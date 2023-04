“Siempre tenemos un buen enero por eso, además de que vemos una mayor visita a las librerías y ya tenemos una recuperación total frente al 2019, antes del COVID-19″, afirma a Día1.

No obstante, en febrero sí hubo días de inestabilidad. La ejecutiva explica que esto se debió a la convulsión social que vivió el país ante la situación política, lo que generó que mantuvieran algunas tiendas cerradas por la inseguridad. Ese fue el caso de su local en Ica. A pesar de ello, para Córdova, fue un febrero interesante en ventas. Y ya en marzo hubo una reactivación de la campaña escolar, que ha empezado a recuperar sus ventas relacionadas al plan lector de las escuelas. Una venta que se había contraído mucho durante la pandemia.

Este mes, por su parte, se espera que se vaya en la misma línea, con un dinamismo de las ventas. Para esto, están apostando por volver a fortalecer la campaña del Día del Libro cada 23 de abril. Una fecha relativamente nueva que empezó a ser reconocida hasta antes de pandemia pero que luego de ella se fue diluyendo. En el 2019, recuerda la ejecutiva, llegó a tener resultados bastante óptimos, llegando a vender tanto como un día de campaña navideña.

Entre todas las librerías buscarán brindar descuentos, eventos y actividades para recuperar aquel nivel de presencia dentro del calendario librero. El año pasado intentaron retomar la fecha, pero no fue tan contundente. Este año esperan que sí lo sea, por lo que proyectan un crecimiento del 10% frente al año pasado.

Hacia la FIL 2023

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) es el evento librero más esperado por el sector y, por supuesto, por los lectores. Y este año no es la excepción. Córdova asegura que desde ya se están preparando para esta feria, que irá del 21 de julio al 6 de agosto.

“En la FIL es como abrir una librería por los días de feria, es muy adrenalínico. Ahora estamos en la parte de la organización, trabajando el tema de surtido, con títulos de mayor especialización y viendo diferenciales de marca”, nos cuenta. A partir de mayo empezarán a desarrollar todo lo que será el ‘layout’ del ‘stand ‘que tendrán, donde se esmeran mucho para que los lectores tengan espacios para estar cómodos.

Hoy por hoy, la ejecutiva indica que ya realizaron el marcado de importaciones, sobre todo con los países que tienen mayores tiempos de tránsito. Lo que viene de Europa, detalla, toma unos 30 días en trasladarse y otros 30 para el acopio de pedidos. Para este año, la expectativa de Ibero en la feria será crecer un 20% frente al del 2022, que fue un buen año para la feria.

“Tenemos una gran expectativa, a pesar de algunas descoordinaciones o temas sensibles que hubo en relación al país invitado, México, que declinó su participación por temas políticos ”, asegura. El país invitado de honor, indica, aporta autores, presentaciones y puede generar mayor convocatoria. Aún la Cámara Peruana del Libro (CPL) no ha informado cuál será el país que finalmente estará en lugar de México.

¿Los resultados de la feria se podrían ver impactados al ya no ser México el país invitado? Córdova considera que no. “No creemos que impacte altamente. El público conoce la feria y va a buscar los descuentos, las sorpresas. No creo que influya en las visitas de los compradores”, asevera.

Para esta feria, Ibero tendrá un gran surtido de libros, colocando para la venta unas 50 mil copias en su espacio.

Precios más altos y costos logísticos

Los costos a nivel de logística no han retrocedido al nivel de la prepandemia, asegura Córdova. Si bien han bajado un poco, no han vuelto a la normalidad: aún están 30% por encima frente al 2019. Lo mismo con los tiempos de los ciclos de importación, que aún no recuperan la velocidad de antes.

Los costos de importación de los libros no han vuelto a las cifras prepandemia Mantienen costos un 30% por encima del 2019.

“Lo que seguimos notando, que es reciente, son los mayores tiempos de importación. Normalmente, la importación de los libros desde España tomaba alrededor de 25 días, ahora hablamos de más de 45 días”, nos cuenta.

Esta situación, sin duda, ha repercutido en sus precios, a pesar de haber resistido durante todo el 2020 para no incrementarlos. En aquel entonces, además de las dificultades logísticas y costos de materias primas, se inició la crisis del papel que impactó en las editoriales. Una crisis que persiste y que probablemente se mantenga a lo largo del año, comenta la ejecutiva.

Frente a ello, comentó que ensayaron distintas medidas para que el incremento hacia el consumidor no sea muy alto. Es así que diluyeron algunos costos con el acopio de mercadería y modalidades de transporte. Hoy en día, los libros cuestan entre un 10% y 15% más. En particular, algunos títulos que, consideran, no impactarán tanto al público.

Es por eso que están ensayando mecanismos para agilizar las importaciones y trabajar para que algunos lanzamientos puedan ser los más cercanos a las fechas a nivel mundial. El consumidor, de acuerdo a su experiencia, hoy en día exige inmediatez, tanto de acceso a los títulos que se lanzan a nivel global como en las entregas. Eso lo han podido notar mucho más con el desarrollo de su canal digital, que hoy aporta un 10% de sus ventas totales. En el momento más álgido de la pandemia, logró pesar el 25% del total.

Expansión en el país

Para Córdova, la expansión de Ibero es meticulosa, por lo que planean abrir de una o dos librerías por año. En este momento, sostiene, están enfocados en desarrollar la tienda de San Miguel, que abrieron en la segunda quincena de diciembre. Y para el segundo semestre de este año estarán explorando sus próximos destinos, que por el momento estarán en Lima.

Córdova comenta que tenían pensado llegar al norte del país, estaban evaluando la ciudad, pero por la coyuntura y los temas climatológicos han decidido postergarlo y volver a revisarlo después.

Este año, con estos planes en camino, la cadena de librerías proyecta un crecimiento de 15% en ventas frente al año pasado.

Los géneros favoritos Consumo y demanda Lectura juvenil _ En Ibero la línea de mayor consumo es la juvenil, tanto a nivel de literatura como de cómics y mangas. Es más, Córdova apunta que hoy en día el consumo de mangas se encuentra ya por encima del de los cómics. “Se trata de un consumidor de 20 a 30 años, que por lo general está muy informados sobre títulos y fechas de lanzamiento”, afirma. Se retoma la línea infantil _Además, observa también un crecimiento y una recuperación de la demanda de la línea infantil. Watpad _La literatura escrita, a través de Watpad, también está cada vez más fuerte, resalta la ejecutiva. Y son autoras que suelen realizar muchas presentaciones y giras.