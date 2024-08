La selección peruana sumó su tercer día de entrenamiento en Videna de cara a la fecha doble ante Colombia y Ecuador y, de momento, siguen siendo solo once convocados del torneo local a la espera de que se sumen los que militan en el extranjero a partir de este sábado. Tal como ocurrió el último martes, los trabajos consistieron en hacer gimnasio, trabajos con pelota y un partido de práctica en contra de la selección sub 20.

Por su parte, Jean Pierre Archimbaud, una de las novedades en la lista de Fossati, habló en conferencia de prensa y reafirmó su gran ilusión de poder sumar minutos en esta fecha doble. Asimismo, otra de las sorpresas de esta tarde fue la inclusión de Maxloren Castro, Ian Wisdom y Alejandro Pósito como parte del entrenamiento de la selección absoluta y la posición inédita en la que fue colocado Andy Polo dentro del once titular.

‘Lalito’ a la espera

“Es mi objetivo poder sumar minutos, poder jugar, voy a entregarme al máximo en los entrenamientos para que el profesor vea que estoy en capacidad de ayudar a mis compañeros sea dentro o fuera del campo. Lo más importante es sacar un resultado positivo”, respondió Jean Pierre Archimaud a El Comercio en conferencia de prensa sobre su deseo de debutar en la selección absoluta. Como se recuerda, el volante de 30 años de FBC Melgar recibió su primer llamado en esta convocatoria y el último martes fue autor de un gol de ‘chalaca’ en el partido de práctica.

Según lo demuestra en los entrenamientos, Archimbaud es de los futbolistas con mejor ánimo y entusiasta durante los trabajos dirigidos por Jorge Fossati. En tanto a lo futbolístico, viene siendo utilizado como volante interior mixto y sus chances de sumar minutos se perfilan mucho más ante Ecuador, debido a que tanto Renato Tapia como Wilder Cartagena se encuentran en capilla y considerando que es una plaza de altura a la que él ya está acostumbrado al militar en Arequipa.

Entrenamiento de la selección peruana de fútbol, previo a los encuentros frente a Colombia y Ecuador | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

La juventud ‘celeste’

Ya el último martes, Maxloren Castro, futbolista de 16 años de Sporting Cristal, había sido parte del once titular en el partido de práctica y este miércoles fue invitado a entrenar junto con la selección absoluta. Castro fue parte de la charla inicial y de los trabajos de potencia y fuerza en gimnasio guiados por el preparador físico Sebastián Avellino, mientras que Jorge Fossati charlaba largamente con Juan Carlos Oblitas hacia un costado.

Una vez que culminaron los trabajos en gimnasio, se dispuso realizar trabajos de calentamiento en campo previo a trabajos con balón. Para dichos ejercicios, ya no solo fue incluido Maxloren Castro, sino también Ian Wisdom y Alejandro Pósito, dos juveniles de 18 años del cuadro ‘celeste’ que venían entrenando con la selección sub 20 hacia un lado del campo. Los tres futbolistas se sumaron a los trabajos de la selección absoluta previo al partido de práctica que se realizaría entre el equipo titular y la sub 20.

La posición inédita de Andy Polo

Al igual que el último martes, Jorge Fossati realizó un partido de práctica que tuvo como once inicial a Carlos Cáceda y Diego Romero alternándose en el arco, la línea de tres conformada por Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Renzo Garcés; como carrilero por derecha Franco Zanelatto, como carrilero por izquierda Maxloren Castro; en el mediocampo Jorge Murrugarra acompañado de Jean Pierre Archimbaud y Andy Polo; y como doble punta, Edison Flores y Alex Valera.

Sin duda la gran novedad fue el hecho de colocar a Andy Polo como volante interior conociéndose que el futbolista se desempeña como carrilero en el esquema 3-5-2 que usa Jorge Fossati. Sin embargo, esta vez el futbolista de Universitario cumplió labores en el mediocampo que tendían a ser mucho más ofensivas que defensivas, siendo uno de los jugadores que más pasaba al ataque y que jugaba de cerca con Alex Valera y Edison Flores en la delantera.

Sin embargo, pasados los primeros 25 minutos del partido de práctica, Jorge Fossati dispuso una variante: Maxloren Castro pasó a jugar al medio, Andy Polo como carrilero por derecha y Franco Zanelatto como carrilero por izquierda. Tal como suele hacer, el estratega uruguayo paraba la práctica cada cierto rato para darle indicaciones a sus jugadores y daba apuntes particulares: “‘Lalito’ no te vayas tanto”, se le escuchaba decir en referencia a que Archimbaud no deje tan sola su posición en el mediocampo cuando retrocedía a marcar. Minutos después, se alternó al juvenil Ian Wisdom en su lugar en la volante. Por su parte, el encargado de abrir la cuenta fue Alex Valera con una definición en cruzado.

En tanto al cronograma de la selección peruana, se conoce que este jueves y viernes continuarán entrenando a partir de la tarde en la Videna y a partir del día sábado empezarán a arribar a Lima los convocados que militan en el exterior. Según se pudo conocer, uno de los primeros en llegar será Santiago Ormeño y se estima que para el lunes ya se tenga a los 30 futbolistas seleccionados entrenando en conjunto con miras a lo que será el duelo ante Colombia de este 6 de setiembre a las 8:30 pm en el Estadio Nacional.