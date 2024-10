Siempre con la intención de mantener bien informados a nuestros usuarios, El Comercio ha renovado “Buenos días”, su newsletter matutino en el que tanto el director de este Diario, Juan Aurelio Arévalo, y el subdirector, Carlos Salas Abusada, recomiendan noticias claves y entrega un análisis sobre el tema más importante del día.

En dicho análisis, los autores no solo desgranan la noticia de manera digerible y ágil, sino que recomiendan trabajos periodísticos de alto nivel que permiten que esta sea digerida fácilmente para que estés enterado de todo.

De lunes a viernes Carlos Salas, subdirector de El Comercio, se encarga de este newsletter, mientras que Juan Aurelio Arévalos, director de este Diario, firmará los textos de fin de semana.

A continuación, algunos ejemplos de los textos que acompañan nuestro boletín mañanero.

La larga y feliz noche del Beatle (28 de octubre de 2024)

Hasta los más hartos y sobrepasados por la crisis de seguridad se dieron un respiro la noche del domingo en el Estadio Nacional. Como dándonos aliento, Paul McCartney, por siempre Beatle, nos regaló esa pausa para corear con él sus 60 años de éxitos.

A los 82, McCartney se ha mantenido vigente a punta de carisma y capacidad de adaptación. El resultado: un concierto vivido en familia; sus canciones, himnos de múltiples generaciones. Hasta con el setlist Macca fue generoso. En pleno estado de emergencia, los asistentes hallaron un espacio para sanar al menos por unas horas.

Pero, ¿cómo lo hace? ¿Conmover a ese punto? ¿Mudar el tiempo así? Sumérgete en este artículo con el que describimos las emociones de una noche mágica.

Lagarto al banquillo (29 de octubre de 2024)

Mandatario por accidente y hoy jugando a paladín de la oposición en redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra lleva años actuando como damnificado de la podredumbre política nacional. Su debut de este lunes en el banquillo de los acusados cuenta otra historia, por si hacía falta el recordatorio.

Procesado por corrupción en los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, el exmandatario afronta una solicitud de 15 años de prisión. La evidencia en su contra parece sólida, con testimonios y documentos que lo vinculan a presuntos actos de corrupción, según reporta la nota de Sebastián Ortiz. Lejos de mostrar preocupación, Vizcarra ha optado por una estrategia de distracción, utilizando su influencia política para arremeter contra el gobierno actual y promoviendo una imagen pública amena, a veces hasta ocurrente. Un comportamiento que contrasta con la gravedad de las acusaciones en su contra.

Vizcarra, quien ya fue inhabilitado por vacunarse irregularmente, enfrenta al fin a la justicia peruana. Sin memes ni lagartos de peluche que lo puedan defender en estas instancias, al expresidente solo le queda dilatar el momento que, como ha ocurrido con sus colegas de oficio en la última década, puede tardar, pero inevitablemente llega.

La isla del desencanto (30 de octubre de 2024)

A solo una semana de las elecciones, una broma racista pronunciada por el comediante Tony Hinchcliffe en un mítin de la campaña de Donald Trump, ha encendido una polémica que podría costarle caro en Pensilvania. Con 300,000 votantes puertorriqueños en este estado clave, donde el margen de victoria es estrecho—81,000 votos en favor de Biden en 2020 y solo 44,000 para Trump en 2016—cada palabra cuenta más que nunca.

La indignación no solo proviene de los demócratas; incluso algunos republicanos de origen latino han denunciado los comentarios como racistas, evidenciando un descontento que podría movilizar el voto de sus comunidades. Lo mismo hicieron candidatos republicanos, a quienes el error no forzado les podría costar un sitio en la cámara de representantes o el senado.

La campaña de la candidata Kamala Harris lanzó un anuncio que recordó como nada de esto es nuevo, enfatizando el maltrato de Trump hacia Puerto Rico tras el huracán María en el 2021.

Como analizamos en la siguiente nota de la sección Mundo, el futuro electoral de Trump en Pensilvania y en el Colegio Electoral se juega en detalles, y los puertorriqueños podrían ser la clave que altere el rumbo de los comicios.

Un terrícola llamado Chibolín (31 de octubre de 2024)

No sé a ustedes pero a mí nunca me dio risa Chibolín. Ni sus imitaciones ni sus bromas. Mucho menos me causa gracia ahora que ha pasado de conductor de TV a reo de un penal.

Autoproclamado “enviado de Dios”, “extraterrestre” y “genio de genios”, Andrés Hurtado ha sido también un personaje bizarro que por casi 30 años jugó al filo de lo legal, oscilando entre el colega dadivoso y el traficante de favores políticos. Todos lo rumoreaban pero nadie lo decía en voz alta. Hasta que él mismo, en una entrevista con Beto Ortiz admitió más de lo debido y se suicidó en el prime time de la tele local. ¿Quién diría, no? ¿Que el divo de divos, “el representante peruano del creador en la Tierra” (sic) caería atrapado como un chorlito?

Recluido hoy en Lurigancho, Chibolín es acusado de tráfico de influencia y lavado de activos. La tesis fiscal apunta a que una declaración suya comprometerá a sus socios de Chollywood y a parte de la clase política que interactuó con él. Tiemblan, pues, los amigotes de Hurtado ante sus posibles dichos. Un reportaje de José Cayetano sobre los autos de lujo incautados a Chibolín revela mucho más de un caso gravísimo que es todo menos chiste.