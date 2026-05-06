El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Pequeña periodista

“Creo que todos debemos ser un poco periodistas, enfrentar el miedo, luchar por lo que creemos y, sobre todo, alzar la voz y la pluma”.

    Lucía Cortijo Tovar
    Por

    Abogada y directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Debate

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar)
    (Ilustración: Víctor Aguilar)

    Mis padres son ambos periodistas. Pasé gran parte de mi infancia deambulando los pasillos del histórico edificio de El Comercio. Cuando era muy pequeña, me regalaron una máquina de escribir de juguete, quizá con la ilusión de que algún día seguiría sus pasos. Pese a ello, yo nunca quise ser periodista de grande.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.