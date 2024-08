-Asbanc informó en un pronunciamiento que habían solicitado una reunión con el MEF sobre el cobro del IGV a servicios digitales a través de facilitadores de pago como las entidades bancarias. ¿Se ha realizado la reunión?

Antes de la emisión del Decreto Legislativo, como gremio tuvimos la oportunidad de transmitir a los técnicos del MEF algunos comentarios emitidos en el marco de las facultades delegadas que pudieran aportar a un mejor diseño de la norma. No obstante, la disposición emitida no recogió completamente nuestros aportes , por lo cual nuestro gremio tiene varias observaciones relevantes en torno a la propia norma y su implementación.

-¿Qué mensaje han llegado a recibir del MEF o la Sunat?

Venimos solicitando una reunión con el ministro de Economía a fin de alcanzar nuestras observaciones y participar en las reuniones de trabajo que se pudieran realizar en el proceso de implementación. Estamos a la espera de la respuesta. Como gremio estamos comprometidos en colaborar con el Estado en las iniciativas que se planteen, como en este caso de aumentar la recaudación tributaria.

-¿Qué retos tendrán para implementar el nuevo sistema y recaudar el IGV en las operaciones, identificar a las personas y pagar a la Sunat el impuesto?

De acuerdo a lo que señala el Decreto Legislativo, se puede adelantar que la implementación del sistema de cobro así como la identificación, serán complejos. Demandarán desarrollos y recursos importantes así como el suministro de información y coordinaciones con otras entidades nacionales e internacionales que implicarán tiempo.

-¿Esto se podrá realizar en un par de meses, hacia inicios de octubre cuando se empieza a regir la medida?

El plazo de dos meses es claramente insuficiente.

-¿Hay alguna estimación del costo de la implementación? ¿Esto significará un aumento adicional en las operaciones de las personas o estaría dentro del Impuesto a las Transacciones Financieras?

No hay aún un estimado del costo que implicará la implementación de esta norma. Eso depende de lo que implique para cada entidad financiera desarrollar los sistemas y la operatividad que sean necesarios.

-Mencionaron que podrían ocurrir perjuicios a los usuarios y clientes. ¿Cuáles son?

Sin duda uno de los principales efectos es el encarecimiento de los servicios brindados a través de las plataformas digitales . En este punto, es pertinente referirnos a la experiencia internacional respecto a la poca efectividad del mecanismos de recaudación de esta naturaleza, lo que consideramos justificaría una revisión del modelo adoptado.

-También en su pronunciamiento mencionaron que se deben analizar los sistemas de pago internacionales y cómo fue la implementación en la región. ¿Cómo se ha dado este mecanismo de cobro en otros países?

En el 2015, la OCDE emitió un reporte sobre los desafíos de la tributación en la economía digital y en 2021 emitió las Directrices Internacionales sobre el IVA [equivalente al IGV en la región]. Esos documentos, en nuestra opinión, deberían ser considerados para el cobro del IGV. En ambos textos, la OCDE concluyó que el mejor mecanismo para la recaudación del IGV a los servicios digitales prestados por empresas no domiciliadas es exigir a los proveedores no domiciliados que se registren ante la autoridad tributaria nacional a través de un procedimiento simplificado -lo que no implica obligarlas a domiciliar- y que efectúen directamente la declaración y pago del IGV. Como gremio consideramos que esta es una opción más eficiente.

-¿Qué pasos previos consideran que debió realizar el MEF para el anuncio del cobro del IGV?

Consideramos que aún existe espacio para realizar los ajustes pertinentes al esquema en aras de lograr los objetivos que lo motivaron.