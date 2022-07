En El Comercio continuamos sumando nuevas experiencias para todos nuestros suscriptores. En esta oportunidad apostamos por el Festival Pollito con Papas para que puedas participar del sorteo de 5 entradas dobles y descubrir, junto al destacado chef Rafael Piqueras, las salsas que son el acompañamiento ideal para preparar exquisitos sándwiches a base de este plato bandera.

¿Te lo vas a perder? Si quieres ser parte de esta nueva Experiencia EC solo tienes que registrarte AQUÍ y colocar tus datos. Serán 5 los suscriptores ganadores de la experiencia que podrán recoger sus entradas en el lugar del evento.

Las marcas invitadas para el festival son: Tori, Villa Chicken, Rokys, Mediterráneo, Kiriko, Yoco, Pollo de Lima, Papas Grill, Tampa Chicken, Amancio, Pollos Bolívar, Paulino, Pollos Guapos y Pollo Kon Kalle. El evento estará acompañado por un show musical con Camagüey, Bareto, Orquesta La Picante y los Smiks.

Si eres uno de los afortunados ganadores (el sorteo se realizará el viernes 29 de julio) recibirás ese mismo día un correo y llamada de confirmación. El día del festival, recuerda llegar 30 minutos antes, llevar doble mascarilla y carnet de vacunación. La experiencia será grabada por uno de nuestros videoreporteros por lo que podrás recordar tu participación junto a tu acompañante.

No te pierdas este beneficio y disfruta de ser parte de la comunidad de suscriptores de El Comercio pues también tenemos descuento en entradas a este evento. Si aún no lo eres suscríbete. Pronto tendremos más novedades y sorpresas que no debes dejar pasar.