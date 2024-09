Como presidente de la división Process Industries de la suizo-sueca ABB, Joachim Braun (Alemania), sigue el paso de los avances tecnológicos en todo el mundo. Así, visualiza que el Perú será un ganador en la carrera por el hidrógeno verde y asegura que la Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para poner “el ingenio humano a trabajar mejor”.

— ¿Cuánto factura Process Industries de ABB? Lo pregunto para tener una idea de la dimensión de esta división.

Seguro. Se trata de entre US$1.500 millones y US$2.000 millones al año.

— ¿Cuál es el propósito de su visita al Perú?

Sé que es un poco vergonzoso decirlo, pero nunca había visitado el Perú, a pesar de la importancia de este país para nuestro negocio. Vine porque era hora de conectar con nuestros clientes. Así que nos estamos reuniendo con ellos aquí, preguntándoles qué podemos hacer mejor, cuáles son sus expectativas y también cuáles son los proyectos que están planeando para adelante.

— ¿Son reuniones con grandes clientes?

Nosotros no discriminamos por el tamaño de los clientes. Estamos atendiendo a pequeños y a grandes. Les dejo a mis colegas locales elegir los correctos. Normalmente, visitamos a clientes en función a sus proyectos. Si tienen planes interesantes es más atractivo conectar con ellos, en lugar de con alguien que puede ser grande pero no está invirtiendo en nada.

— ¿Qué oportunidades de negocios ha visto en nuestro país?

Perú es un mercado súper atractivo para nosotros. Tiene una de las reservas de cobre más grandes del mundo, y el cobre tendrá una demanda muy alta porque es un material clave para la transición energética. Se necesitará mucho cobre para los vehículos eléctricos, para las plantas eólicas y muchas cosas más. Entonces habrá una demanda creciente y el Perú se beneficiará. Y, por supuesto, este es un potencial tremendo para nosotros.

Perú tiene todos los componentes necesarios para la transición energética: cobre, gas natural y energías renovables.

— Hablando de transición energética. ¿Cómo ven este proceso desde Europa? ¿Es cierto que la guerra en Ucrania loa ha ralentizado?

Permítanme decirlo así: La guerra ha hecho necesario cambiar nuestros planes originales. El plan original en Europa era utilizar el gas natural como una transición hacia formas más ecológicas de operar y para abandonar el carbón. Sin embargo, este plan es inviable porque el acceso al gas ruso está cortado y hay que traerlo de otras partes.

¿Entonces, la guerra aceleraría la transición energética?

Si queremos verlo desde un punto de vista positivo, creo que la guerra probablemente aceleró la transformación verde en Europa, porque ahora hay que construir las fuentes de energía renovables más rápidamente. Y es que el gas, como combustible de transición, simplemente no está disponible como se había planeado originalmente.

— Una variable para la transición energética es el hidrógeno verde. ¿Ve posibilidades para su desarrollo en América Latina?

Cuando hablo con nuestros clientes, algunos están interesados en el hidrógeno verde como combustible, por ejemplo, para los camiones pesados en minería. Sin embargo, otros no creen que el hidrógeno sea la mejor manera y prefieren electrificar los camiones directamente, operándolos con baterías. Entonces, hay diferentes corrientes de pensamiento. El hidrógeno puede ser de interés, pero la pregunta es: ¿Hay alternativas (otras tecnologías) o no? A veces no hay alternativas.

— ¿Dónde sería más conveniente usar el hidrógeno verde?

Si miras la producción de acero, creo que el uso del hidrógeno en lugar del carbón de coque es la mejor manera de descarbonizar. Pero se necesita tener una idea de para qué se quiere usar el hidrógeno verde. El transporte marítimo es un área que podría ser interesante para el hidrógeno verde, pero podría haber diferentes alternativas técnicas.

— ¿El hidrógeno verde es más útil en la producción de acero?

En mi opinión, el principal impulsor del hidrógeno en este momento es la industria siderúrgica. Porque es la solución perfecta de descarbonización para ellos. En el transporte veo menos oportunidades y, cuando digo transporte, incluyo el transporte en minería (camiones mineros). Algunos clientes creen en ello, pero otros no. Opino que sigue siendo un área bastante nueva, y tenemos que ver qué tecnología prevalecerá al final.

— ¿Otra aplicación para el hidrógeno verde podría ser la petroquímica?

También se podría pensar en eso. Ahora mismo ya se está usando hidrógeno en petroquímica, pero no el hidrógeno verde sino el gris o el azul o como lo llames. Podrías pensar en sustituir estos por el hidrógeno verde, pero, para ser sincero, tendría algunas dudas sobre su viabilidad económica.

La petroquímica emplea hidrógeno en sus procesos, pero no el verde sino el gris o azul. (Foto referencial: Definicionyconcepto.com)

— ¿No sería viable económicamente?

Existe la presión para producir de manera más ecológica, pero, en mi opinión, creo que lo más lejano sería utilizarlo en petroquímica. Sin embargo, debe haber algún tipo de incentivo económico para que esto suceda. El problema que veo con el hidrógeno verde es que tiene que pasar por muchas transformaciones. Quiero decir, estás transformando energía hidroeléctrica en hidrógeno, hidrógeno en un proceso químico, y luego el proceso químico en algo más. Eso son muchas transformaciones, y pierdes algo de eficiencia en cada paso.

— Sin embargo, ABB está desarrollando proyectos de hidrógeno en otras partes del mundo.

ABB está activo en proyectos de hidrógeno. Tenemos una asociación con un fabricante canadiense de electrolizadores. Así que, básicamente, somos capaces de ofrecer el componente fundamental para la producción de hidrógeno verde. Además, nos hemos posicionado con grandes empresas de tipo EPC. Tenemos ejemplos de suministro de plantas de producción de hidrógeno a gran escala para usuarios finales, de modo que vemos en ello una prometedora oportunidad de mercado. Al final, todo dependerá de la disponibilidad de energía renovable.

— Pero esta se puede importar.

Algunas personas piensan: Está bien, puedes producir energía solar en algún lugar de África o en el Medio Oriente, obtener con ello una producción de hidrógeno y convertirlo en amoníaco, ponerlo en un barco, llevarlo a Europa y reconvertir el amoníaco en hidrógeno, ponerlo en una tubería y trasladarlo a una planta siderúrgica. Eso no es eficiente. Si pudieras poner la planta siderúrgica junto a la fuente de energía renovable tendría mucho más sentido.

— Significa que los países con producción de energía renovable tienen una gran ventaja.

Si miras la ubicación tradicional de la producción de acero, verás que ocurre junto a los depósitos de carbón. Si quieres alejarte del carbón y usar hidrógeno verde en su lugar, eso tendrá un impacto en la ubicación de las siderúrgicas, porque estas se trasladarán a donde haya un buen acceso a fuentes de energía renovable, como sucede en el Perú con la energía hidroeléctrica.

— ¿Es cierto que Perú tiene más potencial que muchos países?

Perú puede ser un ganador porque tiene gran potencial para energía renovable. Otros países no lo tienen. Muchos países en Europa, de donde yo vengo, no lo tienen. Son países llanos, sin montañas, sin agua, sin suficiente sol y sin suficiente viento. Entonces, es mala suerte.

IA: ¿AMENAZA PARA LA HUMANIDAD?

— Pasando a otro tema, ¿qué está haciendo ABB en lo que respecta a Inteligencia Artificial (IA)?

Ese es un tema fascinante para nosotros. Hoy en día, gran parte del interés mundial se dirige hacia la llamada inteligencia artificial generativa, pero no subestimaría la inteligencia artificial analítica y creo que, por ahora, ésta es más importante para nosotros.

"No veo esto (la Inteligencia Artificial) como una sustitución de lo que los ingenieros están haciendo", apunta Joachim Braun. (Foto: Freepik / Meta)

— ¿En qué sentido?

Por ejemplo, si tienes una pieza de equipamiento eléctrico y no quieres que falle, puedes recurrir a la IA y esta identificará ciertos parámetros que indican que ese equipamiento podría fallar en, digamos, otras 100 o 500 horas. Entonces, puedes arreglar básicamente lo que necesita ser arreglado antes de que se malogre. En mi opinión, esta es un área importante para predecir fallas en los equipos y así evitar paradas no planificadas de planta y pérdidas de producción.

— ¿Qué más aplicaciones tiene la IA?

Hemos estado utilizando inteligencia artificial para trabajar con especificaciones de los clientes. Si un cliente nos envía mil páginas de especificaciones sobre lo que quiere, en lugar de leer todo eso, lo que haremos será alimentar a la IA con esa información y esta identificará qué está buscando el cliente y extraerá los componentes técnicos necesarios. Dirá, por ejemplo, que el cliente necesita 10 motores y 100 metros de cable. La inteligencia artificial puede convertir la especificación del cliente en una lista de materiales.

— Si entiendo bien, ¿la inteligencia artificial facilitará el trabajo de los ingenieros en vez de quitar puestos laborales?

Absolutamente. Leer miles de páginas de especificaciones no es una actividad muy satisfactoria para un ingeniero. Hacer una simple tarea de programación tampoco es un trabajo muy creativo. Así que, la IA nos ayuda a hacer frente a algunas de las limitaciones de capacidad y a desplazar las actividades que aportan poco valor añadido o que no lo aportan. Creo que es una mejora para nuestros ingenieros, pues los aleja de una tarea simple, mundana, aburrida y sin valor, para que usen su cerebro en hacer cosas más creativas. No veo esto como una sustitución de lo que los ingenieros están haciendo.

— ¿No hay que tener miedo de la IA, entonces?

Cuando hablamos de innovación técnica, siempre existe la preocupación de que las máquinas le quiten el trabajo al ser humano. Y, una y otra vez, hemos visto que no. Lo que la máquina ha hecho ha sido aumentar la riqueza y las condiciones de vida de los seres humanos. Quiero decir, que ayuda a más gente a vivir una vida decente y pone el ingenio humano a trabajar mejor, en lugar de hacer tareas que son tan fáciles que una máquina puede hacerlas. Así que, no me preocuparía demasiado. No creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir a los seres humanos.

— Por otro lado, la IA demandará más energía eléctrica. ¿Será un reto para los países, como el Perú?

Estoy totalmente de acuerdo contigo. ABB también está activa en la construcción de centros de datos. Si miras las necesidades de energía de los centros de datos, si miras lo que se ha instalado y cuáles son las proyecciones, diría que en muchos países es el consumidor eléctrico número uno. Creo que eso es algo de lo que el público en general no está tan consciente.

— Yo no estaba consciente de eso.

Si le preguntas a alguien en la calle cuál es el consumidor eléctrico número uno, piensan en la industria tradicional. La mayoría de las personas ni siquiera piensan en los centros de datos. Y ahí también se podría proyectar un crecimiento exponencial. Es una locura. Pero no es solo por la inteligencia artificial. Ese es solo un factor. Se debe también al uso generalizado de las redes sociales. Las personas publican millones, miles de millones de videos e imágenes. Quiero decir, todo eso necesita ir a algún lugar. Y eso requerirá una construcción masiva de la capacidad de los centros de datos. Y todo ello consume energía.

"Perú está a la vanguardia en transformación digital en el sector minero", señala Joachin Braum. (Foto: Leasin)

— ¿Hablando de digitalización, en qué nivel se encuentra la minería peruana?

¿Perú? Está a la vanguardia. Cuando se trata de la digitalización como motivo para la productividad y quedar adelante o, al mismo nivel con la competencia, es tan importante para los mineros peruanos como para nadie más. Y creo que eso ocurre porque la adopción de la tecnología es muy uniforme en el mercado de commodities. Porque si no la usas, estás fuera del mercado. Así que en Perú no es peor, incluso diría que es un poco mejor que lo que veo en otros países.

— ¿Existen minas con cero emisiones en el mundo?

Todavía no. Creo que tenemos minas que están haciendo grandes avances en esa dirección. Se puede decir que una parte de la mina probablemente estará en net zero, pero si miras todo el proceso, desde la mina hasta el puerto, aún no.

— ¿Las minas pueden llegar a ser net zero en carbono?

Sí. Eso es a lo que las empresas mineras se han comprometido. Si miras las declaraciones de las grandes compañías mineras del mundo, las cinco principales tienen tales compromisos. Es decir, si te dicen que serán neutras en carbono para 2050, entonces ese es el camino que tienen que seguir. Y técnicamente, todo eso es posible.

— ¿Qué países están más cerca de lograr eso en Sudamérica? ¿Perú o Chile?

No diría países. A menudo se reduce a las empresas. Hay algunas empresas que son más ambiciosas que otras, pero no pueden hacer esto solas. Cuando hablo con las compañías mineras, tanto en Perú como en Chile, su mayor preocupación es el acceso a fuentes de energía renovable, porque estas empresas necesitan invertir en la actividad minera. No puedes esperar que construyan plantas hidroeléctricas o grandes parques eólicos (…) La ausencia de energía eléctrica renovable, en mi opinión, es el mayor obstáculo. Y, honestamente hablando, no veo mucha diferencia entre los diferentes países cuando se trata de eso.