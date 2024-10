—Ganó títulos con Jorge Fossati en Peñarol, lo conoce muy bien. ¿Cómo tomó su primera victoria con la selección peruana, más allá de que fue contra Uruguay?

Compartí mucho vestuario con él. Como jugador y como entrenador. Nunca me dirigió, pero sí he ido a entrenar por el grado de amistad que tenemos. Incluso cuando estuvo en Liga de Quito, fui a mirar los entrenamientos. La verdad es que es una gran persona, un señor, tiene una trayectoria muy larga. Si a él le va bien, yo me pongo contento. Ustedes lo conocen. Se puede decir cualquier cosa de él, menos que es mala persona o que tiene algún tipo de intenciones que no sea que sus equipos jueguen bien y logren los objetivos. Eso lo tengo claro y pongo las manos al fuego por él.

Sondeo ¿Consideras que Perú puede clasificar al Mundial si gana contra Brasil? Sí No

Para ver el resultado del sondeo, completa tus datos ¡Gracias! Género: Mujer Hombre Prefiero no informar Guardar

Sondeo ¡Gracias por participar! ¿Consideras que Perú puede clasificar al Mundial si gana contra Brasil? Sí 91% 10 No 9% 1 Total: 11

—Los resultados no lo estaban acompañando...

Sí, sabía que por ahí la gente estaba dividida. En el fútbol mandan los resultados, eso está claro. La Copa América no fue buena y la situación en la tabla también era muy mala o aún lo sigue siendo. Pero Jorge es un técnico con jerarquía y capaz de llevar a Perú al Mundial.

Mario Saralegui dirigió a Carlos A. Mannucci. (Foto: Liga 1)

—Una de las cosas que más se reclama en Perú es la falta de recambio generacional, algo que se le achaca también a Jorge Fossati. Usted dirigió en Mannucci, conoció de cerca el fútbol peruano, ¿por qué cree que no logramos ese recambio tan pedido?

Lo que vi en Perú fue un déficit en el fútbol juvenil. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. No habían lugares adecuados para que los más chicos se formen de la manera correcta. Después el torneo peruano es un fútbol muy competitivo, pero me parece que existe un déficit físico, no hay intensidad. Es un fútbol más de manejo de pelota, lento, con mucha técnica, pero falta agresividad a la hora de marcar. Me parece que todos esos problemas generan lo otro, lo que mencionas.

—¿Jorge Fossati es el técnico ideal para lograr ese cambio generacional?

En el fútbol los espacios están para llenarse. En Perú ha quedado un espacio vacío de liderazgo y de figuras, pero se tiene que completar y eso lo deben hacer los que vienen de atrás, los más chicos. Ellos deben ver esta situación como la oportunidad de transformarse en figuras, en hacerse grandes, fuertes. El fútbol es un recambio permanente.

—Hablando ahora de Uruguay. ¿Qué le genera esta situación está pasando su selección tras la crítica de Luis Suárez en contra de Marcelo Bielsa?

Creo que es, de alguna manera, normal. Uruguay venía de un proceso muy largo, con una filosofía de trabajo y convivencia diferente a la de Bielsa. Él tiene un mando más directo, es más estricto en algunas cosas, pero no creo que quiera dividir. Además, te digo, hay que ser muy claros en este tema porque cuando se le contrató se sabía que era un entrenador con grandes éxitos, pero que también tuvo problemas de este tipo, con jugadores o la propia dirigencia, en casi todos los clubes donde estuvo. Entonces era algo lógico que pudiera pasar algo en algún momento.

—Se le cuestiona su mal trato a figuras como Suárez o Cavani...

Sí, en un principio hubo un mal manejo, sobre todo del plantel anterior con jugadores como Edinson Cavani y Luis Suárez. Ellos merecían un mejor trato, diferente al que recibieron. Eso lo dije desde el principio.

—¿En Uruguay sienten que estos problemas podrían traer consecuencias graves, más aún después de la derrota con Perú?

Creo que los jugadores tienen claro que están jugando para Uruguay, su selección, su país. No creo que esto haga que el entrenador se vaya o que los jugadores no jueguen. Me parece que no pasa por ahí. A no ser que Bielsa se moleste y decida irse.

—Se habló en Uruguay acerca de una supuesta campaña para que Bielsa se vaya porque la Asociación Uruguaya de Fútbol no tenía para pagarle...

No me parece que sea así porque el simple hecho de clasificar al Mundial te da un dinero importante. Y Uruguay sigue en puestos de clasificación. Me parece que ese no es el problema.