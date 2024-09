Este miércoles la selección peruana sumó un nuevo entrenamiento previo al duelo ante Colombia teniendo como novedad lo que El Comercio adelantó el último martes: la confirmación de la desconvocatoria de Franco Zanelatto. El atacante de Alianza Lima padece un cuadro de laberintitis y no podrá disputar esta fecha doble de Eliminatorias.

En su lugar fue llamado Maxloren Castro, el joven futbolista de 16 años de Sporting Cristal que ha venido trabajando con selección mayor desde que iniciaron los entrenamientos. Por su parte, Gianluca Lapadula no realizó trabajos arduos de fuerza y potencia, pero sí de velocidad. De momento, sigue siendo la principal opción para arrancar este viernes.

Maxloren Castro está viviendo sus primeros entrenamientos con la Selección Peruana Absoluta. (Foto: FPF)

El invitado se quedó

Tal como adelantamos el último martes, Franco Zanelatto no se encuentra bien de salud, pero no se trata de una lesión. El atacante de Alianza Lima se encuentra atravesando un cuadro de laberintitis que le produce dolores de oído, cabeza y mareos que no le ha permitido estar al 100% en los entrenamientos de la ‘bicolor’. De hecho, ha entrenado diferenciado casi todo estos días. En su lugar, la opción para reemplazarlo fue Maxloren Castro, extremo de Sporting Cristal de 16 años que venía entrenando con la selección mayor en calidad de invitado y que ahora es parte de los 30 convocados.

A lo largo de los partidos de práctica que ha venido teniendo la selección cuando solo se encontraban los futbolistas del torneo local, Maxloren Castro fue utilizado en el once titular como carrilero por izquierda y también como volante interior al lado del ancla. Por tanto, para Jorge Fossati puede cumplir ambas opciones, aunque su posición natural se conoce que es la de ser extremo debido a su velocidad.

Maxloren Castro, a punta de buenos trabajos de entrenamientos, se fue ganando la confianza del ‘Nono’ y lo convenció de ser su principal opción en caso haya una ‘baja’ repentina como la de Franco Zanelatto. Pese a su corta edad, el futbolista ‘celeste’ ha respondido bien en los trabajos y se ha acoplado al modo de trabajo del entrenador.

Piero Quispe entrenando con la selección peruana en el Estadio Nacional. (Foto: GEC)

La confianza de Quispe

Otro de los ‘respondones’ de Jorge Fossati es el mismo Piero Quispe, quien habló en conferencia de prensa el último miércoles y en sus declaraciones dejó entrever que ha ganado mucha confianza tras su salida a Pumas de México. El volante, quien es la principal carta para ser titular en la volante nacional ante Colombia junto a Renato Tapia y Wilder Cartagena, indicó que se encuentra en perfectas condiciones para hacer una buena labor pese a la dureza del rival.

“Desde que volví a Pumas después de la Copa América, creo que soy el mejor o uno de los mejores de mi equipo. Estoy con mucha más confianza. Me siento muy motivado, estoy con ganas de hacer las cosas bien, estoy fuerte mentalmente. He visto al grupo unido”, sostuvo Quispe en conferencia de prensa.

Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes indicó que, más allá de las percepciones de los hinchas, él considera que el equipo sí genera buenas ocasiones de gol pero falta ser un buen finalista: “Es una percepción, es una idea, pero yo tengo la de que sí generamos mucho y lo que falta es meterla. Sabemos que el gol va a llegar y estoy convencido de eso”, agregó.

Por otro lado, fue consultado por Maxloren Castro, el reciente convocado por Jorge Fossati, y Quispe no dudó en compararlo con un exfutbolista rimense: “Es un jugador bueno y me hace acordar a Joao Grimaldo cuando estaba en Sporting Cristal”, enfatizó.

Selección peruana. (Foto: GEC)

Lapadula apagó las alarmas

Tras la charla previa al inicio del entrenamiento, los futbolistas se dirigieron hacia la pista atlética del Estadio Nacional para hacer trabajos arduos de potencia y fuerza con pesas, saltos y colchonetas. Sin embargo, Gianluca Lapadula, se quedó apartado con uno de los asistentes de Jorge Fossati y se dedicó a hacer trabajos de control de pelota y remates muy leves.

Sin embargo, más allá de que el ‘Bambino’ hizo este trabajo apartado, se conoce que se encuentra en óptimas condiciones para poder ser considerado por Jorge Fossati este viernes y es la principal opción en ataque. Más allá de que se evitó que hiciera ejercicios de fuerza que puedan significar una sobreexigencia, finalmente el delantero ítalo-peruano se unió al resto de sus compañeros para los trabajos de velocidad y continuó entrenando con normalidad.

Hasta el momento, el posible once que maneja Jorge Fossati es con Pedro Gallese en el arco, la línea de tres con Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens; la volante con Renato Tapia, Wilder Cartagena y Piero Quispe; Luis Advíncula como carrilero por derecha, Marcos López como carrilero por izquierda; Gianluca Lapadula y Alex Valera en el ataque.

