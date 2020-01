DT







Manchester City vs. Manchester United EN VIVO vía ESPN 2: Mahrez y el golazo del 2-0 tras llevarse a De Gea [VIDEO] El extremo derecho argelino Riyad Mahrez marcó el 2-0 en el duelo entre Manchester City vs. Manchester United por las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa. El hábil jugador recibió un pase en profundidad y se llevó al portero español David De Gea para silenciar otra vez Old Trafford