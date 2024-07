Ha pasado ya una semana de la eliminación de la selección peruana en la Copa América y hay muchas conclusiones a tener en cuenta. Un solo punto y cero goles como balance estadístico.

Sin embargo, la mirada de la crítica pasa por lo que se vio en algunos jugadores experimentados de la Bicolor, caso Paolo Guerrero y Christian Cueva, además de André Carrillo.

Es por ello, que El Comercio buscó la opinión de destacados periodistas deportivos para que analicen la situación con la convive la selección peruana.

1. ¿Cuál es tu análisis de Cueva?

2. ¿Por qué Carrillo, Paolo, Cueva siguen siendo los primeros cambios de Perú?

3. ¿Cuál es tu mirada hacia las Eliminatorias?

4. ¿La eliminación de Perú en la Copa América era previsible? ¿Quienes son los culpables ?

Rodrigo Morales - Direct TV

1. Tuvo destellos, pero se notó la falta de fútbol. Si recupera el ritmo, será útil para la selección.

2. Porque durante años no han ido surgiendo figuras que los suplan.

3. Defensivamente, tenemos con qué plantarnos, el problema es que ofensivamente es muy bajo lo que mostramos.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1.- Se notó su falta de competencia.

2.- Porque Fossati mira al lado y no tiene quién le pueda cambiar el rumbo de un partido .

3.- Falta para setiembre y es muy prematuro aún, pero la ausencia de gol preocupa.

4.- No era previsible. Podía ocurrir sí, pero se tenía que competir más. Siempre el culpable será el técnico, es el que arma la lista y asume esa responsabilidad.

Sammy Sadovnik - Periodista de América TV

1.- Un jugador que vuelve a jugar en un torneo oficial después de 8 meses, sin equipo y sin ritmo de competencia, no puede estar convocado en una selección para un torneo de la envergadura de la Copa América, es una tomadura de pelo. A la selección no se va a recuperar, sino que deben estar los jugadores en su mejor nivel posible.

2.- Porque el técnico lo dispuso así. Asumo que debe haber preferido jugadores de experiencia antes que jóvenes en un momento delicado del partido que a esas alturas, el partido estaba desordenado y lleno de impresiones en ambos lados errando pases. Optó por Reyna y no apareció, los tres “experimentados” están muy lejos de la alta competencia y se notó en los mano a mano con los jugadores canadienses

3.- Preocupante. No hay piezas de recambio de nivel, no hay generación ofensiva, no hay gol, aunque se vaya generando algún automatismo en la defensa con tres centrales. Pero lo que viene tiene un panorama gris

4.- En este panorama post Reynoso y con el poco tiempo de Fossati al frente, sí, era previsible. ¿Responsables? Los de siempre ante estas coyunturas. El directorio de la FPF con su Presidente a la cabeza y los clubes de primera división que ven al fútbol formativo como un gasto y no una inversión. Mientras las bases de la pirámide del fútbol sean tan endebles como hasta hoy, desde hace tantos años el futuro será más oscuro que claro.

Michel Dancourt - Ovación

1.- Cueva tuvo una posibilidad de gol, ¿no? Ante una peinada de Paolo Guerrero, pese a lo que mucha gente ha visto, yo creo que Christian aún no está y el mensaje que da Fossati al poner a un futbolista que hace 8 meses no juega, no tiene club, no es positivo. A pesar de tener experiencia y buena ubicación, da la sensación de que algo pueda aportar, pero con ese estado físico, francamente en las Eliminatorias, no lo veo jugar a Cueva.

2.- No entiendo mucho a Fossati, me gustaría ver más a Grimaldo, Bryan Reyna y ‘El Tunche’ Rivera. Con su velocidad quizás tenía una idea. Lo que sí me apena es que Paolo Guerrero esté terminando así su carrera. Esa exposición innecesaria de su estado físico, con 40 años, no tenía por qué seguir. Creo que debió poner fin a su carrera en un momento más estelar, me parece

3. La mirada hacia Las Eliminatorias es muy pesimista. Fossati dijo que la Copa América servía para encontrar un equipo, no lo encontró. Más allá de Cartagena, Zambrano, Callens, Gallese y hoy queda en evidencia que lo de Miguel Araujo es una moneda al aire, pienso que debería jugar Corzo. Lapadula está en un nivel bastante discreto, no es el Lapadula de otras jornadas, no tenemos un killer, un jugador que sea realmente importante en ataque. Es una expectativa preocupante, jugando en este nivel, hay muy poca opción de rescatar puntos ante Colombia y Ecuador. Salvo Bolivia, las demás selecciones nos superan en funcionamiento, velocidad y dinámica.

4.- Justo hemos disputado una Copa América sin poder clasificar después de muchos años, ya que desde 1997 no nos pasaba eso. Responsable hay muchos. Fossati se ha equivocado, pero creo que es el nivel de los futbolistas, su nivel ha decrecido mucho y los que eran antes titulares indiscutibles no están en su mejor nivel. La liga 1 no es competitiva y eso pasa factura.

