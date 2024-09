Antes, mucho antes de esa foto postal de privilegio en la que abraza a Ricardo Gareca al pie del campo, tras la clasificación al mundial Rusia 2018, Romina Antoniazzi había cumplido casi todas las tareas que un reportero de campo sueña, en la carpeta de la facultad: escribir una crónica en un diario, publicar un reportaje de TV, hacer planta baja en una transmisión, producir para radio, dictar algún taller. Le faltaba -si acaso le faltaba algo- encargarse de un proyecto que sume a lo que -alguna vez lo contó en una entrevista- es un deuda de los periodistas deportivos en el país: la literatura deportiva.

Y quizá pensando en ese momento feliz con la selección peruana rumbo a Rusia, donde ella era jefe de prensa, había una semilla. Le echó un poco de agua, le dedicó tiempo y germinó. Se llama Mi Mundial, y es el primer libro que aborda, desde adentro, la campaña peruana camino a la Copa del Mundo donde los peruanos invadimos Rusia. El libro cuenta la historia de una mujer que optó por dedicarse al periodismo deportivo, especialmente en lo que respecta al fútbol, durante una época en la que este campo era casi exclusivo para hombres.

-¿Por qué escribir un libro sobre aquella selección?

Ha pasado algunos años y ya esa hazaña se siente lejana, creo que me pareció un momento oportuno para recordar que hicimos muchas cosas bien y que esas cosas que hicieron para ir al Mundial, pueden servir como una lección para poder volver a repetir las cosas buenas y mejorarlo y las cosas no tan buenas también. Es un momento idóneo para volver a recordar ese momento. Es una experiencia inolvidable, ya que me dejó muchas enseñanzas.

-¿Hay algún episodio especial de esa campaña que te sirvió de inspiración para escribir tu libro llamado ‘Mi Mundial’?

Tengo que decirte que la inspiración más grande fue lograr la hazaña después de 36 años clasificar a un Mundial y haber sido parte del staff de la delegación, porque más allá del tema profesional, lo que involucra ser parte de una de las hazañas más importantes del deporte de los últimos tiempos, era un sueño cumplido como periodista deportiva, como peruana y como aficionada al fútbol. Entonces desde diversas aristas es para mí toda una experiencia y fue una doble motivación el poder escribir algo. Sobre todo por lo que se habló en ese momento, fue noticioso en esa época e inigualable por todo lo que se hablaba acerca de la selección.

-¿Qué enseñanzas te dejó en lo personal?

En primer lugar cómo es el despliegue en un Mundial, yo veía a selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay están acostumbradas a este tipo de torneos, ya que entienden de procesos, protocolos, cosas relevantes y nosotros no sabíamos. Esa experiencia de observar hizo que aprendiera de una organización cien por ciento profesional y que desde el cualquier aspecto aprendías. Pese a ello, estuvimos a la altura y recuerdo que nos felicitaban por la energía y la forma cómo cumplíamos el protocolo de Rusia 2018. Estábamos enfocados de dejar un mensaje positivo y estar a la altura dentro y fuera de una cancha de fútbol. Nos manejamos con mucho profesionalismo, y a nivel personal, aprendí a gestionar.

-¿Cuánto te cambió la vida es mundial, porque a nosotros -los hinchas- nos la cambió?

Yo venía del periodismo deportivo y ya estaba en la Federación dos o tres años, pero estar en un Mundial, fue una clase intensiva de cómo gestionar grandes eventos deportivos, ya que más allá que lo organiza la FIFA, tú como Federación tienes que organizarte como delegación, entonces, fue una maestría de como organizarte. A nivel más personal aprendí mucho, hoy puedo hacer un análisis de las cosas que acerté y fallé como controlar mejor los tiempos y situaciones. Me dejó enseñanzas de tener un mejor control en momentos críticas, me ha dejado enseñanzas de otro tipo.

-¿Y qué fue lo más difícil?

A nivel de salud puedo decir que en el fútbol hay mucho estrés y no tienes un horario y tienes que aprender a controlar tu alimentación en el trabajó y tus tiempos en lo laboral, porque sino te enfermas. Hay tanto trabajó y esfuerzo de por medio que genera ansiedad y que uno olvida de cuidarse, de dormir, porque estás metido en el trabajo y que te descuidas a ti mismo. Yo me enfermé y pasé por temas delicados de salud y me di cuenta de que no existe nada más importante en este mundo, porque me debo a mi familia y tuve que aprender a priorizarlos.

-¿Qué Gareca nos vamos a encontrar en el libro?

Hay varios episodios que vivimos no solo con el profesor Gareca, sino con futbolistas, periodistas y situaciones que se dieron. Es una mirada muy personal desde adentro de diferentes situaciones que ocurrieron durante esa campaña. Hay experiencias que cuento con el objetivo de informar cómo se llevaba a cabo ciertas cosas o por qué se tomaba ciertas decisiones, como por ejemplo, no permitir el ingreso de prensa que no fuese deportiva, porque en un espacio de futbolistas, solo ingresa prensa deportiva y en el libro te explicó la decisión. No fue porque de la noche a la mañana se nos ocurrió sino tenía un sustento y objetivo supremo “velar por la imagen y buena reputación de los futbolistas peruanos”.

-¿Cuánto tiempo te tomó escribir ‘Mi Mundial’?

Corto, empecé a finales de enero y lo terminé alrededor de 6 meses. Tenía muchas ideas sueltas y necesitaba que darles orden. Mi objetivo era además de plantear una mirada muy personal. Yo quería que sea un libro que lo lea una persona que le gusta y consume fútbol, sí, pero también que lo lean mujeres y jóvenes. Porque soy mujer en un mundo que está liderado por hombres y que a veces hay muchos prejuicios alrededor y que hubo visionarios que aceptaron a las mujeres en el periodismo. No tiene que ver características físicas sino habilidades. A veces las mujeres pasan ciertos momentos incómodos que yo también los viví. Cada vez hay mujeres en el periodismo y están empoderadas. Me hubiera encantado vivir así y estar recién iniciando con colegas para ser una fuerza. La vida te pone en situaciones que muchas veces no nos dan mucha voz, pero tenemos que construir sociedad y este es un mensaje que trasciende al fútbol.

-Ahora que estás en Cristal, ves más chicas que se hacen un camino en periodismo

Sí, después de estar en la Federación, en esa increíble campaña que vivimos. Me replanteé en mi cabeza si volvía o no volvía a hacer periodismo, si continuaba en la selección y yo decidí que mi camino continuaba por el lado de la gestión. Hay mucho que hacer. Periodismo es un rubro exigido y ha ido formando mejores periodistas y más oferta de estudio. Hay más competencia y eso genera que se eleve el nivel y la calidad de información. A nivel de gestión aún nos falta y recién se está empezando a ver ello. Se dio lo de Cristal, es poca la presencia femenina, pero lo importante hoy en día hay más conciencia de las cabezas de escuchar a una mujer y considerarla en la toma de decisiones. A mí eso, me enorgullece. Yo toda la vida supe que Cristal es un club modelo y lo sigue siendo. Me siento muy honrada que el club confíe en mí y que pueda aportarle al club desde lo deportivo y comunicacional. Eso, yo soy una agradecida. Las cosas no son gratis, ya que me ha costado.

-¿El ritmo de Cristal es más pausado que la Federación Peruana de Fútbol?

Es un poco de todo lo que hice. Este es mi quinto año en Sporting Cristal y en la Federación estuve cuatro años, estoy más curtida y claro que tengo más experiencia. Mi rol ha cambiado, antes era jefa de prensa y ahora soy gerente de imagen institucional y prensa, ya veo otras cosas. Mis responsabilidades son otras y veo cosas más macro y estoy en crecimiento. Pero lo que pasa en una selección y más en la peruana, el estrés es cada tres meses y creo que tiene un alcance mayor a nivel nacional, ya que es la selección de un país, porque el ajetreo es cada vez mayor, ya que todos los días pasan algo y no tienes descanso. La selección involucra a todo un país, pero la exigencia es igual para ambas instituciones, solo cambia los tiempos, pero básicamente es muy similar.

-¿Cómo miras la literatura deportiva en el Perú? ¿Estamos encaminados o sigue siendo una gran deuda?

Yo soy asistente masiva a las ferias de libro de Lima, desde muy pequeña y creo que ha ido evolucionando, ya que antes veíamos de Argentina, España, Estados Unidos, había ofertas, pero creo que a comparación de otros países todavía queda corto. Sin embargo de hace unos años a hoy ha habido un incremento. Hay crónicas, bibliográficas a nivel de clubes y encuentras cosas relevantes, testimonios de hinchas y hay variedad para escoger qué tipo de literatura quieres leer.

VIDEO RECOMENDADO Alianza Lima y Universitario en la pelea por el Clausura