En tiempos de desinformación y juicios apresurados, pocas cosas pueden ser tan dañinas como una acusación falsa. Recientemente, algunas figuras públicas han insinuado de forma infundada que El Comercio ha recibido financiamiento de USAID comprometiendo su línea editorial. Esto es mentira y es momento de aclarar los hechos y restablecer la verdad:

Desde el año pasado El Comercio retomó su histórico programa de Audiencias Vecinales, ya hemos realizado 19 encuentros en distritos de Lima y el Callao y el siguiente será el próximo sábado en Bellavista. La semana previa a cada audiencia se lleva a cabo un taller para informar a los vecinos sobre las responsabilidades de las autoridades municipales y a través de una dinámica de tarjetas semáforos (rojas, amarillas y verdes) se pregunta si están satisfechos con diversos temas como seguridad, limpieza, estado de pistas y veredas y otros asuntos relacionados con la gestión edil. Luego, los vecinos se juntan en grupos y determinan las 10 preguntas que le formularán al alcalde el siguiente sábado.

Para estos talleres contamos con el apoyo técnico de IDEA Internacional quienes cubren los honorarios del equipo del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, que son los que lideran estas dinámicas con los vecinos. Entre julio y diciembre del 2023, los fondos con los que IDEA pagó a Lima Cómo Vamos provinieron del proyecto Voces Ciudadanas, financiado por USAID. Desde enero de 2024 hasta la fecha, el financiamiento ha sido asumido por el proyecto Perú Conversa, también financiado por USAID.

En julio del 2022 nuestra Unidad de Periodismo de Datos (ECData) con el apoyo técnico de IDEA Internacional publicó el Observatorio Congresal, una herramienta de monitoreo al trabajo parlamentario. El apoyo consistió en personal técnico de programación y diseño que nosotros no contábamos en esa fecha.

El Comercio no ha recibido ni un centavo de USAID ni de ninguna iniciativa que pueda comprometer nuestra línea editorial. Tampoco hemos tenido ninguna reunión ni contacto directo con USAID. La captura de pantalla que viene circulando con logos de medios bajo el título de “Socios” es de la web de IDEA Internacional y no de USAID como de forma malintencionada algunos han compartido. Cabe precisar que no autorizamos el uso de nuestro logo.

Desde el regreso de las Audiencias Vecinales, en julio del 2023, siempre hemos sido transparentes en mencionar a las organizaciones involucradas en este programa en cada uno de los artículos que hemos publicado. Durante todo este tiempo no solo se ha escuchado la voz del vecino sino de 19 alcaldes de distintas tendencias políticas.

Una de las condiciones de la democracia es crear y mantener canales de participación para que los ciudadanos se expresen y eso es lo que buscamos con las Audiencias Vecinales. A través de este espacio, El Comercio fomenta la participación, el diálogo, las propuestas, pero también la rendición de cuentas de las autoridades. Por eso todos los meses hacemos un seguimiento para ver si los compromisos se cumplen.

El Comercio siempre ha creído que su rol no es solo informar sino contribuir con nuestra sociedad. Por eso desarrollamos también programas como Corresponsales Escolares, Voz Universitaria, semilleros deportivos y campañas periodísticas como NoTePases y EstemosListos. Continuaremos en ese camino, siempre en la misma línea de independencia y rigor en nuestro contenido.