La inestabilidad política, lo sabemos todos, es un factor negativo si lo que buscamos es reactivar la economía y encender sin frenos los motores de crecimiento. Las turbulencias (innecesarias) nos pegan en el escenario internacional, donde las consecuencias nunca terminan siendo inmediatas sino de largo plazo.

En temas económicos, hay algunas manecillas que debemos ajustar. La inflación de marzo terminó por encima de lo previsto (en parte, por las pensiones de las escuelas y universidades), mientras que el crecimiento económico debería alejarse de su resultado 2023 si hacemos, como los orfebres y los relojeros, las cosas con pulcritud.

A diferencia de estos el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén se prepara para pedir el voto de confianza mientras ayer en Punto Final afirmó que no le ha preguntado de manera directa a la presidenta Boluarte por el Caso Rolex. En un país que requiere construir confianza entre el sector público y el privado, ¿es esta una cuestión de confianza entre el premier y la primera mandataria? Según Adrianzén, al tratarse de un tema personal, son los abogados de la presidenta los llamados a atender este caso y sus muchas aristas.

Resulta inverosímil que el jefe del Gabinete no haya tenido una conversación sobre los famosos relojes con la presidenta de la República. Aunque el Caso Rolex se considere un tema personal, no se puede negar que viene acumulando consecuencias políticas. Y esto, no solamente por tratarse de la primera mujer al frente del país, sino porque esta es historia conocida para cualquiera que se dedique al quehacer político. El ámbito personal de un funcionario público ha terminado muchas veces afectando el escenario político.

Al sentirse inverosímil la ausencia de una conversación entre Bolaurte y Adrianzén sobre esta temática, se pone a prueba la credibilidad del primer ministro ante la ciudadanía y se crea un reto adicional a la ya pesada tarea de reconstruir confianza.

Según varios analistas políticos, por lo menos hasta el momento, el Gabinete Adrianzén cuenta con el respaldo de al menos tres bancadas. Tras hacerse conocida la renuncia del ministro de Interior y de la ministra de la Mujer, crece la expectativa alrededor de más cambios ministeriales.

Las preguntas sobre el Caso Rolex continuarán hasta que se esbocen respuestas. Es tiempo ya de que se predique con la palabra y prime la transparencia, materia prima de la predicitibilidad y prima hermana de la confianza. Todo con la precisión de un buen reloj.