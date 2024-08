Tras una reunión del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) realizada el lunes, los representantes de los trabajadores y los empleadores acordaron llevar el tema de una eventual alza de la Remuneración Mínima Vital (RMV) -actualmente en S/1.025- a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos.

Esta mesa de trabajo tendrá un proceso de diálogo tripartito y comenzará a trabajar en los siguientes días, sostuvo Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores. Además, se deberá establecer una metodología, fórmulas y variables para la evaluación técnica de un eventual aumento del sueldo mínimo, agregó Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

El plazo de trabajo de la Comisión será de 30 días hábiles para realizar esta evaluación y estudio, el cual se presentará al Pleno del CNT, precisaron.

Y es que durante la reunión, que duró alrededor de tres horas realizada en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se presentó desde el lado de los trabajadores la propuesta de elevar la RMV al valor de la canasta básica familiar , que equivale a S/1.784, señaló el especialista de ComexPerú.

Ello llevó a que el tema pase a la Comisión Especial, apuntó, dado que ese punto no estaba en la agenda de la sesión del lunes del CNT, complementó Pérez Alván.

“Hablar de una indexación de salarios, sea el mínimo o el que fuere, a canastas o a la inflación inclusive, es bastante antitécnico, porque no contemplas el resultado económico de la actividad, de la economía en su conjunto, de las familias y de la productividad”, comentó Zacnich.

Como indicó Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, existe la disposición de las partes para discutir el tema del sueldo mínimo.

“Los empleadores no es que seamos indolentes, no es que no nos importen los trabajadores. No hay empresas sin trabajadores, no hay trabajadores sin empresas. Estamos en eso, es un trabajo que debemos hacer de forma conjunta”, añadió Pérez Alván.

A la reunión asistió el ministro de Trabajo, Daniel Maurate; la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo; y el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación laboral, Jesús Baldeón, desde el lado del Gobierno. También participaron representantes de la Organización Internacional del Trabajo.

Desde el sector empresarial, además de Adex, ComexPerú y la SNI, asistieron los presidentes de la Confiep, de la Cámara de Comercio de Lima, de la Sociedad Nacional de Pesquería, de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y representantes de la Asociación de Bancos del Perú, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otros.

Asimismo, en representación de los trabajadores, estuvieron presentes representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, de la Conferedación de Trabajadores del Perú y de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú.

Institucionalizar el CNT

El otro punto tratado en la agenda de la reunión en el edificio ubicado en la avenida Salaverry fue institucionalizar el CNT.

Al respecto, Pérez Alván comentó que los trabajadores plantearon que se elabore un documento de cómo sería el trabajo del Consejo, mientras que la propuesta de los empleadores fue tener una declaración para el funcionamiento del CNT.

A su vez, James señaló que se habló de contratar a un experto de la OIT para que comparta sugerencias sobre cómo mejorar el Consejo.

“Se ha quedado que se va a revisar la propuesta de ellos [de los trabajadores]. Vamos a compararla con la nuestra y de ahí saldrá una propuesta definitiva para el mejor funcionamiento del CNT”, expresó Alván.