porque están convencidos de eso.

Gregorio Pérez y los elogios para Jorge Fossati (Foto: Agencias)

—¿Ve con chances a Perú de ir al Mundial del 2026?

Tiene muchas chances de hacerlo, no me cabe la menor duda. Clasifican seis de manera directa y uno va al repechaje. Aún hay tiempo.

—¿Cuánto le va a servir a Jorge Fossati esta Copa América?

Va s ser muy importante porque podrá sacar sus propias conclusiones en una experiencia nueva. También puede potenciar su idea porque después, casi enseguida, empiezan de nuevo las Eliminatorias.

—Piero Quispe, un jugador que conoce muy bien, es el llamado a ser el conductor de Perú. ¿Tiene las condiciones para serlo?

Sí lo conozco muy bien, desde que empezó. Ha crecido muchísimo. Está en otro fútbol que le da más experiencia. No tengo ninguna duda de que va a ser un jugador que va a desequilibrar por las condiciones que tiene. Las condiciones las tiene.

Piero Quispe. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

—Perú es la selección con mayor promedio de edad en la Copa América. ¿Es una desventaja?

Hay una realidad: los años pasan para todos. Y la renovación tiene que llegar, como ha sucedido en Brasil, Argentina, Uruguay. Chile lo está haciendo con Ricardo Gareca. Y Paraguay salió campeón del Preolímpico, entonces seguramente seguirá ese camino. Hoy es muy difícil para jugadores de 40 años jugar, no quiere decir que no puedan, pero el fútbol actual es de mucha velocidad, potencia, cambio de ritmo. El deporte ha cambiado bastante.

—¿Por qué le cuesta tanto a Perú la renovación?

Acá, en Uruguay, hay proyectos en divisiones juveniles y mucha competencia. Hay organización. En Perú, en el tiempo que estuve, no había eso. Entonces lógicamente cuesta. Salen muy pocos jugadores en Perú.